“Com o novo modelo Mokka reinventámos a Opel”

A Opel lança este ano o novo Mokka, modelo que já foi apelidado de revolucionário por tudo o que representa de novo para a marca alemã. "Na verdade, o Mokka inaugura uma nova era para a Opel. Com uma nova filosofia de design, um novo habitáculo totalmente digital, novas tecnologias e até um novo logótipo, reinventámos virtualmente a marca", afirma Enrico De Lorenzi, brand manager da Opel Portugal.

O novo Mokka-e abriu as encomendas há apenas umas semanas e as primeiras unidades vão chegar em abril. Este crossover elétrico a bateria com motor de 100 kW e autonomia até 324 quilómetros tem preços a partir de 36.100 euros. O Mokka-e será lançado ao mesmo tempo das restantes versões com motores de combustão, a gasolina e a gasóleo.

Pela importância que este modelo tem para a Opel, estão a ser depositadas expectativas elevadíssimas, porque se trata, de facto, de "um automóvel que transforma a marca".

O Corsa-e e o Grandland X PHEV

Além do Mokka-e, o construtor automobilístico alemão oferece, nos carros elétricos, o Corsa-e e o Grandland X PHEV, que "têm dado um contributo importantíssimo para que a Opel esteja, hoje, na primeira linha dos fabricantes com mais baixas emissões de CO 2 ". Por isso, na marca existe a convicção de que o Corsa-e e o Grandland X Hybrid continuarão a traçar "o seu caminho de crescimento, afirmando-se cada vez mais dentro das respetivas gamas".

Em relação às principais características dos dois modelos supracitados, Enrico De Lorenzi descreve o Corsa-e como "o elétrico para todos". "Tem preços a partir de 30.110 euros e é um elétrico puro, com bateria de 50 kWh de capacidade, motor elétrico de 100 kW (136 cv) e autonomia até 337 quilómetros, na recente norma WLTP".

Já o Grandland X Hybrid é um "SUV compacto híbrido plug-in com motor 1.6 sobrealimentado e bateria de 13,2 kWh, com autonomia em modo elétrico até 59 quilómetros". "Está disponível em duas versões: Hybrid 4 de tração integral, com 300 cv de potência, e Hybrid, com tração dianteira e 225 cv. Os preços iniciam-se em 47.550 euros", informa.

O futuro

Questionado se dos modelos Astra, Crossland, e Insignia algum vai ter uma versão elétrica ou híbrida, o brand manager da Opel Portugal explica que as primeiras unidades do novo Crossland chegaram este mês e já começaram a ser entregues. "O modelo está mais atraente com a nova frente da nova filosofia de design Opel e está a despertar muito interesse. O Insignia teve uma renovação profunda há menos de seis meses, com novo visual e novos motores que o tornam um dos modelos mais económicos da classe, especialmente o 1.5 turbodiesel. O Astra continua a sua carreira de modelo central na nossa gama."

Enrico De Lorenzi garante, todavia, que existem planos para eletrificar toda a gama Opel. "Posso assegurar que até ao final de 2024 cada modelo Opel terá pelo menos uma versão elétrica ou híbrida."

Os furgões

Não é apenas o Mokka-e que será lançado este ano, uma vez que o processo de eletrificação da gama segue a passo acelerado. "Ainda este ano temos o Combo-e Life, o Zafira-e Life, e toda a gama de furgões comerciais terá uma versão eletrificada. Combo-e, Vívaro-e e Movano-e, contribuirão, seguramente, para melhorar o ambiente das nossas cidades", sublinha.

A marca espera que estes furgões tenham sucesso no mercado. No caso do Vívaro-e, por exemplo, tem suscitado muito interesse junto das empresas preocupadas com o ambiente. "O Vívaro-e é um furgão comercial elétrico disponível com dois packs de bateria: 75 ou 50 kWh, para autonomias, respetivamente, até 330 e 230 quilómetros. É uma das poucas ofertas do género neste segmento e permite aos profissionais dispor de um furgão com plena funcionalidade capaz de ir muito além da entrega de last mile."

9

versões eletrificadas existirão na gama Opel até ao fim deste ano