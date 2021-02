EDMtech produz e vai reciclar baterias de lítio até ao fim do ano

Portugal vai ter a primeira fábrica de reciclagem de lítio da Península Ibérica. Até ao final de 2021 está prevista a construção de uma fábrica de reciclagem de todos os tipos de baterias de lítio, com capacidade anual de reciclagem de 17 mil toneladas, para preparar o futuro da economia circular do lítio. "Com o aumento da procura pelas baterias de lítio, é uma necessidade crítica para garantir a continuidade do negócio e proteger o meio ambiente de uma forma sustentável", explica Paulo Alves, sócio-gerente da EDMtech.

Neste momento, as quantidades de lítio recicladas são ainda muito pequenas, contudo a EDMtech, a empresa impulsionadora do projeto, está a avançar com o licenciamento para poder começar a receber e armazenar baterias de lítio já nos próximos meses, tendo como finalidade reciclar com início no final do ano.

A EDMtech produz baterias de lítio OEM, tendo mais de sete anos de experiência na conceção de baterias personalizadas. Dispõe de uma equipa de engenharia interdisciplinar e altamente qualificada, capaz de avaliar os requisitos de projeto, desenvolver o BMS (sistema de gestão de bateria), proceder à apropriada seleção de células de lítio e efetuar o desenvolvimento completo do encapsulamento e da componente estrutural da bateria. Dispõe de várias linhas de produção automáticas e semiautomáticas, com uma capacidade de produção anual de 60 MW.

"Somos uma empresa a comemorar dez anos ao serviço dos seus clientes. Iniciámos o nosso percurso na área da eletrónica e hoje temos uma equipa de engenharia que funde conhecimentos de eletrónica, design de produto e mecânica de várias áreas. É isso que nos distingue das demais", sublinha Paulo Alves.

As áreas de maior destaque, além da produção de baterias, são a Smart City, com várias soluções IoT, incluindo equipamentos de localização de veículos, sensores de estacionamento e eletrónica de controlo de acesso para contentores de resíduos. Indústria que acompanha a par e passo, com vários parceiros, garantindo uma evolução constante e inovação ininterrupta, assegurando de forma indireta, para exportação para quatro continentes e mais de 32 países, a Mobility, onde a EDMtech é o parceiro que fornece a solução de baterias e sistemas IoT para vários fabricantes de bicicletas, trotinetas e cargobikes.

EDMtech contra a covid-19

A pandemia afeta-nos a todos, reduzindo a qualidade de vida e aumentando a insegurança nos relacionamentos. A EDMtech deu o seu contributo para se voltar a ter melhor qualidade de vida, desenvolvendo um robô de desinfeção.

O robô foi desenvolvido de raiz com navegação autónoma e passível de personalização. Foi concebido para ter disponíveis três tecnologias de desinfeção: UVC, ozono e pulverização de biocida. Dispõe de um sistema de visão artificial constituído por câmaras, Lidar e outros sensores, sendo capaz de se deslocar num espaço de forma autónoma, desviando-se de obstáculos que se encontrem na sua rota e garantindo uma desinfeção uniforme e eficiente dos espaços.