Leiribéria acelera a caminho da eletrificação

A Leiribéria é uma empresa que faz parte do Grupo AMCONFRARIA, desde 2016, cujo core business se concentra na comercialização de veículos, novos e usados, venda de peças e reparação.

É concessionário oficial das marcas Seat e Cupra, sendo também representante do programa de usados do grupo Volkswagen, a Das WeltAuto. A empresa está presente em três zonas da região centro – Leiria, Caldas da Rainha e Coimbra, cobrindo assim toda a área do distrito de Leiria e Coimbra.

A Leiribéria é um concessionário de referência na Seat, que se diferencia por causa da paixão pelo que faz e pela relação privilegiada que tem com o cliente, procurando a melhor solução em cada situação. Os responsáveis da empresa explicam que a equipa é formada para o serviço ao cliente, para criar uma relação de proximidade e confiança. Por isso, procura estar sempre presente pelos diversos meios, aperfeiçoando diariamente conhecimentos e processos internos, desde as vendas ao pós-venda.

Seat e Cupra Leon já estão disponíveis

Um dos valores fundamentais da Leiribéria é a sustentabilidade, logo, é fundamental impulsionar a marca num futuro mais amigo do meio ambiente. A combinação de tecnologias elétricas e de combustão proporciona grandes vantagens em termos de dinamismo e eficiência, ajudando a preservar esse compromisso. Nesse sentido, a empresa está em fase de lançamento das primeiras versões híbridas e acaba de receber as primeiras unidades Seat Leon e-Hybrid 204 cv e Seat Leon SP e-Hybrid 204 cv. Na Cupra, recebeu também a gama Leon e Leon SP com 245 cv.

Seat Tarraco e-Hybrid

Quanto ao Tarraco e-Hybrid, lançado no passado dia 18 de fevereiro, a empresa conta receber informação sobre o lançamento no mercado nacional nos próximos dias. Os responsáveis da Leiribéria explicam que o sistema híbrido de plug-in do Seat Tarraco e-Hybrid combina um motor de gasolina TSI de 1,4 litros de 150 cv (110 kW) com um motor elétrico de 115 cv (85 kW), alcançando uma potência combinada de 245 cv (180 kW).

Em relação ao Mii Electric, já está a ser comercializado, mas ainda não está disponível para o nosso mercado. Encontra-se, portanto, na fase inicial de lançamento e, pese embora o contexto que estamos a viver, existe um conjunto considerável de interessados em realizar testes dinâmicos bem como receberem propostas comerciais. Saliente-se o feedback bastante positivo relativo ao produto, quer na performance e consumo, como nas condições especiais para clientes, desenhadas para simplificar a opção de escolha.

O Cupra el-Born chega no final do ano

A procura por este tipo de viaturas tem aumentado. Na Europa, em 2020 registou-se um crescimento fortíssimo, de 210%, o qual as marcas querem alimentar e amplificar ao máximo.

Tanto a Seat como a Cupra estão empenhadas em desenvolver novos produtos para ampliar a gama de oferta. O primeiro modelo totalmente elétrico chegará para final do ano com o Cupra el-Born, sobre o qual existem muitas expectativas, sublinham os responsáveis do concessionário.

No que toca às expectativas da Leiribéria para os veículos eletrificados para este ano de 2021, passam por acompanhar a tendência e apoiar a comercialização e distribuição dos novos produtos. A empresa acredita que irá obter excelentes resultados de vendas, muito graças às vantagens conhecidas das viaturas híbridas, mas também aos benefícios fiscais para empresas. Facto que tem um peso enorme na política de compras de frotas. Sem dúvida de que a Leiribéria está ansiosa por receber o supracitado el-Born, o primeiro modelo 100% elétrico da marca Cupra.

Leiribéria está 100% disponível online

Registe-se que apesar da situação atual, a Leiribéria continua 100% disponível online, asseguram os seus responsáveis. Foram criadas diversas alternativas para acompanhar o cliente à distância, desde uma simples videochamada ou vídeo explicativo da viatura em questão. Existe a possibilidade de uma reunião online para esclarecer dúvidas na configuração de uma viatura nova entre muitas outras.

O concessionário está em condições de realizar testes dinâmicos, acompanhar e enviar propostas comerciais à distância, com a possibilidade ainda de entregar a viatura em casa, no caso dos usados.

Contacto e proximidade com o cliente

A Leiribéria arrancou recentemente com projetos de alguma dimensão – chegou a Caldas da Rainha e a Coimbra no final de 2020 –, o que requereu esforço, dedicação e bastantes recursos pessoais e financeiros. Assim, neste momento, e perspetivando o futuro, o foco passa por reestruturar, ajustar e alinhar todas as empresas e equipas do Grupo AMCONFRARIA, dando prioridade à formação do grupo e das marcas às equipas, que por si só já é um desafio enorme e diário. Contudo, neste mercado tão dinâmico e competitivo, não se fecham as portas a novas perspetivas, cientes de que a ambição que move a Leiribéria só faz sentido quando aliada à responsabilidade social e ecológica.

O futuro é feito de desafios e está presente no setor automóvel, desde a venda ao pós-venda. O automóvel já tinha forte presença online, porém, a pandemia reforçou essa ideia e obrigou o setor a reinventar-se, a criar eventos digitais à distância, sem contacto físico. Sem dúvida de que é um grande desafio. O paradigma da compra automóvel mudou e vai mudar mais.

Hoje, já se compra um carro novo ou usado, sem sair de casa. A necessidade de ver a viatura pessoalmente e experimentar é mais reduzida. É um caminho que deve ser percorrido, mas nunca esquecer o contacto próximo ao cliente: o estar online não vai substituir essa necessidade de contacto e de proximidade. Por isso, os responsáveis da Leiribéria acreditam que não se deve esquecer o offline, aliás, as duas áreas do marketing são cruciais e devem estar conectadas e interligadas. Assim, sim, haverá uma relação mais próxima e contínua com o cliente.

Porquê os veículos eletrificados?

A Leiribéria recomenda aos seus clientes um dos seus veículos eletrificados porque, graças ao uso das tecnologias mais avançadas em baterias e motores elétricos, os modelos híbridos podem circular mais tempo em modo elétrico, como é o caso dos modelos Seat e-Hybrid.

Desta forma, otimiza a condução a zero emissões, reduzindo, assim, o impacto no meio ambiente, sendo também muito mais competitivo em relação aos consumos, pois existe uma gestão mais eficiente entre os dois motores. É uma viatura considerada autossustentável, dado que as baterias elétricas podem ser carregadas à corrente elétrica ou através da energia gerada na travagem.

Claro que uma das grandes vantagens, e a qual os clientes dão bastante valor, são os benefícios fiscais que podem obter com a compra deste tipo de viatura. Uma vez que os híbridos são considerados amigos do ambiente emitindo menos gases poluentes, o valor do IUC é mais baixo. Para além disso, se comprar um carro híbrido novo, pode beneficiar ainda de uma redução do ISV.