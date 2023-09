EVIO na linha da frente das soluções de gestão de consumos de frotas elétricas

A EVIO continua a destacar-se no mercado de gestão de frotas, devido às funcionalidades inovadoras que disponibiliza aos gestores de frota. A empresa foi reconhecida pela Agência Nacional de Inovação como entidade idónea na realização de atividades de I&D e tem vindo de forma continuada a lançar novas funcionalidades, tendo previsto a curto prazo o lançamento de inovadoras e exclusivas atualizações.





Com a crescente adoção de veículos eletrificados, as empresas procuram soluções abrangentes, eficientes e capazes de dar resposta às suas necessidades, e à altura da inovação tecnológica com que os veículos são equipados atualmente. A "EVIO – Electrical Mobility" apresenta a plataforma mais completa e integrada do mercado para a gestão do ecossistema de carregamento elétrico das empresas, contemplando os ambientes empresariais, da casa do colaborador e de carregamento na via pública.

"A EVIO está a apostar em investigação e desenvolvimento, continuando a inovar. Queremos continuar a lançar funcionalidades disruptivas para o mercado e que mais ninguém oferece. Pretendemos ser a solução que todos vão querer ter nas suas empresas", afirma Carlos Almeida, CEO da EVIO.

Na era da sustentabilidade e consciência ambiental, a EVIO disponibiliza ferramentas essenciais para simplificar a gestão de frotas e carregamentos internos, reduzir custos e contribuir para um planeta mais sustentável. A sua plataforma foi concebida para tornar a gestão de consumos e postos de carregamento internos numa tarefa descomplicada, com uma ampla gama de funcionalidades.

Na EVIO a prioridade é a sustentabilidade e a inovação, contribuir para um futuro mais verde ao oferecer tarifas de eletricidade altamente competitivas provenientes de fontes 100% renováveis. Como Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME), a EVIO desempenha um papel fundamental na redução das emissões de CO2.

Além disso, a plataforma EVIO oferece oportunidades de redução de custos através da gestão dinâmica da potência de cada posto de carregamento, bem como a utilização de energia fotovoltaica própria. Isto permite às empresas otimizar os seus processos de carregamento e reduzir ainda mais os seus custos operacionais.

Uma das principais características da plataforma EVIO é a possibilidade de alocar plafonds de carregamento por veículo ou cartão, permitindo um controlo em tempo real dos custos. As empresas que utilizam a EVIO têm acesso a estatísticas e relatórios detalhados, permitindo uma gestão centralizada de faturas e agregação de carregamentos de várias redes, incluindo a rede própria da empresa, MOBI.E e redes internacionais.

As soluções para empresas para além da aplicação de computador para o gestor da infraestrutura/frota são ainda complementadas pela aplicação móvel, disponível para todos os condutores de veículos elétricos e híbridos plug-in. Esta aplicação permite comparar simultaneamente os custos de carregamento em diferentes postos e países. Ao considerar todas as componentes, tais como CEME e OPC, juntamente com impostos e taxas, as empresas podem tomar decisões informadas e alcançar poupanças significativas na utilização da sua frota.

A flexibilidade é uma característica fundamental da plataforma EVIO, que permite uma fácil integração com sistemas ERP e de gestão existentes, satisfazendo as necessidades específicas de cada negócio. Além disso, a EVIO oferece a opção de carregamento dos veículos dos colaboradores em casa, com faturação direta à empresa.

A plataforma EVIO possibilita o acompanhamento e monitorização em tempo real da atividade da frota, a partir de qualquer localização.

A EVIO orgulha-se de um portfólio diversificado de grandes empresas nacionais e multinacionais, que inclui a Sonae, Nestlé, Lactogal, Astrazeneca, Bankinter, Grupo Salvador Caetano, Ascendi e Rádio Popular. Estas empresas confiam nas soluções premium e integradas da EVIO para a gestão eficiente e sustentável das suas frotas elétricas e postos de carregamento internos.

Num cenário em constante evolução, a EVIO mantém-se na vanguarda da indústria de software para a mobilidade elétrica. Com a EVIO, as empresas podem abraçar o futuro da mobilidade e contribuir para um planeta mais limpo e sustentável.





Conheça todas as vantagens da EVIO para frotas aqui.