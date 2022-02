Com uma estratégia muito focada na eletrificação, a Opel tem já definido o calendário de atuação para os próximos anos nesta matéria. Assim, a partir de 2028, os veículos de passageiros Opel tornam-se exclusivamente elétricos alimentados a bateria em toda a Europa. Antes, até 2024, deverá surgir uma versão electrificada de cada modelo Opel e, até meados deste ano, onze modelos ver-se-ão eletrificados, incluindo toda a gama de veículos comerciais ligeiros. Esta é a estratégia da marca a caminho de uma frota livre de emissões e que permite aos clientes encomendarem, por exemplo, o Combo-e, Vivaro-e e Zafira-e Life exclusivamente com um motor elétrico.





Para Uwe Hochgeschurtz, CEO da Opel, "não há alternativa à eletrificação", logo, "no futuro, a Opel ganhará ainda mais tração com inovações amigas do ambiente". Começando pelos operadores de empresas e profissionais individuais que necessitem de um veículo comercial de emissões zero, a Opel oferece três modelos que se subdividem em múltiplas versões: além do Combo-e e do Vivaro-e, destaque para o Movano-e.





Os três modelos com motorização 100% elétrica oferecem diferentes carroçarias, com diferentes comprimentos e alturas, e versões que vão de furgão fechado até Combi e Chassis-Cabina. Todas mantêm a volumetria e a capacidade de carga das variantes e versões homólogas com motores de combustão.





Por terem motorizações 100% elétricas, consomem energia mais barata e os custos de utilização baixam graças à isenção de ISV e IUC, além de acesso a incentivos disponibilizados por Estado e autarquias. As empresas usufruem ainda de benefícios decorrentes da sua atividade, nomeadamente em tributação autónoma, IRC e dedução de IVA.





No total, a Opel tem uma oferta de 9 modelos de veículos electrificados no mercado, desde passageiros até veículos comerciais ligeiros.





Lugar assegurado

O Opel Combo-e Life e o Opel Zafira-e Life estão já no mercado com sucesso e ambos são propulsionados por um motor elétrico de 100 kW/136 cv. Com a sua bateria de iões de lítio de 50 kWh de capacidade, o Combo-e Life tem uma autonomia de 280 km, sendo possível recarregar a bateria a 80 por cento da capacidade em 30 minutos em estações de carregamento rápido.





A variante de emissões zero do Opel Combo-e conta com uma abrangente lista de tecnologias e de sistemas de assistência que vai desde o alerta de cansaço do condutor e o reconhecimento de sinais de trânsito, até ao alerta de colisão dianteira com deteção de peões e travagem automática de emergência. O modelo está disponível em dois comprimentos de carroçaria: o Combo-e de 4,40 metros de comprimento, com uma distância entre eixos de 2785 mm e uma capacidade de carga máxima de 650 kg; e a variante mais longa XL, de 4,75 m, com uma distância entre eixos de 2975 mm e um volume de carga máximo de 4,4 m3.





Já com o grande Opel Zafira-e Life, torna-se possível optar entre uma bateria de iões de lítio de 50 kWh (autonomia de 230 km) ou uma bateria de 75 kWh para uma autonomia máxima de 330 km.





Vivaro-e: para lá da última milha

Com o objetivo de se ajustar ao maior leque possível de utilizações, o Vivaro-e oferece à escolha baterias de iões de lítio com diferentes capacidades: 75 kWh, que proporciona autonomia até 330 km, ou 50 kWh, para autonomia até 230 km.





O furgão intermédio da Opel dispõe de uma longa lista de sistemas de assistência à condução e de tecnologias avançadas destinadas a simplificar a utilização, como a câmara traseira 180° e sistemas de infoentretenimento multimédia.





O Vivaro-e apresenta capacidades de carga úteis comparáveis às das variantes homólogas a combustão interna, com capacidade de carga até 1.275 kg. Com motor eléctrico de 100 kW (136 cv) de potência e 260 Nm de binário instantâneo, o Vivaro-e garante uma velocidade máxima de 130 km/h, controlada eletronicamente.





Opel Movano-e para transporte de carga

O novo Opel Movano-e garante valores de referência em carga útil, capacidade de carga e peso bruto, combinados com uma ampla gama de versões de carroçaria, comprimentos e alturas. A motorização deste grande furgão elétrico apresenta 90 kW (122 cv) de potência e 260 Nm de binário, com a velocidade máxima de 110 km/h, controlada eletronicamente. Dependendo da versão, pode optar-se entre "packs" de baterias de iões de lítio de 37 kWh ou de 70 kWh, para autonomias até 117 ou 224 quilómetros, no ciclo combinado WLTP.

A importância do Astra

No que diz respeito aos modelos de passageiros, a nova geração do Astra será o elemento-chave da ofensiva de eletrificação da Opel. Após celebrar a estreia em setembro, o Astra de cinco portas chegará na primavera já disponível em versão híbrida plug-in. Em 2023, o Astra-e, puramente elétrico, a bateria, completará a gama.

Nota também para o novo Opel Grandland híbrido plug-in. Este modelo tem um design arrojado, interior simplificado com ecrã Pure Panel digital, motor de 300 cv, recursos inovadores como o sistema de Visão Noturna e faróis IntelliLux LED Pixel e agora é classe 1 nas portagens.





Verdes também nas infra-estruturas





A Opel não está apenas a caminho de um futuro neutro em termos de CO2 com os seus modelos e sistemas alternativos de propulsão. Este ano, a marca e a Stellantis estão a avançar com os planos de construir uma gigafábrica de células de bateria em Kaiserslautern. Já em Rüsselsheim está também a ganhar forma o projeto para transformar a sede da Opel, na Alemanha, num "campus" ecológico, naquela que será a futura sede alemã da Stellantis.