Adoção de viaturas 100% elétricas terá forte desenvolvimento nos próximos três anos

A Arval é uma empresa especializada em financiamento e gestão de frotas automóveis, com um serviço completo e que tem apresentado novas soluções de mobilidade à medida de todo o tipo de clientes que querem otimizar a mobilidade dos colaboradores e externalizar os riscos associados à gestão de frota. Em dezembro de 2022, a Arval tinha em aluguer perto de 1,6 milhões de viaturas.

Em Portugal, a frota da Arval cresceu "acima dos 8% face a 2021, tendo ultrapassado a barreira das 16 mil viaturas". "E aspiramos a manter um crescimento acima da média do mercado", começa por explicar João Soromenho, diretor comercial da Arval Portugal.

O objetivo, afirma este responsável, é "continuar a manter esta tendência de crescimento, assegurando um serviço de excelência aos clientes, um acompanhamento na sua transição energética, na digitalização de toda a informação disponibilizada, na oferta de novas soluções de mobilidade, através de novas parcerias, como a que foi estabelecida recentemente com a Jaguar Land Rover". Neste contexto, a Arval está a fazer uma forte aposta na transição energética. "A mobilidade híbrida e elétrica está claramente a crescer tanto nas empresas como na procura de renting por particulares. Os resultados do barómetro automóvel do Arval Mobility Observatory, apresentado em 2022, mostram que 47% das empresas já utilizam, pelo menos, um veículo com tecnologia híbrida, plug-in híbrido ou 100% elétrico (VE), um dado que está em linha com a média na Europa", esclarece.

Neste contexto, e segundo a Arval, encontramos viaturas 100% elétricas, no parque automóvel a nível nacional, em 8% das empresas (a média é de 19% das empresas na Europa). Nota-se, porém, um forte potencial de desenvolvimento quando se olha para a previsão para os próximos três anos – 27% das empresas a usar ou a considerar fazê-lo, um crescimento de 238%.

A ainda escassa oferta de pontos de carregamento nos escritórios, nas residências dos colaboradores e também na rede pública está no topo das principais barreiras à adoção de viaturas 100% elétricas. Também o preço de compra dos modelos elétricos ainda é indicado como um constrangimento. "No entanto, acreditamos que também aqui existirá uma evolução considerável nos próximos anos, tanto na simplicidade de carregamento como também pela continua evolução da autonomia elétrica das viaturas", afirma João Soromenho.

Oferta cresce e diversifica-se

Face a esta realidade, é importante realçar que a oferta de modelos também cresceu e diversificou-se, passando as marcas a disponibilizar mais opções em quase todos os segmentos. Este crescimento, segundo a análise da Arval, teve sobretudo alguma aceleração com o surgimento de viaturas PHEV abaixo dos 27.500 euros (valor sem IVA), que beneficiam de uma taxa reduzida de tributação autónoma de apenas 2,5%. Além disso, nota a mesma análise, as viaturas elétricas abaixo de 62.500 euros estão isentas de tributação autónoma, pelo que os benefícios fiscais são geralmente apontados como uma das principais razões para que as empresas decidam cada vez mais optar por este tipo de veículos para a sua frota.

Arval ajuda empresas a fazer escolhas

Mas como é que uma empresa ou particular pode determinar se um veículo elétrico ou híbrido é a melhor opção para si ou para o seu negócio? Para responder a este tipo de necessidades, a Arval oferece um serviço de consultoria especializada em que avalia se os veículos elétricos são uma boa opção para cada tipo de negócio, percurso e função.

"Temos uma abordagem consultiva, a que chamamos SMaRT (Sustainable Mobility and Responsible Targets). Com esta abordagem, fazemos um diagnóstico à situação atual das frotas dos nossos clientes; clarificamos as suas metas em termos de sustentabilidade; avaliamos cenários alternativos em função das necessidades da empresa e do perfil de cada condutor e construímos um plano de ação ajustado a cada empresa", sustenta João Soromenho.

Novas soluções integradas para veículos elétricos

Em termos de tipo de viaturas, a oferta da Arval engloba todas as marcas automóveis e é muito abrangente. "Trabalhamos juntamente com cada cliente para ver qual a viatura que mais se adapta às necessidades de cada empresa ou condutor, tendo sempre em conta a utilização efetiva que esta vai ter" esclarece o diretor comercial.

A Arval está comprometida em contribuir para uma mobilidade mais sustentável e em apoiar os clientes na sua própria transição energética. "A este nível, identificámos várias oportunidades para acelerar esta transição e estabelecemos uma parceria com a EDP para providenciar aos nossos clientes com uma solução integrada de carregamento para a casa dos seus colaboradores, para a estrada, e também para as próprias instalações dos clientes" aponta.

Desta forma, a Arval assume-se como uma empresa impulsionadora e facilitadora da transição energética, com serviços e ofertas que ajudam os seus clientes a tornar realidade esta mobilidade mais sustentável. "A Arval definiu para 2025 o objetivo de ter em aluguer 700 mil veículos elétricos, correspondendo a 35% do total da frota. Além disso, compromete-se a diminuir em 35% as emissões de CO2 da frota gerida", assume o diretor comercial, para quem "as constantes melhorias na tecnologia de baterias, autonomias mais longas e uma rede crescente de pontos de carga públicos, tornam o Renting de um carro elétrico uma solução cada vez mais prática e eficiente".