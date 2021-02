Soluções Legrand à medida das necessidades

Especialista global em infraestruturas elétricas e digitais, o Grupo Legrand oferece produtos e soluções de alto valor acrescentado para edifícios terciários, residenciais e industriais. Entre as diversas soluções que a Legrand oferece aos clientes encontra-se a Green’Up para o carregamento de veículos elétricos e híbridos.

Essas soluções vão desde a tomada dedicada até aos postos de carregamento, por forma a responder às necessidades do mercado, seja privado ou público.

Comece-se pelas tomadas Green’Up. Praticamente todos os veículos elétricos (VE) são fornecidos com um cabo com uma ficha tradicional conhecida por Schuko para carregar a bateria numa tomada doméstica tradicional, apesar do regime de consumo mais exigente – habitualmente até 10 A e no carregamento de VE até aos 16 A durante várias horas.

A tomada Green’Up foi desenvolvida considerando estes aspetos de consumo mais exigentes. A sua constituição confere-lhe robustez e segurança para carregamentos de horas no seu máximo. A inovadora tecnologia patenteada pela Legrand permite ao veículo "reconhecer" esta tomada de carregamento e atingir o seu máximo possível de corrente, reduzindo assim o tempo de carga.

Ou seja: as tomadas Green´Up oferecem um carregamento mais rápido e seguro do que as tomadas domésticas tradicionais, que não foram concebidas para este regime intensivo de consumo.

Registe-se que a Legrand dispõe de um grupo de instaladores parceiros formados na empresa, aptos a apoiar os clientes finais na escolha da melhor solução, na instalação dos postos, que por vezes implica alterações na infraestrutura elétrica existente, e para prestar o serviço após venda, sempre que necessário.

Postos de carregamento Green’Up Premium

Em relação aos postos de carregamento Green’Up Premium, é recordado que um dos fatores mais importantes na escolha da solução de carregamento para VE tem sido o tempo de carga. Este tempo está diretamente relacionado com a potência, sendo que quanto maior, menor é o tempo de carga. Com a utilização das tomadas, esta potência encontra-se limitada: no máximo 3,7 kW – 16 A. Os postos de carregamento respondem, assim, à necessidade de potências mais elevadas.

Os postos de carregamento Green’Up Premium permitem carregar todos os VE e híbridos em Modo 2 e Modo 3 (ver caixa), disponibilizando várias potências até 22 kW. A gama responde, assim, às diferentes expectativas de velocidade de carregamento, por postos adaptados ao interior ou exterior (garagens, parques de estacionamento, jardins…), por uma versão isolante e outra metálica com elevado grau de resistência contra impactos, assegurando uma solução à medida para o cliente.

A solução Green’Up Premium possui um conjunto de acessórios para comunicação, permitindo ao utilizador monitorizar o nível de carregamento do seu veículo à distância e otimizar a potência disponível através do sistema de balanceamento de cargas. Estes são cenários cada vez mais procurados nas habitações coletivas e edifícios terciários, onde é necessário quantificar o consumo de cada utilizador e gerir a potência disponível para todos os carregamentos de VE que ocorrem em simultâneo.