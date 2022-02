O mercado da mobilidade híbrida e elétrica está a viver um bom momento que promete continuar nos próximos tempos. A oferta de veículos tem vindo a aumentar e a procura não se fica atrás. Em entrevista, Henrique Sánchez, presidente do conselho diretivo da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, traça o cenário atual no mercado nacional e aponta as vantagens desta opção. A redução de emissão de gases poluentes não é propriamente uma novidade neste campo.

Como olha para o mercado de mobilidade elétrica e híbrida em Portugal?

É um mercado em franca expansão, claramente muito por força do aumento da oferta dos veículos elétricos, com mais autonomia, mais modelos, mais económicos, abrangendo uma maior gama de segmentos, ligeiros de passageiros e ligeiros de mercadorias; e, simultaneamente, com o grande aumento que a rede pública de carregamento e as diversas redes privadas registaram, quer em expansão e capilaridade das redes, quer no aumento de potência disponível.

Temos já muitos postos de carregamento?

Temos, atualmente, mais de 1.000 postos de carregamento, entre rápidos, super-rápidos e ultrarrápidos, e mais de 6.000 postos de carregamento normal.

A compra de carros elétricos em Portugal cresceu muito no último ano. No vosso entender a que se deve esta realidade?

Este fortíssimo crescimento das vendas de veículos elétricos em Portugal deve-se ao já referido aumento da oferta dos mesmos e da expansão da rede nacional de carregamento; mas também ao crescimento das preocupações ambientais, que cada vez um maior número de cidadãos demonstra, do contínuo aumento do preço dos combustíveis fósseis e de uma maior divulgação das grandes vantagens que os veículos elétricos demonstram face aos veículos movidos com motores de combustão interna.

São mais económicos?

Têm um custo de utilização muito mais económico devido a possuírem muito menos peças móveis, não necessitarem de sistemas de refrigeração, nem de óleos de lubrificação, nem de filtros nem de uma manutenção tão assídua como os motores de combustão interna.





Além dessa questão, quais são as grandes vantagens destes veículos?

São muito mais eficientes. Um motor elétrico tem 1% das peças móveis de um motor a gasolina ou a gasóleo, portanto, requerem muito menos substituição de peças durante a sua vida, têm maior desempenho pois têm uma resposta imediata quando solicitados, não necessitando de caixas de velocidade nem de transmissões que tornam mais complexo e dispendioso o motor térmico e possuem algo único: permitem através da travagem regenerativa e da desaceleração produzir eletricidade que acumulam na bateria, entre os 20% e os 25% de toda a eletricidade utilizada, algo impossível num motor a combustão e que torna ainda mais económica a utilização do veículo elétrico.

São vantagens já percebidas pelos portugueses?

A cada vez maior divulgação destas vantagens, um trabalho persistente, pela comunicação social, na divulgação da boa e correta informação, combatendo a lacuna da falta de informação e de alguma desinformação, que flui pelas redes sociais, tem sido uma arma eficaz para os portugueses optarem cada vez mais por este tipo de veículos. Tenho de salientar o trabalho persistente por parte da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, promovendo e realizando diversos eventos, o principal de todos o ENVE – Encontro Nacional de Veículos Elétricos, no qual qualquer visitante tem acesso gratuito à maior exposição de veículos elétricos e à possibilidade de realizar test-drives aos veículos em exposição. Nada melhor para percecionar as grandes vantagens de um veículo elétrico do que o conduzir. Aplica-se aqui a máxima: primeiro estranha-se, depois entranha-se!

Considera então que esta é uma tendência que se vai manter?

Creio que sim, que é uma tendência que veio para ficar. Muito por uma cada vez maior preocupação pelas questões ambientais, mais percecionadas pelos cidadãos durante os períodos de confinamento que atravessámos nos dois últimos anos. A redução drástica das atividades económicas, com a consequente diminuição dos transportes rodoviários, marítimos e aeronáuticos, provou uma diminuição muito substancial dos níveis de poluição nos grandes centros urbanos, tornando o ar das cidades mais limpo, com menos ruído, mostrando melhor que qualquer discurso o que poderão ser as cidades no futuro sem a poluição e o ruído provocados pelos motores de combustão interna.

Como olham para Portugal no panorama europeu e mundial a este nível?

Portugal está bastante bem classificado pois possui uma rede de carregamento para veículos elétricos que é a quarta na União Europeia pelo número de carregadores por cada 100 km de estradas e autoestradas. A nível das vendas atingiu os 20% de quota de mercado durante o ano passado no conjunto das vendas de veículos 100% elétricos e de veículos elétricos híbridos plug-in, tendo no passado mês de novembro vendido mais veículos novos 100% elétricos do que veículos movidos a gasóleo. Algo absolutamente impensável e que marca uma viragem no mercado automóvel em Portugal.

Então, o que falta ainda fazer, em termos legislativos e de promoção, para desenvolver mais o mercado?

É necessário que as políticas públicas marquem a cadência, quer nos incentivos à aquisição dos veículos 100% elétricos, com uma verba que urge aumentar para acelerar a eletrificação dos transportes rodoviários, ligeiros de passageiros e de mercadorias, quer na discriminação positiva, quer a nível fiscal, no estacionamento, nas portagens, assim como na promoção do alargamento da rede pública de carregamento nos locais onde ela ainda não corresponde às necessidades, no interior do país e longe dos grandes centros urbanos.





