Evolução distingue estratégia da Leiribéria

Situada geograficamente, entre as duas maiores cidades do país, a Leiribéria, empresa do Grupo AMCONFRARIA, é representante oficial e exclusivo na região Centro do país das marcas SEAT e CUPRA. O concessionário está presente em Leiria, Caldas da Rainha e Coimbra, considerando de extrema importância "garantir o serviço do pós-venda aos clientes da marca, nesta área tão abrangente". E, na verdade, "tanto a CUPRA como a Leiribéria estão em grande evolução".

A Leiribéria considera que a marca CUPRA proporciona "uma experiência única, exclusiva e memorável, na qual se cruza a ação e a emoção, através da sua potência e design arrojado". De forma a diferenciar-se, a marca tem por objetivo criar "um atendimento especializado em cada concessão, com um agente especializado e formado pela própria marca", o chamado CUPRA Master.

Assim, em Leiria, o CUPRA Master é Hugo Patrocínio, que acredita "que o espírito desportivo e a sua sofisticação criam uma identidade própria à qual é impossível ser-se indiferente". Já em Coimbra, o CUPRA Master é Nuno Saltão, que defende que, na CUPRA, todos os detalhes contam: "Desde o impulso que traz o cliente à marca, à experiência proporcionada pelo test-drive, acabando nos detalhes mais ínfimos que compõem o resultado pretendido pelo cliente."

Na gama de veículos elétricos e híbridos, a CUPRA apresenta dois modelos-chave: assim, para os híbridos, "o modelo Formentor Plug-In representou a maior fatia das vendas da Leiribéria no ano passado". Já no mercado elétrico, "o modelo Born é o primeiro e mais recente automóvel 100% elétrico e também está a ter uma grande procura e adesão", confirma a Leiribéria. Além destes dois modelos, a gama Leon apresenta ainda vários veículos plug-in.

Um mercado em evolução

Nos últimos anos, a quota de mercado de veículos elétricos e híbridos "cresceu exponencialmente" e, mais do que uma tendência, "é algo que veio para ficar". Assim sendo, a Leiribéria olha "com muito bons olhos para este mercado" e diz acreditar "verdadeiramente que o futuro passará pela mobilidade elétrica". Assim, quanto mais rápido as marcas se adaptarem a esta realidade, "maior ficará a sua quota, dada a variedade, e melhor será o nosso futuro, que idealizamos o mais sustentável possível".

Não por acaso, a marca "já está a apostar no mercado de mobilidade elétrica e híbrida e assim continuará nos próximos tempos" numa estratégia "fortemente voltada para viaturas com maior autonomia, com motores mais eficientes, mais económicos e com as mais diversas tipologias, não descurando as linhas desportivas".

Nesse sentido, o CUPRA Born, último modelo da marca, tem a sua Pegada Ecológica 0, o que significa que, "desde a sua construção com muitos materiais reciclados, a sua utilização, pelo facto de ser 100% elétrico, e por fim o seu desmantelamento, consegue não poluir". Nesse sentido, a estratégia da Leiribéria é também "aproveitar a gama de produtos para desenvolvermos novas estratégias de negócios".





Evolução positiva do negócio

Nos últimos tempos, em matéria de negócio, "há, sem dúvida, um crescimento enorme na procura por estes veículos", diz a Leiribéria. No último ano, "o modelo mais vendido foi um modelo híbrido". A aposta na expansão da rede de carregamento de veículos elétricos "foi um impulso nas vendas, tendo conferido uma maior credibilidade e confiabilidade" ao nível do mercado.

Não obstante, a Leiribéria recorda que estamos ainda a viver numa fase em que "as produções dos automóveis estão com um atraso no fornecimento de componentes, nomeadamente a falta de semicondutores", o que acaba por não beneficiar as marcas. "Assim que as produções normalizem totalmente, esse crescimento terá uma grande margem para aumentar".

Vem aí o CUPRA Tavascan



Já a olhar para 2022, a Leiribéria recorda que, este ano, o principal lançamento foi o CUPRA Born, "o primeiro veículo 100% elétrico da marca". Na verdade, o veículo "serviu de impulso a uma nova era de veículos elétricos, sendo o próximo lançamento da marca, o CUPRA Tavascan, um SUV coupé com propulsão 100% elétrica que ousa redefinir o futuro dos veículos de estrada". É um lançamento "muito especial e importante para nós", pois representa "o futuro da marca".

Refira-se que a Leiribéria é ainda a responsável pela assistência oficial da marca. Assim sendo, brevemente deverá ser inaugurada a CUPRA Garage em Coimbra e renovadas as instalações de Leiria.





CUPRA Born marca a diferença

Ter uma marca sustentável é cada vez mais um requisito para se ser uma empresa de qualidade e a CUPRA não é exceção. O CUPRA Born é "diferenciador não só da marca, por ser o mais sustentável de todos, mas a nível de opções de mercado automóvel", assegura a Leiribéria. A CUPRA apresenta uma característica de um desportivo elétrico e grande autonomia que, em breve, "chegará aos 528 km". Oferece "sensações de condução pouco comuns num elétrico do segmento em que se insere". Assegura um baixo centro de gravidade, divisão de peso 50/50, design exterior que recorre ao estilo "shark nose" na parte frontal e um interior com "detalhes que o tornam exclusivo e apetecível".