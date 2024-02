Galp intensifica investimento na mobilidade elétrica

A Galp anunciou que fechou o ano de 2023 com mais de um milhão de carregamentos na rede de mobilidade elétrica que opera na Península Ibérica, um crescimento de 67% face ao ano anterior. Estes números são não só o resultado do crescimento do número de veículos elétricos em Portugal, mas do reforço do investimento da empresa na oferta de serviços para a mobilidade elétrica.





Este investimento permite a Galp reclamar uma posição de liderança neste mercado, tendo duplicado a sua rede de carregamento de mobilidade elétrica todos os anos desde 2020. A empresa dispõe atualmente de uma rede com quatro mil pontos de carregamento e conta atingir os dez mil até ao final de 2025. O que significa que, em cinco anos, entre 2020 e 2025, a capacidade dos seus pontos na rede terá crescido cerca de 20 vezes.





Investimento na produção de energias renováveis

Nos últimos anos, segundo fontes da empresa, a Galp dedicou mais de metade do seu investimento anual à área das renováveis e a novos negócios com energias de baixo carbono, um compromisso que se irá manter no futuro. Neste contexto, tornou-se num dos principais produtores ibéricos de energia solar fotovoltaica, tendo inaugurado no final de setembro a sua primeira grande central solar, em Alcoutim, que irá produzir eletricidade renovável suficiente para alimentar 80 mil famílias.





A empresa tem também em avaliação investimentos superiores a 700 milhões de euros para dinamizar a criação de uma cadeia de valor em baterias que, segundo a empresa, "permita valorizar os recursos do país, atraindo investimento, criando riqueza, exportações e emprego sustentáveis".





Soluções para empresas e famílias

Em termos globais, o objetivo é realizar um ciclo de investimento e transformação, com projetos concretos, que permitirá que a Galp reduza em 40% as suas emissões até 2030 e atinja a neutralidade carbónica em 2050. Estes projetos incluem uma unidade de produção de biocombustíveis avançados e o primeiro eletrolisador ibérico de larga escala para a produção de hidrogénio verde, iniciando assim o processo de descarbonização dos combustíveis usados atualmente nos nossos carros, transporte aéreo, navegação ou transporte pesado de mercadorias.





Neste grande projeto de descarbonização da sua atividade e dos seus produtos energéticos, a Galp irá continuar a disponibilizar ferramentas e soluções para que as empresas e famílias também descarbonizem. Com uma filosofia de oferta de um serviço de excelência, alicerçado num processo de melhoria continua que promove e implementa soluções que garantem que a sua atividade e a dos seus clientes, prosseguirá focada no processo de transição energética.



Primeiro cartão híbrido foi bem recebido

A Galp lançou o Galp Frota Corporate, o único cartão híbrido no mercado que integra o acesso aos pontos de carregamento elétrico da rede Mobi.e em Portugal e que permite o carregamento de energia, o abastecimento de combustível, pagamentos de portagens, lavagens e até produtos de loja com um só cartão.



Fonte da Galp diz que as empresas receberam bem este cartão, pensado para facilitar a gestão diária de quem depende da rodovia para trabalhar, que integra diversas vantagens, fomentando a verdadeira transição elétrica. Manter o cartão para os seus utilizadores, apenas alterando a energia associada, não só evita o desperdício de produção de um novo cartão, com propósito de proteção ambiental, mas também permite que o mesmo mantenha ambos os produtos no caso de utilização em veículos híbridos.



Mais: com a app Frotas Galp apresenta o cartão Galp Frota digitalizado para pagamento num posto Galp mesmo que o utilizador não tenha consigo o cartão físico, bem como consultar o saldo e os movimentos de todas as operações do cartão.



Do ponto de vista das empresas, o acesso ao portal Frotas Galp permite o controlo de todas as operações numa única plataforma, com consulta de mapas e postos, planeamento de rotas com base nos preços e descontos, download de faturas e gestão autónoma/digital da frota. Tudo funcionalidades que têm sido bastante valorizadas pelos clientes. Trata-se, segundo a empresa, de um salto digital na mobilidade das empresas, as quais têm revelado grande recetividade a este cartão, sendo o escolhido por mais gestores de frota em Portugal.



O único que tem acesso às redes Galp e Mobi.e

Segundo a Galp, as empresas valorizam os produtos e serviços a que o cartão Galp Frota Corporate dá acesso, incluindo a maior rede de postos de combustíveis -1.200 em Portugal e Espanha - bem como

aos 8059 pontos de carregamento de acesso público da rede Mobi.e