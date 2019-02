Noruega: o modelo a seguir

A Noruega é o paraíso dos veículos elétricos. O país pretende proibir a venda de carros movidos a gasolina e a gasóleo até 2025, incentivando ainda mais o uso de veículos elétricos e híbridos. "É perfeitamente realista", já garantiu ao El País Vidar Helgesen, ex-ministro do Clima e do Meio Ambiente norueguês. Registe-se que existem outros países e cidades com objetivos semelhantes. A Holanda em 2030, a Escócia em 2032, França em 2040, Paris, a capital francesa, dez anos antes pretendem igualmente até às supracitadas datas acabar com a venda de veículos de combustão.

Quase 40% dos automóveis a circular naquele país nórdico em 2017 eram elétricos. Hoje o número é superior. Nas ruas da capital norueguesa, Oslo, circulam o Tesla, o ZOE, o Leaf e muitos outros elétricos como o Buddy, o único carro de fabricado local. O carro faz tanto sucesso que inclusive já chegou a Hollywood. No filme "Pequena Grande Vida", Matt Damon conduz um Buddy, que, refira-se, foi redesenhado em Portugal e tem e engenharia nacional. A Noruega é o mercado automóvel mais amigo do ambiente em todo o planeta. Neste país, os proprietários de veículos elétricos podem circular nos corredores destinados ao "Bus", podem utilizar os ferryboats de forma gratuita, além, naturalmente, de estacionarem sem pagar, como já está mais do que generalizado. Um modelo que está a servir de inspiração para outros países.