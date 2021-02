“A forma como nos movemos será cada vez mais sustentável”

A Pinto & Cruz (P&C) diferencia-se na área da mobilidade elétrica pela oferta de soluções "verdes" e mais económicas, não estando apenas focada na venda de um produto, mas sim em toda a engenharia com múltiplas funcionalidades. Bruno Machado, diretor da área de Desenvolvimento de Negócio da P&C, explica também nesta entrevista que a empresa trabalha quer para o setor residencial, quer empresarial, aponta a oferta disponível de carregadores elétricos e não só.

Porquê a P&C Energia e Sistemas na área da mobilidade elétrica?

É de senso comum que vivemos nos dias de hoje uma mudança de paradigma sem precedente, estando a humanidade fortemente ameaçada pelas alterações climáticas e que não são certamente ficção científica. Tudo isto tem gerado um novo ciclo de desafios e oportunidades e, neste caso, a mobilidade elétrica é precisamente isso, uma oportunidade de redução dos custos energéticos, mas também de consciência ambiental. A forma como nos movemos vive hoje uma transformação enorme, tendencialmente mais "verde" e haverá naturalmente que ser capaz de responder a esse desafio, idealmente com recurso à engenharia, e é precisamente aqui que temos uma palavra a dizer na medida em que esta faz parte do nosso ADN enquanto atividade principal do grupo. São 86 anos a promover engenharia e reengenharia das soluções.

Como se distingue a P&C nesta área da mobilidade elétrica?

Haveria aqui muito que referir, nomeadamente a notoriedade e confiabilidade que o Grupo Pinto & Cruz aporta, mas naturalmente o enfoque passa pelo valor acrescentado que pretendemos levar aos nossos clientes, com soluções de engenharia que satisfaçam os requisitos da mobilidade elétrica, mas também a energia que lhe dará lugar. Porque não irmos mais além e promovermos a produção de energia com recurso à fonte solar fotovoltaica? É precisamente aqui que nos distinguimos, na oferta de soluções que reduzam os custos de utilização, que promovam um ciclo energético mais ecológico, não estando única e exclusivamente focado na venda de um produto, mas sim em toda uma solução de engenharia com múltiplas funcionalidades.

Que soluções são disponibilizadas? Os vossos carregadores elétricos são adequados a casas de habitação, condomínios, empresas...?

Estamos vocacionados para vários segmentos de mercado, tanto no residencial como no setor empresarial. Temos desde as soluções mais simples, ideais para aplicações domésticas e sem necessidade de controlos adicionais. Temos outro tipo de soluções com níveis de controlo de acesso, nomeadamente por RFID, bem como soluções de gestão da energia através de servidor WEB, sendo estas opções mais vocacionadas para os condomínios e empresas em geral.

Quando fala em soluções de gestão de energia, o que significa isso em concreto?

No âmbito das soluções disponíveis, a gestão de energia assume maior relevância para os condomínios, para as empresas e para a gestão de frotas. Aqui, salientamos a particularidade das funcionalidades de balanceamento de carga, o que na verdade se traduz em sermos capazes de gerir em primeiro a potência disponível da instalação, podendo limitar a potência efetiva que será absorvida por parte dos carregadores elétricos e em simultâneo evitar a sobrecarga sobre a restante instalação ou até, em último caso, a necessidade de aumento de potência. Por outro lado, a capacidade que as nossas soluções têm em favorecer o carregamento de automóveis com menores níveis de carga nas baterias assume-se como uma funcionalidade de elevada importância permitindo nivelar a autonomia em todos os veículos.

No que respeita a soluções de gestão de consumos e de utilização, temos dois tipos de aplicações: a primeira, através de uma plataforma web em que o cliente pode gerir níveis de acesso aos carregadores e consumos de energia por utilizador ou veículo associado; e um segundo modelo, baseado num serviço adicional de gestão de consumos, em que mensalmente é enviado para o cliente um relatório por utilizador ou veículo associado, permitindo a distribuição do custo.

Quais são as características dos vossos carregadores elétricos?

A oferta assenta em soluções de carregamento normal de 3,7 kW e 7,4 kW e carregamento semirrápido de 11 e 22 kW. Neste último caso, um carregamento de cerca de 100% da bateria ocorre em uma hora para um veículo com uma bateria de 25 kWh. Dispomos também de colunas de carregamento multitomada que permitem carregar mais do que um veículo em simultâneo.

Quando fala no ciclo energético verde, que exemplo pode dar?

Fará sentido investirmos em veículos elétricos e consumir energia proveniente de fontes de energia fósseis? Certamente não. Adicionalmente, se pensarmos no caso concreto de um veículo que percorra cerca de 15.000 quilómetro por ano, uma pequena instalação fotovoltaica em Portugal, com uma área de 20 m2, poderia satisfazer quase na totalidade as necessidades energéticas desse veículo. Por outro lado, se formos capazes de gerir a energia produzida, livre de emissões durante a sua produção, contribuímos não só para o desempenho económico, mas acima de tudo para o fator de sustentabilidade ambiental. Tal como referi no início, o Sol é sem sombra de dúvida um aliado preponderante desta mudança.

E em termos de investimento e período de retorno?

O investimento será sempre em função da dimensão e necessidades do cliente, mas importa referir que, com base no exemplo anterior, para um veículo que percorra 15.000 quilómetros anuais e considerando os preços correntes da energia, o retorno do investimento num carregador elétrico é de cerca de um ano quando comparado com um veículo a combustíveis fósseis. No caso das instalações fotovoltaicas, o ROI é sensivelmente superior, ainda assim na ordem dos quatro a cinco anos.





Quais são as vossas perspetivas para o futuro?





Temos a ambição de proporcionar o crescimento consolidado desta área de negócio, em conjunto com as valências de outras áreas, nomeadamente, as instalações fotovoltaicas. A transição digital é também uma oportunidade que pretendemos incorporar no nosso modelo de negócio. Estamos também atentos a outras oportunidades no setor dos transportes para carregadores DC.