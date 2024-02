ABB: soluções inovadoras para todos os desafios

No final de 2022, a ABB, empresa multinacional líder em tecnologias de energia e automação, chegou à marca de um milhão de carregadores (AC e DC) para veículos elétricos, entregues em todo o mundo. Este marco foi atingido graças à construção de uma segunda fábrica da empresa, em Itália, que permitiu duplicar a capacidade de produção de carregadores para veículos elétricos.





Esta foi mais uma etapa de um percurso tecnológico e de negócio que passou pela produção do primeiro carregador europeu de 50kW em 2010 e que passa agora pelo lançamento no mercado do Terra 360, capaz de carregar energia para 100 quilómetros de autonomia em menos três minutos. Para Dominik Ebling, head of Business Development Product Management, "este é o tipo de inovação que contribui para construir um futuro de mobilidade sem emissões, e que só é possível aliando um investimento continuado em investigação e desenvolvimento com a capacidade para entregar e implementar, à escala global, novas soluções para os desafios da mobilidade elétrica".





Cumprir metas ambientais

Efetivamente, o desenvolvimento da mobilidade elétrica coloca atualmente enormes desafios face à necessidade de cumprir as metas de redução de emissões acordadas a nível europeu. Desafios que incluem a necessidade de massificação da adoção de veículos elétricos e de desenvolvimento exponencial da infraestrutura de carregamento elétrico.





Segundo Paulo Branco, technical & design promotion specialist da ABB Electrification em Portugal, "na União Europeia estima-se que existam quase quatro milhões de veículos elétricos num parque automóvel de 250 milhões e em Portugal teremos cerca de 100 mil em 5,4 milhões". Neste contexto, "estima-se que seria necessário ter 130 milhões destes veículos a circular na UE e 1,6 milhões em Portugal, até 2035, para cumprir as metas ambientais estabelecidas". Em termos de infraestrutura de carregamento, na UE teremos de passar do "meio milhão de carregadores que existem atualmente, para cerca de 140 milhões de carregadores, dos quais 55 milhões de perfil residencial", explica Paulo Branco. Em Portugal, cumprir as metas ambientais implicará "passar dos atuais cerca de oito mil postos de carregamento públicos para cerca de 40 mil postos", refere o especialista. Ainda assim, Portugal ocupa o quarto lugar na UE para a mobilidade (atrás dos Países Baixos, Luxemburgo e Alemanha), com um rácio de 25 carregadores por cada 100 quilómetros percorridos.





Desenvolver rede de carregamento

Este é de facto um enorme desafio para as várias áreas e atores do mercado, "desde a produção e distribuição de energia à produção automóvel e para a investigação, desenvolvimento e produção de baterias cada vez mais fiáveis e de autonomia crescente, sem esquecer a sustentabilidade",refere Paulo Branco. Por isso, "será crucial garantir o acesso universal a uma rede pública de carregamento que reduza as assimetrias entre litoral e interior, e contribua para o ordenamento do território". "Neste desafio cabe à ABB o desenvolvimento, a engenharia e a capacidade de produção de soluções seguras e fiáveis de carregamento de veículos elétricos", sublinha.





O portefólio da ABB E-mobility "é amplo e transversal aos vários modos de carregamento, que vai do Terra wallbox AC, modo 3, tipo 2, às soluções DC, modo 4, com os Terra 54, HVC de resposta à mobilidade das mercadorias terrestres e Electric Bus com carregamentos por pantógrafo até 600kW."





Segundo Paulo Branco, o saber fazer e maturidade técnica do Grupo ABB tem "garantido a confiança dos clientes e o reconhecimento dos utilizadores em Portugal". Para o especialista, um bom exemplo desta capacidade técnica foi a "performance do Terra 54, que num dos picos sazonais que leva muitos portugueses rumo ao sul, durante um período de 24 horas, a 13 e 14 de agosto do ano passado, registou, sem qualquer anomalia, 46 sessões de carga, o que correspondeu a cerca de 875 kWh de carregamento".





Logística, o próximo passo

Este é um mercado em rápida mudança onde a ABB "continua a produzir inovação e a liderar em tecnologias de energia e em engenharia elétrica, com avanços como os ‘carregamentos Megawatt’", recorda, por sua vez, Dominik Ebling. Este tipo de carregamentos são um novo standard que está a emergir para servir a transição energética dos veículos pesados. Segundo o responsável, "a transição do setor logístico para a mobilidade elétrica será uma enorme mudança com grandes benefícios ambientais. 10% das emissões a nível mundial são originadas por veículos pesados, dado que 56% do comércio é feito por estrada". Esta evolução vai requerer "também instalações de carregamento maiores e mais potentes, o que também traz novos desafios".





Coimbra destaca-se

No que toca à sustentabilidade das instalações do grupo ABB já as há com emissões reduzidas a zero. "Em Portugal, damos o nosso contributo para a sustentabilidade nas nossas próprias instalações e atividades comerciais e técnicas, onde destacamos a nova unidade em Coimbra, um centro de excelência para as nossas atividades de serviços", informa Paulo Branco, acrescentado que nesta unidade os parceiros de negócio "poderão ver e experimentar soluções e equipamentos de última geração nas áreas de sustentabilidade, eficiência energética e mobilidade". Mais: A ABB está a terminar a renovação da sua frota total de 60 veículos para modelos totalmente elétricos.





Contando com 85 colaboradores, em 2023, a ABB Portugal atingiu um volume de vendas de 48 milhões de euros, com um crescimento de 31% face ao ano anterior