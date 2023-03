Veículos eletrificados são mais competitivos em quase todos os segmentos

Em 2023, a LeasePlan celebra 60 anos de existência e 30 anos de presença no nosso país. Líder de mercado no renting automóvel em Portugal, esta empresa assume como missão a criação de soluções de mobilidade que permitam aos seus clientes usufruírem tranquilamente dos seus veículos. Neste contexto, a transição para a mobilidade elétrica é um elemento central da estratégia de negócio da LeasePlan.

Segundo Ricardo Silva, diretor comercial da empresa, a LeasePlan tem como objetivo atingir as zero emissões da sua frota até 2030. "Nesse sentido, temos vindo a desenvolver um conjunto de produtos e serviços que vão ao encontro das necessidades dos clientes e os ajudem a adotar um veículo elétrico".







Menos custos

Na avaliação deste responsável, "as principais preocupações dos clientes em relação aos elétricos prendem-se ainda com a autonomia, carregamento e até com o preço de aquisição". No entanto, as vantagens de adquirir um elétrico são cada vez maiores e mais evidentes. Segundo o estudo "Car Cost Index", apresentado pela LeasePlan no final de 2022, o custo de utilização, ou custo total de propriedade, já é mais barato nos elétricos do que nos carros a combustão.

Existe uma tendência clara para que o veículo elétrico se torne no novo normal para os condutores em todo o mundo. A prova? Na semana passada foi formalmente aprovada, pelo Parlamento Europeu, a lei que proíbe a venda de carros novos a gasóleo ou gasolina após 2035.

Elétricos e híbridos são mais competitivos

Neste contexto legislativo, são de destacar as conclusões da última edição do estudo desenvolvido anualmente pela equipa de Consultoria da LeasePlan Portugal – Mobilidade 2022 –, que pretende identificar as oportunidades desta transição energética para os diferentes segmentos de veículos e perfis de utilização que compõem uma frota automóvel.

Como explica Ricardo Silva, "na última edição deste estudo, foi possível perceber que as propulsões eletrificadas (veículo 100% elétrico e veículo híbrido plug-in) demonstram ser as mais competitivas em sete dos nove segmentos em análise". Neste contexto, é bom não esquecer que, além de ser financeiramente vantajoso ter um carro elétrico, contribui-se para a redução de emissões de gases poluentes, o que também justifica o esforço do Governo para continuar com incentivos fiscais que levem as pessoas a fazer esta mudança na mobilidade.

Há muito trabalho a fazer

Mas há ainda muito por fazer no caminho da mobilidade elétrica. A LeasePlan é responsável por um outro estudo – O EV Readiness – em que se faz uma análise à forma como cada mercado nacional tem reagido à evolução e transição para os veículos elétricos, baseando-se em três fatores: número de registos de veículos elétricos, maturidade das infraestruturas e incentivos governamentais em cada país.

Uma das conclusões do EV Readiness 2022, refere Ricardo Silva, "é que a falta de infraestruturas de carregamento continua a ser um importante bloqueio que impede a adoção de veículos elétricos em todo o continente, apesar do aumento do interesse dos condutores europeus em veículos elétricos". Neste documento, Portugal ocupava "a 11ª posição entre os 22 países analisados, o que é um sinal ainda preocupante, e que indicia que há muito trabalho a fazer".

LeasePlan lança novas soluções globais

Da parte da LeasePlan, o trabalho continua, tendo como objetivo dar resposta a estas novas necessidades de mobilidade dos clientes. Neste contexto, são de destacar novos produtos e ferramentas como o FleetScan e o eMotion Plan, este último lançado em dezembro. "O eMotion Plan é um produto lançado em parceria com a EDP Comercial e é pioneiro no mercado. Num único contrato de renting o cliente tem um veículo elétrico e várias soluções de carregamento, desde a instalação de um carregador em sua casa, ou nas instalações do cliente, e ainda um cartão de carregamento para toda a rede pública", explica Ricardo Silva. "Mas, o que distingue o eMotion Plan é a possibilidade de separar o consumo privado do consumo do condomínio ou da empresa, reduzindo a complexidade das questões associadas aos carregamentos elétricos", sublinha.

Já o "FleetScan" é uma plataforma de monitorização dos veículos em tempo real, que fornece dados quantitativos essenciais para a tomada de decisão de quais os veículos e rotas com maior potencial para a eletrificação, bem como o seu potencial de otimização, uma vez concretizada a mudança.

Para Ricardo Silva, são dois produtos que refletem o compromisso da empresa "rumo à eletrificação das frotas".

Além do desenvolvimento de produtos e serviços, a LeasePlan tem uma equipa de consultoria que tem tido um papel ativo e importante no desenvolvimento de estudos e na atualização permanente dos clientes sobre o what’s next em veículos de baixas emissões. Segundo o diretor comercial, a satisfação dos clientes é o principal objetivo da LeasePlan. "E para alcançarmos este objetivo temos de desenvolver um trabalho diário de qualidade em várias áreas: no serviço e atendimento, na relação que mantemos ao longo de todo o contrato de renting, na forma como comunicamos e como mantemos os clientes informados sobre novos produtos, serviços e tendências no mercado".