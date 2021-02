Energia 100% renovável

A Bluecharge é uma empresa Comercializadora de Energia para a Mobilidade Elétrica (CEME), através da qual fornece aos seus clientes energia de origem 100% renovável. É também um Operador de Pontos de Carregamento (OPC), o que quer dizer que instala e opera pontos de carregamento em espaços tanto públicos como privados, oferecendo a cada cliente soluções adequadas às suas necessidades.

Pioneiros na mobilidade elétrica, a Bluecharge prima por ações que visam o desenvolvimento sustentável, fornecendo aos clientes apenas energia de origem 100% renovável. "Desta forma, ao utilizar o cartão Bluecharge para o carregamento de veículos elétricos, o utilizador contribui de forma efetiva para a redução de emissões e, consequentemente, para a diminuição da poluição", diz Luís Pedro Correia, direção-geral – CEO da Bluecharge.

Outro dos pontos que diferenciam a empresa é a "atenção e o cuidado" que presta aos seus clientes. A mobilidade elétrica, por ser um mercado muito recente, suscita ainda

muitas dúvidas nos utilizadores. "Por isso, sentimos desde o primeiro momento a necessidade de adotar uma postura muito didática e de suporte aos nossos clientes, com uma equipa sempre pronta e disponível para esclarecer questões relacionadas com a utilização e o funcionamento da rede de mobilidade elétrica, optando por comunicar com a máxima transparência e de forma muito direta e próxima dos nossos clientes", sublinha.



Negócio em crescimento



Indagado sobre como tem decorrido o negócio, Luís Pedro Correia responde que a nível de CEME, desde julho de 2020 – quando a mobilidade elétrica entrou em regras de mercado com o fim da utilização gratuita da "rede-piloto" – que a atividade conheceu "um crescimento muito significativo". Só não é melhor devido aos constrangimentos à circulação provocados pela pandemia, mas que, ainda assim, deixa os responsáveis da empresa "otimistas face ao futuro".



No que diz respeito à instalação de pontos de carregamento, o crescimento é igualmente "assinalável". "A instalação de PC é vista cada vez mais como uma prioridade por parte de muitos decisores que procuram dotar os seus espaços abertos ao público de soluções que ajudem à descarbonização do ambiente e constituam uma maior atratividade aos seus clientes e colaboradores, que cada vez mais procuram soluções de mobilidade elétrica".