Sempre aptos para a mudança

O ISG foi a primeira business school em Portugal, impondo-se desde 1978, como referência nacional e internacional na formação superior em ciências económicas e empresariais. O ISG – Instituto Superior de Gestão (Business & Economics School) distingue-se por ter um modelo pedagógico centrado no aluno e nas suas soft skills, bem como privilegia a excelência do corpo docente, sendo académicos com experiência no mercado. "O ISG forma bons técnicos capazes de adaptação constante às mudanças dos mercados e das organizações", afirma Miguel Varela, diretor do ISG.

Sempre ávidos de ouvir diversas opiniões dos peritos nesta matéria, perguntámos a Miguel Varela quais são os benefícios que tem um aluno que decide fazer um mestrado? E também uma pós-graduação? Depois de relembrar que a formação ao longo da vida é uma mais-valia e que face à rapidez das mudanças é necessário atualizar e especializar conhecimento, o professor explica que "um mestrado tem uma componente mais científica e é conducente a um grau académico, sendo um curso de dois anos, com um dos anos dedicado à investigação". O responsável do ISG aponta ainda a mais-valia de um mestrado face a uma licenciatura, que tem vindo a perder "valor social", e permite ao estudante desenvolver mais competências.

Um curso de pós-graduação permite "uma maior especialização numa área específica e são cursos de seis meses a um ano, não conducentes a grau". "Estes cursos têm registado uma procura crescente e muito significativa nos últimos anos", revela.

Valorização das soft skills dos alunos: uma imagem de marca

Quanto às vantagens de fazer um mestrado ou uma pós-graduação, especificamente na Business & Economics School, Miguel Varela recorda que "o grande fator distintivo do ISG é a valorização das soft skills dos alunos e uma grande ligação às empresas".

"Ao nível de mestrados existe um grande acompanhamento na orientação dos estudantes no período de investigação, o que se tem revelado numa muito eficaz taxa de concretização de mestrados", assegura.

Os cursos de pós-graduação foram revistos e têm todos "a duração de um semestre, funcionando em regime pós-laboral duas vezes por semana tornando possível conciliar os mesmos com a vida profissional e pessoal". "Devido ao ritmo e exigências da sociedade atual, as pessoas procuram cursos de menor duração e com flexibilização de horários", relembra.

A oferta de cursos

No que diz respeito à oferta de 2.º ciclo e pós-graduações, o ISG tem três cursos de mestrado: Gestão do Potencial Humano, Marketing e Estratégia de Investimento e Internacionalização. A nível de cursos de formação de executivos e de pós-graduação dispõe da seguinte oferta: Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Marketing, Gestão Financeira, Fiscalidade Avançada, Gestão e Avaliação Imobiliária, FORGEP/CAGEP, Gestão de Projetos, Transportes e Logística, entre outras áreas da gestão.

Questionado se gostaria de destacar algum destes programas e porquê, responde que os cursos de pós-graduação e de formação de executivos são uma oferta "educativa muito dinâmica, sendo permanentemente revistos os conteúdos respetivos e a oferta de novas formações". "Toda esta formação está centrada num gabinete autónomo de Formação Avançada que gere a oferta com os coordenadores de cada um dos cursos. A oferta formativa avançada é uma prioridade do ISG e é um projeto sempre inacabado de forma a todos os cursos serem permanentemente inovadores."

Investimento garante ensino de qualidade

Relativamente à passagem para o ensino digital ou híbrido, por força da pandemia, "o ISG foi muito rápido na sua adaptação" e não houve alteração nos calendários escolares previstos em nenhum curso. Os docentes do instituto têm há três anos formação internacional em novos modelos e desafios pedagógicos. Foi igualmente feito um "grande investimento em software, plataformas e equipamentos multimédia que permitem um ensino à distância de qualidade, quer de forma síncrona, quer de forma assíncrona", garante Miguel Varela.

Alguns dos cursos podem ser lecionados à distância

2021/2022 ficará marcado por algumas novidades nos programas pós-licenciatura, com o ISG a apostar em formação avançada à distância ao nível das pós-graduações e da formação de executivos devido às novas tendências e modelos pedagógicos impostos pela pandemia. Os órgãos da escola entenderam que alguns dos cursos presenciais podem ser lecionados à distância, oferecendo ambos os modelos ao estudante.