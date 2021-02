Energia abundante com a mesma potência

Em 2018, a SOLVasto começou a perceber a crescente penetração dos veículos elétricos em Portugal. Detetou, porém, um problema: a infraestrutura de carregamento destes veículos deixava muito a desejar. Para resolver esta dificuldade, os responsáveis da empresa viajaram até à Noruega, onde este problema já tinha sido resolvido há algum tempo. A visita correu bem e, ato contínuo, a SOLVasto passou a apresentar soluções de carregamento inteligente com equipamentos originários deste país.

Quais são estas soluções de carregamento inteligente e quais as vantagens? Nuno Torres, diretor da SOLVasto, responde, começando por recordar, que, na maior parte das vezes, não é tecnicamente ou economicamente viável aumentar a potência das instalações elétricas. "Por isso, baseamos as nossas soluções na energia e não na potência."

Os veículos elétricos estão habitualmente parados entre oito e 12 horas. E a maior parte apenas percorrerá até 50 quilómetros por dia, o que representa cerca de ¼ da sua bateria ou a totalidade de um híbrido plug-in, explica Nuno Torres. "Se tivermos em conta a informação anterior e os nossos carregadores inteligentes, a maior parte das instalações poderá alimentar vários veículos elétricos sem aumentar potência. Estes são instalados sobre um cabo único (bus), contrariamente a soluções mais tradicionais. Comunicam entre si pelo próprio bus e passa a ser possível gerir e balancear toda a energia disponível, entre fases, albergando harmoniosamente veículos elétricos monofásicos e trifásicos", assegura.

O diretor da SOLVasto acrescenta que "a energia é, ainda, gerida face aos outros consumidores, podendo baixar o carregamento e permitir consumos pontuais como de um elevador ou da ventilação, voltando, logo que possível, a atender prioritariamente aos veículos elétricos".

Outro aspeto relevante, destaca ainda, é o facto de "os equipamentos terem controlo de acessos RFID e app, permitindo o fácil controlo e/ou cobrança de custos por utilizador".

Um negócio a crescer

A procura das soluções de carregamento inteligente da SOLVasto tem crescido, "principalmente em garagens coletivas de condomínios, por causa do tema da potência". "O nosso modelo de negócio passa por instalar uma nova rede elétrica dedicada aos veículos elétricos da responsabilidade do condomínio, através do dimensionamento tendo em conta todos os lugares. Posteriormente, cada condómino passará a contar com uma pré-instalação para o seu veículo, podendo a qualquer altura adquirir o seu carregador compatível, que é facilmente instalado e integrado."

Base digital protege a SOLVasto

Indagado se a pandemia afetou o negócio, Nuno Torres responde que a base digital da SOLVasto permitiu que "não fosse muito afetada". "Por outro lado, impactámos positivamente nas empresas, permitindo-lhes baixar os seus custos operacionais durante 25 anos, sem qualquer investimento. Aumentamos mesmo a sua resiliência com o aumento da sua independência em relação à rede", informa.

SOLVasto: uma solução chave na mão

A SOLVasto foi criada em 2016 como uma spin-off de um instalador, a Redeforte, que existe desde 2006, como resultado da nova legislação que permitiu o autoconsumo. O objetivo da empresa passa por "entregar soluções de energia fotovoltaica para autoconsumo (UPAC) e venda à rede (UPP)". "Garantimos uma solução chave na mão, incluindo a legalização, seleção de equipamentos, desenho técnico, acompanhamento da instalação, financiamento, operação e manutenção, assegurando a respetiva garantia de performance", afiança Nuno Torres.

A SOLVasto oferece serviços de eficiência energética desenhados à medida das necessidades dos clientes de produção através de renováveis e mais recentemente soluções de carregamento inteligentes para veículos elétricos. As soluções podem ser adquiridas pelos clientes ou financiadas, excluindo riscos financeiros e tecnológicos desnecessários, adquirindo apenas a energia produzida a uma tarifa fixa durante o contrato – energy as a servisse – por um valor mais baixo que a rede.

A empresa baseia os seus serviços em ferramentas de georreferenciação, que permitem fazer as implantações da respetiva modelização 3D das centrais fotovoltaicas em coberturas, estacionamentos ou terrenos. "Esta implantação permite-nos estudar a influência de eventuais sombras, estimando a energia produzida, que é comparada, através do algoritmo que desenvolvemos, com o consumo instantâneo, de 15 em 15 minutos, que resulta numa estimativa muito próxima da realidade da energia que será consumida pelo cliente e na valorização do benefício obtido, que corresponde à redução da sua fatura elétrica".