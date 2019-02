Características do ES 300h e do UX 250h

ES 300h

. É a mais recente aposta da Lexus no segmento Premium. É desenvolvido à escala global e tem enorme reputação dentro da marca – foi um dos primeiros modelos a ser lançado e transformou-se num dos automóveis de maior sucesso da Lexus;

. No contexto de mercado Premium português, em que a maioria das vendas ocorre nos segmentos empresariais, o ES 300h apresenta um conjunto de valências interessantes, nomeadamente a quarta geração do sistema híbrido – comprovado nos últimos 13 anos e com garantia de 10 anos –, os baixos custos de manutenção, os consumos de referência e um nível de conforto e atenção ao detalhe ao melhor nível da marca. Existe, inclusivamente, uma versão dedicada ao mercado das Empresas – ES 300h Business – com equipamento muito interessante;

. Todos os modelos da Lexus são equipados de série com o Lexus Safety System, que aumenta a segurança ativa, evitando uma parte significativa dos acidentes de viação resultantes de erro humano, nomeadamente a perda de concentração na condução. O cliente particular (não apenas o empresarial) pode igualmente usufruir de um produto fantástico, pelo que a marca espera também elevada procura a este nível.

UX 250h



. A Lexus entra com este modelo num dos segmentos mais efervescentes do momento, o segmento C Crossover;

. A proposta da marca está equipada também com a quarta geração do sistema híbrido Lexus e este é desde já um fator diferenciador;

. Modelo desenvolvido a pensar no mercado europeu, estando a marca certa de que irá conquistar rapidamente um lugar de destaque junto dos seus concorrentes;

. Com uma fantástica relação entre performance e eficiência energética, o sistema híbrido do Lexus UX perspetiva-se como a escolha racional quando comparado com as propulsões convencionais. É uma viatura inovadora, construída com base na visão que a Lexus teve no passado sobre o que seriam as necessidades da sociedade;

. Design arrojado e tecnologias pensadas nas necessidades do utilizador. Os pormenores desenvolvidos pelos mestres Takumi completam a diferença e a exclusividade do novo Lexus UX.