Trabalhar em prol de uma mobilidade mais sustentável

É uma empresa impulsionadora e facilitadora da transição energética com forte presença no mercado nacional e mundial. A Arval tem assim vindo a desenvolver "vários serviços e ofertas que ajudam os seus clientes a tornar realidade esta mobilidade mais sustentável", conforme explicou o seu diretor comercial, João Soromenho.

Na realidade, contribuir para uma mobilidade mais sustentável "é um dos grandes objetivos da Arval" numa altura em que se tem assistido a constantes melhorias "na tecnologia de baterias, autonomias mais longas e uma rede crescente de pontos de carga públicos, o que significa que o renting de um carro elétrico é mais prático e eficiente do que nunca".

Nesse sentido, a Arval oferece um serviço de consultoria especializada em que avalia se os veículos elétricos são uma boa opção para cada tipo de negócio, percurso e função. Os especialistas da Arval realizam ainda uma auditoria à frota do cliente, analisando o uso dos veículos, a respetiva quilometragem e o tipo de uso, identificando quais os casos em que um veículo elétrico pode ser o mais adequado e qual das versões "é a que mais se ajusta em razão da atividade do cliente".

Entre as metas estratégicas definidas para um futuro próximo na Arval, contam-se "objetivos internos como grupo que são bastante agressivos relativos a este tema da sustentabilidade", diz o diretor comercial. Destaque para a meta de, até 2025, "ter 700.000 veículos eletrificados sob gestão global e diminuir em 35% as emissões de CO2 da frota gerida". Além disso, "até 2025 a nossa própria operação terá de ser neutra em emissões de CO2".

Abordagem SMaRT pela redução de CO2

No âmbito da mobilidade sustentável, a abordagem SMaRT (Sustainable Mobility and Responsible Targets), apresentada pela Arval, tem por objetivo responder a uma necessidade prática: "Há um número crescente de empresas com metas e datas definidas para redução das emissões de CO2 das suas frotas. Mais ainda, o caminho para se atingir estes objetivos tem de ser também sustentável." A Arval trabalha no sentido de definir "uma avaliação cuidada e uma estratégia que permita ajudar a empresa a atingir os seus objetivos com equilíbrio entre o interesse económico do negócio e a proteção social e ambiental".

Na verdade, a tendência para a eletrificação das frotas ou o percurso para se atingirem metas de sustentabilidade nas empresas não pode ser feita "de uma forma ligeira ou pela simples substituição de viaturas a combustão por viaturas com tecnologia elétrica", sublinha João Soromenho. A abordagem SMaRT é uma metodologia consultiva da Arval desenvolvida especificamente, em resposta "às inúmeras solicitações de empresas locais e internacionais nos mais diversos países, que pediam e continuam a pedir ajuda para atingirem os seus objetivos de sustentabilidade". Com esta abordagem, a Arval trabalha com os seus clientes, fazendo um diagnóstico à situação atual das suas frotas.

De forma natural, o desenvolvimento inicial desta metodologia teve um foco no carro e tem sido um apoio "tangível à transição energética nas empresas". Mas, acompanhando a visão estratégica da Arval, esta abordagem "tem já uma evolução designada SMaRT Mobility, que está em desenvolvimento em alguns países" vai permitir trabalhar com empresas em diferentes soluções de mobilidade sustentável, incluindo o uso do carro.





Uma frota mais tecnológica

Numa altura em que os carros elétricos se estão a tornar cada vez mais essenciais nas frotas de muitas empresas e dos carros familiares, a Arval conta também com um conjunto de veículos próprios para disponibilizar aos seus clientes. Nos últimos anos, o número de carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in "tem vindo a aumentar exponencialmente tanto em termos de modelos disponibilizados pelas marcas, como em termos de número de veículos a circular nas estradas, inclusivamente no nosso país", recorda o diretor comercial. Uma realidade que nasce "do compromisso real que os fabricantes assumiram com o desenvolvimento de tecnologias alternativas de combustível, bem como uma maior sensibilização generalizada de todos relativamente a estes temas", diz João Soromenho.

Em termos de parcerias, neste campo, a Arval estabeleceu um acordo com a EDP para fornecer a todos os carros eletrificados o cartão de mobilidade elétrica, que permite carregar a sua viatura em qualquer posto de carregamento público. Em complemento, oferece também a possibilidade de incluir no valor do aluguer mensal "um carregador para moradias ou condomínios". Trata-se da solução "as a service" em que o cliente "pode usufruir do aluguer de um carregador, com instalação incluída e assistência técnica gratuita".

No caso dos escritórios, a parceria com a EDP permite aos clientes Arval "obterem uma solução de carregadores tailor-made, beneficiando de condições especiais". Existe ainda a oferta de um curso EcoSafe Driving para o condutor de cada nova viatura que entregam, "sendo esta mais uma forma de promover a segurança rodoviária e a diminuição de emissões de CO2".

A Arval, uma empresa do grupo BNP Paribas, é especialista em financiamento e gestão de frotas e tem no mundo perto de 1,5 milhões de veículos em aluguer. Em Portugal, está presente desde 1989 e ultrapassou, em 2021, a barreira das 15.000 viaturas sob gestão. A Arval tem soluções à medida de todos os clientes (grandes multinacionais, pequenas e médias empresas e profissionais) que pretendam otimizar a mobilidade dos colaboradores e externalizar os riscos associados à gestão de frota.