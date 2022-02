Power Dot: carregadores sem custos no seu parque de estacionamento

Com pouco mais de três anos, a Power Dot veio confirmar que uma boa ideia é meio caminho para o sucesso de um negócio. Uma ideia que surgiu de uma oportunidade identificada no mercado, uma vez que já muito se falava em mobilidade elétrica, mas eram escassas as possibilidades de carregar veículos elétricos.

Foi com esta necessidade em mente que surgiu a Power Dot. Uma start-up 100% portuguesa, que se propõe a investir, instalar e operar soluções de carregamento para veículos elétricos, instalando de forma totalmente gratuita pontos de carregamento em parques de estacionamento. Este modelo inovador tem como objetivo não só reduzir a dependência dos combustíveis fósseis na mobilidade, mas também desenvolver soluções de carregamento para todos os utilizadores de veículos elétricos e, sobretudo, que estas estivessem localizadas nos principais pontos de paragem e referência na vida das pessoas, como centros comerciais, supermercados, hospitais, restaurantes, municípios, hotéis ou ginásios.

Um negócio que cresce à velocidade da luz

Em apenas três anos, a Power Dot já está presente de norte a sul do país, mais concretamente em 133 municípios, o equivalente a 45% do território nacional, com um total aproximado de 1.000 pontos de carregamento. Os objetivos de crescimento são ambiciosos e a Power Dot pretende alcançar os 2.000 pontos de carregamento em 2025 e chegar a mais de 4.000 pontos de carregamento em 2030.

A curto prazo, o objetivo da Power Dot passa por continuar a forte aposta na expansão da rede de carregadores elétricos, com um especial foco em carregadores mais rápidos, aliados a um balanceamento eficiente da potência disponível em cada local. Isto porque os novos veículos elétricos que estão a ser lançados começam a ter baterias maiores e com mais autonomia.

Acessibilidade é palavra de ordem e, por isso, a Power Dot tem ainda o objetivo de continuar a universalizar o acesso aos carregadores com pagamentos ad hoc através de QR Codes, sem necessidade de estabelecer um contrato de energia com um comercializador de energia.

Investimento além-fronteiras

A Power Dot é atualmente a maior operadora portuguesa de carregadores para veículos elétricos a operar na Europa. Está em mais três países, Espanha, França e Polónia, com escritórios próprios e equipas operacionais em várias regiões dos países onde opera.

Com apenas 18 meses de atividade além-fronteiras, a Power Dot conta atualmente com aproximadamente 1.100 pontos de carregamento e o objetivo é continuar a aprofundar a expansão do negócio nestes países no futuro. O objetivo até 2030 é chegar aos 27.500 pontos de carregamento.

A mobilidade elétrica em números

Em 2021, a venda de veículos 100% elétricos voltou a bater recordes com um aumento de 72,8%, sendo que este segmento já representa quase 20% no total entre veículos 100% elétricos e veículos híbridos plug-in. A Power Dot não tem dúvidas de que o futuro vai ser cada vez mais verde, elétrico e sustentável e prova disso são os mais de 120 modelos e versões de veículos elétricos que estão a ser comercializados em Portugal. Dados recentes de novembro de 2021 revelam que, pela primeira vez, se venderam mais veículos 100% elétricos (18,1%), na categoria de ligeiros de passageiros, do que veículos a gasóleo (17,7%).

No total, podemos estar já a contabilizar mais de 100 mil veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in nas estradas em Portugal, sendo que o país tem o objetivo de ter 30% da mobilidade elétrica de passageiros em 2030, o que obrigaria a 200 mil veículos deste tipo vendidos por ano.

Desafios para o futuro

O contínuo crescimento só é possível, porém, se todas as entidades e "players" do mercado trabalharem em conjunto. Apesar dos esforços realizados e do crescimento já alcançado, existem ainda desafios que travam o crescimento deste mercado, nomeadamente a burocratização do investimento, instalação e operação dos carregadores por parte das várias entidades envolvidas, que faz atrasar e muito o investimento em pontos de carregamento.

Na opinião da Power Dot e, tendo em conta a experiência adquirida noutros países, a falta de incentivos ainda mais competitivos em Portugal para a transição da mobilidade elétrica é outro entrave que tem impedido a aquisição de ainda mais veículos elétricos por empresas e por particulares. A Power Dot quer fazer parte da solução e tem feito vários apontamentos e contributos para melhorar esta experiência, mas muitas vezes ainda sem respostas das entidades. É necessário descomplicar para fazer crescer mais rápido a rede de carregadores.





O parceiro para a sustentabilidade

O setor dos transportes é um dos mais poluentes e é urgente agir para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis na mobilidade. Só em 2018, os setores da aviação e automóveis emitiram 24,2 milhões de toneladas de CO2. E durante a pandemia, muitas foram as notícias que davam conta da descida drástica dos níveis de poluição nas principais cidades europeias, exatamente pela redução do número de veículos em circulação.

É para ajudar a inverter esta tendência e fazer cumprir o compromisso da União Europeia de redução em 50% das emissões globais de gases com efeito de estufa até 2030, em relação aos níveis de 2010, que a Power Dot trabalha diariamente. Fazer parte da solução é o objetivo da Power Dot desde a sua criação. Em apenas três anos, os carregadores Power Dot já permitiram poupar cerca de 4.155 tonalidades de CO2, reduzindo a pegada de carbono global e de cada um dos seus parceiros.