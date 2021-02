Gama eletrificada E-TENSE representou 58% das vendas

A marca tem lançamentos importantes em 2021: o DS 9 e o DS 4. No entanto, a sua gama eletrificada já se distingue há mais tempo, dado que o DS 3 CROSSBACK E-TENSE (100% elétrico) e o DS 7 CROSSBACK E-TENSE (híbrido plug-in) são bem conhecidos, apreciados e comprados pelos clientes DS. David Correia, brand manager da DS Automobiles, fala destes modelos, do seu mercado, mas também dos estímulos governamentais que estão em vigor.

Como têm decorrido as vendas dos modelos DS 3 CROSSBACK E-TENSE versão 100% elétrica e DS 7 CROSSBACK E-TENSE?

Antes de mais, a DS é uma marca em crescimento, continua a expandir-se e a aumentar a sua notoriedade e, naturalmente, os seus produtos tornam-se mais conhecidos. Desta equação resulta uma progressiva melhoria das nossas vendas. O DS 3 CROSSBACK é um dos modelos que vieram inaugurar o segmento B SUV Premium. É claramente o veículo mais completo a nível tecnológico num segmento recém-criado e as versões E-TENSE representaram 10% do total de vendas DS em 2020.

E quanto ao DS 7 CROSSBACK?

Quanto ao DS 7 CROSSBACK, trata-se de um modelo num segmento que é, de facto, muito apetecido, o dos SUV compactos, e no qual o DS 7 foi muito bem recebido, revelando um bom desempenho comercial. É um produto bem adaptado ao nosso mercado, que responde bem às expectativas dos clientes, sejam B2C ou B2B, sendo que a componente B2B é bastante forte no mercado português. Por comparação com o ano anterior, o DS 7 CROSSBACK aumentou a sua quota de mercado dentro do segmento em 2020. O DS 7 CROSSBACK E-TENSE representou 48% do total de vendas DS em 2020. Registe-se que a gama eletrificada E-TENSE (DS 3 e DS 7) representou 58% do total das vendas DS em Portugal em 2020, o que por si só é revelador da forma como a nossa estratégia se materializou em 2020 e da forma como os clientes percecionam as vantagens dos nossos modelos híbridos plug-in e elétricos.

A pandemia tem afetado as vendas das vossas versões elétricas e híbridas?

Tem afetado os volumes de vendas de uma forma geral, mas menos na DS do que noutros fabricantes. O mercado de veículos de passageiros caiu 35% em 2020 e, dentro deste, o mercado premium caiu 27%, sendo que a DS baixou as vendas em apenas 21%. Logo, tivemos um melhor desempenho face ao mercado premium, aumentando a quota de 1,17% em 2019 para 1,27% em 2020. Os nossos modelos LEV – Low Emission Vehicles – como designamos os eletrificados – foram determinantes para este bom resultado.

Os incentivos do nosso Governo são suficientes para levar mais portugueses e portuguesas a adquirir carros "verdes"?

Esta é uma questão particularmente importante. Desde logo, as pessoas devem ter em conta que a nossa gama de híbridos não é de todo afetada pelas restrições recentemente introduzidas na política fiscal em matéria de veículos híbridos no Orçamento do Estado de 2021. Todos os nossos modelos híbridos plug-in, quer o DS 7 CROSSBACK E-TENSE, quer o DS 9 E-TENSE, quer o DS 4 E-TENSE, que chegará no final de 2021, possuem autonomia superior a 50 quilómetros em modo elétrico, não sofrendo, assim, penalização fiscal em 2021 por não respeitarem um mínimo de 50 quilómetros de autonomia. Dito isto, Portugal tem um dos parques de veículos mais envelhecido da Europa e é necessário ajudar os clientes e as empresas a renovar as suas frotas. Pelo lado do produto e da tecnologia, como vemos, estamos a fazer a nossa parte. Achamos que é necessário criar condições para ajudar a uma renovação do parque para baixar as emissões.

Todos os modelos DS têm uma versão elétrica ou híbrida

Não existe margem para dúvidas no que diz respeito à estratégia da marca francesa de eletrificação dos seus carros: todos os modelos DS têm uma versão elétrica ou híbrida. "Quando anunciámos o lançamento da marca, em 2014, assumimos desde logo que a DS teria a eletrificação no fulcro da sua estratégia", relembra David Correia, brand manager da DS Automobiles.

O responsável da marca explica que a DS assenta em três pilares essenciais: "savoir-faire" francês do luxo, ou a visão guiada pelo espírito "avant-garde"; produtos excecionais, para clientes que procuram expressão pessoal, design excecional e tecnologia inovadora; e serviço de referência, pensado para o dia a dia dos clientes, online e offline.

"Temos feito investimentos importantes em pesquisa e desenvolvimento que nos têm permitido posicionarmo-nos como referência em matéria de CO2 e eletrificação da gama. Se olharmos, por exemplo, para o DS 7 CROSSBACK e verificarmos motor a motor, veremos que este modelo é o melhor em emissões no seu segmento", assegura David Correia e continua: "Queremos ser os melhores, qualquer que seja o tipo de energia. E esse é um ponto muito importante para os clientes empresariais, que gerem frotas. Não é por acaso que, no mercado europeu, a DS é a marca premium com a média mais baixa de emissões de CO2."