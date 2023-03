O futuro a duas rodas também é elétrico

Há 20 anos no mercado português, a MOTOXPERT tornou-se numa referência no setor das duas rodas através da presença constante das marcas que representa no top 10 de matrículas. Também neste segmento se tem verificado um crescimento constante e um aumento da popularidade dos veículos elétricos, por via de uma maior consciência ambiental, dos custos mais baixos e do aumento da disponibilidade de mais modelos no mercado.





Para Armando Jesus, CEO da MOTOXPERT, além da questão dos custos de utilização, a evolução mais interessante está nos custos de produção dos veículos elétricos, que estão a ficar ao nível dos veículos a combustão, em especial nos segmentos de entrada, em viaturas com e sem matrícula. Em segmentos com maior potência e autonomia subsistem diferenças mais significativas. No entanto, e na análise do CEO, "estas questões de custo estão aos poucos a ser ultrapassadas pela competitividade do mercado e pela apetência crescente dos consumidores por este tipo de veículo". "Em resumo, o futuro parece ser mesmo elétrico, pois a comodidade, facilidade e economia estão a aliar-se ao preço, tornando a tendência do elétrico uma realidade para todos".





Investimento em veículos elétricos triplica em 2023

Este é um segmento em que a MOTOXPERT tem feito a sua aposta, reforçando a oferta em diversidade e em quantidade para a rede de parceiros. Em 2022, a empresa iniciou uma parceria de distribuição para Portugal com a espanhola URBET, "uma marca com uma excelente relação preço/qualidade e que já conta com vários concessionários oficiais espalhados um pouco por todo o continente e ilhas", refere Armando Jesus.





Este ano, e segundo o CEO, a empresa vai fazer "um enorme investimento no setor elétrico, triplicando o orçamento dedicado a esta área, com um alargamento da gama de veículos elétricos da NEOVOLT e a criação de uma nova gama sob a marca MYTOS MOTORCYCLES, desenvolvida pela equipa MOTOXPERT". Esta nova gama estará posicionada para "satisfazer as necessidades de utilizadores com cartas de condução AM e A1". Ou seja: "Terá um posicionamento alargado, que abrange o mercado particular e empresarial, nomeadamente frotas de suporte ao negócio ou ao comércio local." Os primeiros modelos serão apresentados na primavera/verão deste ano.





Com um crescimento constante nos últimos anos, a MOTOXPERT tem vindo a alargar a rede de parceiros, a alicerçar processos de negócio com ferramentas tecnológicas, a melhorar a cadeia logística e a ajudar os parceiros a proporcionar melhor serviço de assistência e pós-venda. Neste processo, a empresa confia no seu posicionamento neste mercado e acredita que as suas vendas de veículos elétricos "irão igualar as vendas de viaturas de combustão já este ano". "Em 2024, este deverá ser o segmento com maior peso, contribuindo assim para um futuro melhor e mais ecológico."