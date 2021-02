A aposta na tecnologia

Este ano, a BMW vai continuar a investir significativamente em sustentabilidade, trabalhando para tornar o grupo o mais ecológico possível. Assim, a marca vai lançar um conjunto significativo de novos modelos em 2021, embora Massimo Senatore, diretor-geral da BMW Portugal, não resista a destacar os modelos totalmente elétricos: o novo BMW iX3, disponível em maio, e o BMW iX, que vai lançado em outubro. "Teremos também um facelift do MINI Elétrico na primavera. Estes modelos reúnem os mais recentes desenvolvimentos do grupo nas áreas de inovação, design, conectividade e eletrificação", acrescenta.

A BMW não se fica, todavia, pelo lançamento de modelos elétricos. O construtor automóvel alemão continua a investir em tecnologia, como é o caso da joint-venture nacional, a Critical TechWorks, que está a desenvolver, em exclusivo para o BMW Group, tecnologia e software com foco na mobilidade elétrica. "Estamos a trabalhar, em conjunto, numa conciliação entre condução autónoma, mobilidade elétrica e conectividade. Já concretizámos essa visão com a apresentação do protótipo do BMW i4 – totalmente elétrico –, que chegará a Portugal já no final do ano, e que ilustra a forma como a tecnologia pode ser aproveitada para realçar o prazer de condução", sublinha.

BMW eDriveZones chega em julho

Nesse sentido, e com o objetivo de diminuir os níveis de emissões poluentes dos automóveis nas áreas urbanas, a marca vai alargar a Portugal, em julho, "o BMW eDriveZones, um novo serviço que permite a ativação automática para o modo totalmente elétrico quando o veículo entra em zonas de baixa emissão ou zero emissões – para veículos híbridos".

O sucesso do MINI Cooper SE

A pandemia tem deixado marcas no setor automóvel. Não obstante, as vendas dos veículos eletrificados continuam a crescer em Portugal. No ano passado, o MINI Cooper SE, com 235 unidades vendidas, foi o modelo elétrico mais vendido do BMW Group seguido do BMW i3, com 203 unidades.

Entre os diversos casos de sucesso junto dos portugueses, que "estão a fazer escolhas mais sustentáveis", diz Massimo Senatore, é também apontado o BMW iX3. Só chega em maio, porém, o número de encomendas já recebidas é "excecional" pelo que reina a confiança. O BMW iX, também será "um pilar importante na estratégia de eletrificação da marca".

O BMW iX3 e o BMW iX

As expectativas de vendas para o BMW iX3 e o BMW iX são elevadas e existem motivos para isso. O novo BMW iX3 é "o primeiro SAV totalmente elétrico com autonomia de 460 quilómetros (WLTP) e um consumo energético combinado inferior a 20 KWh/100 km". Este modelo, prossegue Massimo Senatore, dispõe de "um motor elétrico com uma potência de 286 cv (210 kW), com capacidade de carregamento rápido (150 kW DC), o que permite, em dez minutos, receber uma carga correspondente a 100 quilómetros de autonomia". Destaque-se ainda que se atinge 80% da carga total do veículo em 34 minutos. O modelo dispõe também de "um sistema adaptativo de recuperação de energia que permite maximizar a eficiência do consumo de energia".

Quanto ao BMW iX será "mais exclusivo e vai estrear muita tecnologia em termos de eletrificação, condução autónoma e conectividade". "Com um motor elétrico a debitar 500 cv e uma autonomia superior a 600 quilómetros, será o expoente máximo em termos de mobilidade elétrica."

A diferença está na tecnologia e no exemplo que se dá

Para Massimo Senatore, não há dúvidas: o que diferencia os modelos elétricos da BMW da concorrência é a tecnologia utilizada, que é chave para suportar toda a estratégia de mobilidade do futuro do grupo, que pretende desenvolver veículos cada vez mais ecológicos. "Não só a engenharia e a tecnologia são colocadas ao serviço da mobilidade elétrica, como são pensadas e desenvolvidas para que nunca fiquem comprometidos o design, a performance e – talvez o nosso bem mais precioso – o prazer de condução característico da nossa marca."

Além disso, continua, a sustentabilidade "começa em casa, o que quer dizer nos espaços, fábricas, escritórios da BMW, sendo algo que também faz a diferença para criar uma marca ainda mais consciente". "Temos vindo a rever a utilização de certos materiais, a incrementar a reciclagem e a usar energias renováveis em toda a produção", assegura.

O BMW 330e Berlina foi o híbrido plug-in mais vendido em Portugal

A BMW possui também uma extensa gama de veículos híbridos plug-in. Pedimos a Massimo Senatore que destacasse alguns desses modelos. O diretor-geral da BMW Portugal acedeu e aponta o BMW 330e Berlina, o híbrido plug-in "mais vendido no mercado português em 2020, com 1.169 unidades". "Trata-se de um veículo que combina eficiência e redução do impacto ambiental com o prazer de condução, característico da nossa marca."

Com o lançamento do BMW 330e Touring e das versões 320e Berlina e 320e Touring, a marca tem "uma oferta ainda mais abrangente para todos os tipos de clientes e diferentes necessidades, aliados à ampla oferta de modelos híbridos plug-in". "Assim, acreditamos que temos condições para conseguirmos realizar mais um bom resultado em 2021."





O que distingue os modelos híbridos plug-in da BMW?





Os híbridos da BMW têm um grande sucesso no mercado. Questionámos Massimo Senatore o que diferencia estes veículos. O diretor-geral da BMW Portugal explica à semelhança de todos os modelos da marca, os híbridos plug-in são "concebidos com a tecnologia mais avançada por forma a assegurar uma grande eficiência, um elevado conforto e um elevado prazer de condução".



"O dinamismo dos nossos automóveis é talvez a característica que melhor nos define. Um BMW proporcionará sempre um elevado prazer de condução ao seu utilizador, independentemente do motor que tiver montado. Para o BMW Group, o futuro passa por sermos capazes de oferecer aos clientes o Poder de Escolha – "Power of choice". Neste momento, o objetivo é disponibilizarmos aos nossos clientes uma ampla oferta de motorizações que lhes permita optar por aquela que melhor se ajuste às suas necessidades – seja movido a gasolina, gasóleo, elétrico ou híbrido", afirma, o responsável da marca.





O BMW X3 é um exemplo perfeito deste "poder da escolha", estando esta gama disponível em quatro motorizações distintas: gasolina, gasóleo, híbrida e elétrica.



A marca também tem vindo a "melhorar significativamente as emissões dos motores tradicionais". Assim, todas as motorizações têm como foco a melhoria da eficiência, com um melhoramento significativo nas emissões dos motores tradicionais, através da redução de emissões de C02, resultados esses que colocam a BMW numa posição "privilegiada comparativamente a outras marcas".