DS 9 e DS 4 vão marcar 2021

A DS Automobiles vai continuar este ano no caminho da eletrificação, algo, aliás, que é um ponto fundamental na estratégia da marca. Por isso, o fabricante francês vai lançar em 2021 dois modelos marcantes: o DS 9 e o DS 4.

O lançamento destes dois modelos oferece "as melhores perspetivas"

à marca, afirma David Correia, brand manager da DS Automobiles. Desde logo, a DS duplica a oferta, passando a ter quatro modelos. E caminha rapidamente para o objetivo de ter uma gama de seis modelos a curto-médio prazo. "Tanto o DS 4 como o DS 9 são determinantes para uma marca premium, pelos segmentos de mercado em que se integram – o primeiro no segmento C, um dos mais representativos e de maior volume de vendas em Portugal, e o segundo no segmento D/E. Ambos vão permitir trazer novos clientes para a marca e provar que a DS oferece uma experiência diferenciada", prevê.

DS 9

O DS 9 foi apresentado há dias no mercado português e as encomendas já abriram. "O DS 9 é o nosso topo de gama; um modelo híbrido plug-in que recorre à nossa tecnologia mais avançada", explica David Correia. Para este topo de gama foi selecionada exclusivamente "a variante híbrida plug-in E-TENSE de 225 cv, com autonomia de 56 km (WLTP) em modo elétrico, em duas versões de equipamento extremamente completo: Performance Line+ e Rivoli+."

DS 4

Quanto ao DS 4 será lançado no último trimestre de 2021 e contará com versões híbridas plug-in e motores de combustão. As expectativas para este modelo são "muito elevadas". Pelo segmento em que se insere – dos familiares compactos – e pela expressão que tem em Portugal.

"O DS 4 é um modelo decisivo para afirmar a marca no universo premium desta classe. Mas é mais do que isso", diz David Correia e prossegue: "O DS 4 vem elevar o patamar do segmento e preencher um espaço até agora vazio no que diz respeito em atenção ao detalhe, de requinte e de sofisticação." Aliás, reforça, é esse posicionamento de vanguarda e de imagem de luxo francês que a DS incorpora em todas as suas criações.

O responsável da DS recorda que este é "o quarto modelo da gama e marca uma nova evolução do design DS, que surge aqui com um requinte inigualável, engenharia de vanguarda e tecnologias avançadas, muitas das quais inéditas neste segmento C-Premium".

Carismático, eficiente e aerodinâmico

São, de facto, vários os fatores que distinguem o DS 4. O modelo é descrito como sendo um automóvel "carismático, eficiente e aerodinâmico". "Desde logo, a DS tem um know-how único em matéria de eletrificação. É uma marca que está na linha da frente em sistemas de motorização elétrica, como se comprova pelos títulos de campeã de Fórmula E nas temporadas de 2019 e 2020, em que a DS impôs as suas tecnologias face a muitas marcas de renome."

Sem surpresas, o DS 4 beneficia dessa aprendizagem obtida no desporto motorizado. "Assenta numa nova evolução da plataforma multienergia EMP2, com resultados positivos visíveis em matéria de desempenho. E o seu sistema híbrido, alimentado por uma bateria mais eficiente, debita 225 cavalos de potência e assegura mais de 50 quilómetros de autonomia em modo puramente elétrico." Ou seja: é um modelo que consegue associar uma silhueta e proporções "únicas no segmento, a um nível de requinte e ajudas à condução inéditas, com um patamar tecnológico de topo".

Todos os modelos têm uma versão elétrica ou híbrida

A DS tem hoje, e continuará a ter, uma oferta de automóveis eletrificados em toda a gama, seja com motorização totalmente elétrica ou híbrida plug-in.

Refira-se que estes dois importantes lançamentos completam a gama eletrificada já existente, na qual estão o DS 3 CROSSBACK E-TENSE, que é 100% elétrico, e o DS 7 CROSSBACK E-TENSE, híbrido plug-in. A eletrificação está no centro da estratégia da marca desde a sua criação, por isso, desde 2019 que os modelos DS têm uma versão elétrica ou híbrida.