Aquisição cria líder em soluções de mobilidade sustentável

Com a conclusão, em maio, da aquisição da LeasePlan pelo Grupo ALD Automotive, nasceu um líder mundial em soluções de mobilidade sustentável. Em Portugal, irá manter-se a marca LeasePlan para a combinação das duas empresas que, em conjunto, gerem 3,3 milhões de veículos e uma das maiores frotas eletrificadas do mundo.

"A combinação de esforços permitir-nos-á reforçar o compromisso com a sustentabilidade, nomeadamente em tudo o que envolve a transição para mobilidade elétrica", diz Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan Portugal. Para este responsável, esta nova escala permite-lhes ter "os recursos para acelerar e liderar a transformação do mercado, investindo no desenvolvimento de uma experiência de utilizador única, assente no potencial da digitalização, e inovando em produtos e serviços que enriqueçam a experiência e aumentem a flexibilidade oferecida aos clientes".

Mercado cresce de forma sustentável

Esta aquisição acontece num momento em que o mercado de renting e a LeasePlan continuam a crescer sustentadamente, "atestando o seu valor acrescentado, que é relevado num contexto de transformação acelerada do mercado automóvel e da mobilidade, uma vez que os riscos associados à utilização de um automóvel e à obsolescência tecnológica são transferidos para as locadoras", observa Ricardo Silva. Neste contexto, a transição para a mobilidade elétrica vai continuar a ser um dos pilares estratégicos da LeasePlan. Segundo o responsável, "o nosso objetivo é alcançar as zero emissões da nossa frota até 2030. Para atingir este objetivo temos vindo a desenvolver uma série de produtos e serviços que dão resposta às necessidades dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, os ajudam a mudar para um veículo elétrico".

Uma das novas soluções é o eMotion Plan, que surge em resultado de uma parceria com a EDP Comercial. "Este plano oferece aos clientes a vantagem de, num único contrato de renting, terem incluído não só um veículo elétrico, mas também uma variedade de soluções de carregamento – desde a instalação de carregadores nas casas dos clientes até cartões de carregamento válidos em toda a rede pública", explica o responsável. "Mas o que realmente torna este plano num produto pioneiro no mercado é a capacidade de separar o consumo privado do consumo do condomínio ou da empresa, reduzindo a complexidade de questões associadas aos carregamentos elétricos nos domicílios dos colaboradores das empresas, quando em condomínios", afirma Ricardo Silva.

Elétricos reduzem TCO das frotas

O compromisso da LeasePlan com a eletrificação das frotas não se manifesta apenas nos produtos dedicados, mas em serviços de consultoria especializados e em estudos de mercado que são referência no setor. Um bom exemplo é o estudo Mobilidade 2023, que identifica oportunidades de transição para diferentes segmentos de veículos e perfis de uso nas frotas. "Através de recomendações para os diferentes segmentos, procuramos oferecer soluções que visam reduzir efetivamente os custos totais de propriedade (TCO) e ajudar à transição para a mobilidade elétrica das frotas".

Segundo este estudo, "as propulsões eletrificadas demonstram ser as mais competitivas em sete dos nove segmentos em análise; só ganham nos segmentos Pequeno Familiar Premium e nos Furgões".

Para além da realidade das frotas, os estudos da LeasePlan mostram que, também em termos individuais, os veículos elétricos estão cada vez mais competitivos. "No estudo Car Cost Index, efetuámos uma análise abrangente ao Custo Total de Propriedade (TCO) de veículos, comparando diferentes segmentos e tipos de motores. Uma das conclusões este ano é que, apesar dos aumentos dos preços da energia, os custos dos veículos elétricos estão mais competitivos do que nunca", afirma. "Em Portugal, o TCO dos veículos elétricos é dos mais económicos em todos os segmentos analisados, quando comparado com o de veículos a combustão. Estes são excelentes indicadores que podemos dar aos clientes, e que certamente os ajudam a refletir sobre as melhores soluções para o seu negócio".

Para Ricardo Silva, "uma vez que não somos uma construtora automóvel, o nosso trabalho passa pela apresentação destes estudos e pela oferta de soluções de mobilidade". "É desta forma que planeamos continuar a apoiar os nossos clientes na tomada de decisões informadas e adequadas às suas necessidades".





"Em Portugal, o TCO dos veículos elétricos é dos mais económicos em todos os segmentos analisados, quando comparado com o de veículos a combustão." Ricardo Silva, diretor comercial da LeasePlan Portugal

Infraestrutura com debilidades

O EV Readiness 2023, é uma pesquisa que aborda a maturidade dos países para servir elétricos. Esta edição mostra que Portugal, e a Europa, continuam a evoluir positivamente na preparação para a adoção de uma mobilidade 100% elétrica. No entanto, e segundo esse trabalho, em Portugal existe ainda alguma debilidade das infraestruturas de carregamento, e esse é um entrave para a mudança. "Um fator positivo relevado no estudo é o bom TCO dos veículos elétricos, o que está relacionado com os incentivos fiscais que são aplicados à sua aquisição. No entanto, estes incentivos não são suficientes para transmitir confiança aos clientes", informa Ricardo Silva. Para este responsável, "sem uma infraestrutura de carregamento robusta, que dê garantias aos clientes de fazerem uma viagem de norte a sul do país sem que o carregamento seja uma preocupação, só os incentivos não vão evitar uma transição mais demorada".