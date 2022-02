Carregamento de veículos ultrapassa o milhão

Considerada a Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica e responsável pela gestão e monitorização da rede em Portugal, a MOBI.E é uma empresa pública desde 2015. O seu presidente, Luís Barroso, explica que existem, atualmente, 2.485 postos de carregamento e mais de 5.100 tomadas. No último ano, "a rede cresceu em 943 postos, num ritmo médio superior a 18 novos postos disponibilizados em cada semana, a que corresponderam mais 1.812 tomadas". Destaque ainda para "o crescimento de postos rápidos e ultrarrápidos com a instalação de, respetivamente, 244 e 62 postos, mais do que duplicando o número de postos de maior potência", ou seja, superior a 50 kW, "disponibilizados pela rede Mobi.E".

De resto, no final do ano passado, a Mobi.E contava 70 operadores de pontos de carregamento e 23 comercializadores de energia para a mobilidade elétrica com contratos de adesão à rede. Existem também "mais de três dezenas de fabricantes de postos de carregamento" integrados com a sua rede. Estes números "abrem excelentes perspetivas para a evolução nos próximos anos".

"A rede Mobi.E está em todas as regiões, incluindo as autónomas da Madeira e dos Açores", informa Luís Barroso, sendo que, neste momento, "falta apenas ligar quatro postos, o que acontecerá nas próximas semanas". Garante-se, desta forma, a existência de "pelo menos um posto de carregamento em cada um dos 308 municípios do país", o que permite "uma cobertura de 98,7% do território", refere ainda o presidente da MOBI.E.

Contas feitas aos carregamentos

No último ano, e apesar das condições atípicas derivadas da pandemia, a rede "atingiu os 1.460.711 carregamentos, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 1 milhão". Na realidade, a rede Mobi.E "registou um número médio superior a 4.000 carregamentos diários".

Com o país a caminhar no sentido da adoção, cada vez maior, deste tipo de veículos, a estratégia da MOBI.E para os próximos anos passa por continuar a atividade "como instrumento público para o desenvolvimento da mobilidade sustentável como meio de apoio ao cumprimento das metas de descarbonização definidas".

Nestas perspetivas, em 2022, a MOBI.E "pretende reforçar a política de comunicação", melhorando os sistemas de informação para que o número crescente de interessados em aderir à mobilidade elétrica possa tomar a sua decisão de forma consciente e bem informada. Neste campo, quer o site quer também as redes sociais "serão os canais privilegiados para comunicar".

Por outro lado, está ainda em desenvolvimento "uma nova plataforma de gestão da rede Mobi.E, que conta com cofinanciamento do POSEUR e que deverá estar disponível durante os primeiros meses do próximo ano".





A rede Mobi.E está em todas as regiões, incluido as autónomas da Madeira e dos Açores Luís Barroso, presidente da MOBI.E

Luís Barroso fala também na necessidade de "se promover um estudo que permita definir métricas de desenvolvimento da infraestrutura de carregamento para os próximos anos". Desta forma, tornar-se-á mais fácil que investidores privados ou autarquias "disponham de um roadmap" para planearem melhor os seus investimentos.

Os responsáveis da MOBI.E pretendem continuar o seu trabalho para tornar a mobilidade elétrica cada vez mais a opção racional de quem queira adquirir um automóvel, atuando "como facilitadores e parceiros de todos os agentes que pretendam desenvolver a sua atividade neste mercado". E, ao mesmo tempo, "contribuir decisivamente para o grande objetivo de atingir a descarbonização da economia de acordo com as metas definidas pelo Governo", refere Luís Barroso.