O fenómeno da aposta na educação como resposta à competitiva economia global

Perante os exigentes desafios impostos pela pandemia, as instituições de ensino foram forçadas a encontrar novas respostas para apoiar a sociedade neste acelerado ritmo de mudança. No centro de todas as atenções não estavam apenas os estudantes e professores, mas também toda a sociedade em geral.

Praticamente em todos os setores de atividade, os profissionais foram confrontados com uma rápida desatualização dos seus conhecimentos, devido à crescente transição digital da economia global. Responder, com rapidez e eficácia, a esta procura premente por novos conteúdos e ferramentas motivou as instituições a auscultar o tecido empresarial para desenhar cursos à medida, sobretudo, pós-graduações (formações mais curtas e especializadas) e mestrados (conferentes de grau académico).

No âmbito das pós-graduações, as novidades estão centradas nas novas tendências digitais. No ISAG – European Business School surgiram novos cursos como Data Science and Business Intelligence, e Liderança e Recursos Digitais na Educação 5.0, mas sentiu-se também uma maior adesão nas formações já existentes, como o Digital Marketing Strategy, e as já muito reconhecidas Gestão de Recursos Humanos e Gestão Empresarial.

"Estas são formações muito práticas, que permitem uma aquisição rápida de competências, essenciais para as empresas. Estes cursos não surgem apenas para colmatar uma lacuna sentida com a pandemia, mas sim como uma aposta para formar profissionais mais preparados para enfrentar os desafios da economia global, cada vez mais digital e competitiva", explica Elvira Vieira, diretora-geral do ISAG – European Business School.

No campo dos mestrados, a procura é justificada, sobretudo, por uma intenção de aprofundar conhecimentos em áreas core como a Gestão de Empresas e Direção Comercial e Marketing. Também aqui há novas tendências, uma vez que estes cursos não são apenas procurados por estudantes que concluem as licenciaturas, mas também por profissionais que pretendem progredir na carreira e ocupar novos cargos e funções, nomeadamente, ao nível da gestão e direção.