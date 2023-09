Inovação requer informação

Na perspetiva da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), uma das principais tarefas que todos devemos ter é "a da difusão de informação fidedigna e fundamentada por fontes credíveis sobre o veículo elétrico", afirma o seu presidente, Henrique Sánchez. "Existe muita falta de informação sobre o que é o uso de um veículo elétrico, pois é algo inovador em que podemos conduzir um veículo, em ambiente urbano, com apenas um pedal que acelera e trava e podemos ‘abastecê-lo’ nas nossas casas ou nas empresas onde trabalhamos", explica o responsável.

No entanto, para Henrique Sánchez, "existe também desinformação e contra informação propositada que visa atrasar – pois impedir já não será possível – a adoção generalizada e rápida dos veículos elétricos. Existem interesses instalados que perderão protagonismo, mas existem também aqueles que "fossilizaram", recusam a inovação tecnológica e recusam-se a "ver" o que está à frente dos seus olhos. São os "dinossauros excelentíssimos da era moderna", refere.

Novos hábitos e melhor tecnologia

Para a UVE, no caso dos veículos elétricos, como com qualquer nova tecnologia – e neste caso uma tecnologia disruptiva – existe sempre necessidade de adaptação. "Tanto no caso dos particulares como no das empresas quando, com veículos com motor de combustão interna, teríamos de nos deslocar a uma estação de serviço, ou a uma área de serviço, com o veículo elétrico podemos carregar (abastecer) quando este está parado, seja na total comodidade das nossas casas, seja nas empresas onde trabalhamos, ou nos hipermercados ou centros comerciais, enquanto realizamos as nossas compras ou participamos em momentos de lazer", recorda o responsável da associação. "Esta é a grande alteração de comportamento que nos permite ser mais independentes na forma como nos deslocamos e com um custo muito menor", refere.

Numa perspetiva puramente económica, todos os estudos mostram que "o custo de utilização de um veículo elétrico, muito especialmente o elétrico puro (BEV) é sempre muito mais favorável, pois além do menor custo da eletricidade em relação aos combustíveis fósseis, o motor elétrico é muito mais eficiente, podendo ser até cinco vezes mais eficiente do que os motores de combustão interna", assegura. Com esta tecnologia também os custos de manutenção de um veículo elétrico são "muito reduzidos face aos mesmos custos de um veículo com motor a combustão interna, pela ausência de um conjunto de peças (como sejam o carburador, os injetores, velas, cambota, bielas, correia de transmissão, sistemas de arrefecimento do motor, sistemas anti vibração, etc.). Em resumo, é muito, mesmo muito mais económico, o custo total de utilização do veículo elétrico do que para um veículo com motor a combustão interna", afiança o responsável da UVE.





Associação dinamiza utilizadores

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é um organismo sem fins lucrativos e Entidade de Utilidade Pública, com a missão de promover a mobilidade elétrica e de representar e dar voz à comunidade de proprietários, utilizadores e simpatizantes de veículos elétricos (VE) e híbridos plug-in em Portugal. Desta forma, e segundo o seu presidente, "mantém contactos permanentes com todas as entidades públicas e privadas de forma a identificar bloqueios e propor soluções".

Com esta postura, a UVE "firmou dezenas de protocolos e de parcerias com diferentes parceiros com o objetivo de beneficiar os seus associados, promove ações de formação junto de empresas públicas e privadas e participa ainda em conferências, debates, mesas redondas, onde o principal objetivo é o esclarecimento das dúvidas existentes e o desfazer de alguns mitos que ainda persistem", enumera Henrique Sánchez.

Um bom exemplo da ação da UVE foi a criação do Grupo de Trabalho com o CEiiA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto que serve a Indústria Automóvel. Em conjunto, as duas entidades promoveram, entre 2019 e 2020, um exaustivo levantamento das dificuldades e bloqueios existentes, tendo identificado soluções em reuniões mantidas com as entidades envolvidas. Estas soluções foram coligidas num documento final que foi entregue à Tutela da Mobilidade Elétrica, no Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Já em 2022, a Associação produziu o Manual da Mobilidade Elétrica, numa parceria com a EDP, no sentido de tornar acessível toda a informação aos novos utilizadores de um veículo elétrico ou àqueles que estão a ponderar a aquisição de um veículo elétrico. Finalmente, a UVE organiza o Encontro Nacional de Veículos Elétricos (ENVE) o maior e mais abrangente evento dedicado à Mobilidade Elétrica em Portugal em todas a suas vertentes.