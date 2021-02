BMW é um dos destaques nos híbridos

Mercedes, BMW e Volvo. Estas foram as três marcas que mais veículos híbridos plug-in (PHEV) venderam em Portugal em janeiro. No acumulado das vendas dos veículos 100% elétricos (BEV) mais os PHEV, estas marcas mantêm-se igualmente nas três primeiras posições.

Em dezembro, a BMW foi também a segunda marca que mais vendeu modelos PHEV em Portugal. E ocupou igualmente a segunda posição no que diz respeito às vendas acumuladas de BEV e PHEV no último mês de 2020.

Quanto ao total de vendas BEV e PHEV em 2020, a BMW ficou novamente atrás da Mercedes e à frente da Volvo, sendo mais uma vez os três construtores automobilísticos que melhores resultados tiveram, segundo dados da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos.

Massimo Senatore, diretor-geral da BMW Portugal, refere que o bom desempenho da "sua" marca se fica a dever à aposta na gama de novos produtos eletrificados.

"O mercado de automóveis em Portugal está a atravessar um período de vendas extremamente desafiante. Apesar disso, em 2020, continuámos focados em manter a nossa estratégia de eletrificação e em construir a mobilidade do futuro e, para isso, lançámos 12 modelos híbridos e ainda um modelo totalmente elétrico ­– o MINI elétrico", explica e prossegue: "A aposta na gama de novos produtos eletrificados foi uma das principais razões para o nosso bom desempenho com um aumento de 23% das vendas desta gama de veículos, em comparação com o ano de 2019, com um total de 3.099 unidades vendidas. Também temos o maior número de veículos eletrificados vendidos sobre o número total de veículos eletrificados vendidos no país, entre as marcas premium."

Massimo Senatore diz que a marca continua focada em disponibilizar uma oferta de produtos cada vez mais sustentável, de forma a merecer a confiança dos seus clientes. E acrescenta que a pandemia veio também acelerar a mudança de paradigma para a mobilidade elétrica. "Acreditamos que esta crise mundial veio aumentar a consciencialização dos consumidores para questões ambientais e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis, o que não deixam de ser boas notícias para a mobilidade elétrica."