Tempos complexos

É uma das principais empresas a atuar no mercado nacional, com um dos mais atraentes programas de captação de talento jovem, o EDP Trainee Program. Como vê, então, a EDP as vantagens de se ter um mestrado ou pós-graduação? "As vantagens da realização de um mestrado ou pós-graduação, no contexto do mercado de trabalho, são inúmeras. A expansão do conhecimento e especialização, o aperfeiçoamento das competências, a possibilidade de investigação e fortalecimento da rede individual de contactos dentro da área de especialização ou o próprio acesso às empresas, são algumas destas vantagens", responde João Verdelho, responsável pela área de strategy & talent management.

Segundo o responsável da EDP, vivemos tempos de "grande aceleração e complexidade" que requerem pessoas "preparadas e capazes de antecipar e dar resposta a questões desafiantes". "Nesse sentido, penso que o mercado de trabalho em Portugal e no resto do mundo continua a valorizar este tipo de formação, a qual representa não só um investimento de carreira, mas também uma oportunidade para as empresas darem resposta aos seus desafios de negócio, tendências de mercado e desafios impostos pela competitividade global."

Como salienta João Verdelho, o grupo EDP recruta em média mais de 1.600 pessoas por ano com variados backgrounds. Obviamente nem todas terão essa formação. "Somos uma empresa global que conta com mais de 13 mil pessoas e mais de 60 nacionalidades diferentes, sendo as nossas equipas caracterizadas por pessoas únicas, graças à sua multiplicidade de experiências e percursos. Para além disso, e enquanto empresa socialmente responsável, incorporamos os princípios de diversidade, inclusão e equidade em tudo o que fazemos para que todas as pessoas que se interessem ou se juntem a nós tenham um sentimento de pertença reforçado."

EDP quer ambição, entusiasmo e desenvolvimento

E o que procura, afinal, a EDP nos seus quadros? "Mais do que habilidades técnicas e conhecimento académico, procuramos pessoas ambiciosas, entusiasmadas com o futuro e que pretendam desenvolver-se numa empresa reconhecida como ‘employer of first choice’. Queremos atrair e reter pessoas que nos ajudem a contribuir para a transformação que estamos a viver e que, como nós, estejam empenhadas em proporcionar um amanhã melhor às atuais e às futuras gerações."