Novas soluções chegam ao mercado

A Maxus, marca do universo SAIC Motor, chegou a Portugal pela mão do Grupo Astara (ex-Bergé Auto) em 2021. Esta insígnia iniciou a sua atividade em Portugal disponibilizando a gama de veículos eDeliver, na vertente furgão, e com um foco exclusivo no mercado dos veículos comerciais 100% eletrificados, beneficiando de uma ampla rede de parceiros de retalho com experiência na comercialização e assistência de viaturas para uso profissional.

O percurso inicial de estabelecimento da marca em Portugal foi marcado por contingências várias, das quais a maior foi a pandemia, mas também por dificuldades de abastecimento e constrangimentos de produção. Passados dois anos, o balanço desta "aventura" é largamente positivo, como nos conta Francisco Morais, diretor de Vendas e Marketing da Maxus Portugal: "De forma resiliente, e com os nossos concessionários, ultrapassámos as dificuldades e alargámos tanto a nossa rede de distribuição como a nossa oferta."

Na avaliação de Francisco Morais, a marca está agora "melhor e mais bem preparada para conquistar o mercado de viaturas comerciais elétricas, que, sendo ainda reduzido, tem um grande potencial, e no qual a Maxus será certamente uma referência, quer pela experiência da sua rede, quer pela qualidade de uma oferta muito ajustada às tendências futuras da nossa indústria". Na perspetiva deste responsável, as transformações do setor, que se iniciaram no mercado de passageiros, "estão mais do que nunca a direcionar-se também para o mercado profissional". Neste contexto, é intenção da Maxus "estar presente nesse espaço através de ofertas adaptadas e cada vez mais alargadas para cobrir o vasto conjunto de atividades do nosso setor empresarial". O objetivo, afirma o diretor, "é ajudar os clientes a melhorar a eficiência e a rentabilidade das suas operações com recurso a soluções sustentáveis, economicamente vantajosas e operacionalmente adequadas a cada negócio".

Alargamento da oferta

Desta forma, a Maxus tem vindo a alargar a sua oferta, adaptando-se às especificidades dos negócios e às tendências de mobilidade do mercado. "Iniciámos a atividade com dois modelos no segmento furgão 100% elétrico e, desde então, temos vindo a diversificar as soluções, sempre 100% elétricas, com a introdução de novos produtos noutros segmentos", explica Francisco Morais. "Foi o caso das versões em chassis cabina, de pequena e média dimensão, que abrem o leque da oferta para soluções várias de carroçamento, tendo em conta o tipo de atividade e utilização."

Este movimento de diversificação da oferta vai continuar, e muito em breve, anuncia o diretor da Maxus, "teremos o lançamento da primeira pick-up totalmente elétrica no mercado, a Maxus T90. Trata-se de uma oferta em cabina dupla, com um motor de 130 kW, com excelentes capacidades de carga e uma autonomia superior a 450 quilómetros, que, julgamos, revolucionará o segmento". Mas as novidades não acabam aqui. "Adicionalmente, vamos lançar também o Maxus EH300, um camião de 7.5T com motor de 110 kW e uma bateria com capacidade de 128 kWh que, em ciclo combinado WLTP, estima autonomias acima dos 200 quilómetros", afirma. "Pretendemos, assim, definir e responder às tendências de mercado, bem como às necessidades de muitos negócios através de uma oferta cada vez mais alargada, sempre elétrica, sustentável e energeticamente eficiente", diz.



O futuro é elétrico

Em relação ao futuro da mobilidade sustentável, Francisco Morais mostra-se otimista: "Consideramos que a mobilidade comercial elétrica está cada vez mais presente nas decisões públicas e privadas, pelo que apresentar soluções para ambos os setores é uma oportunidade de mercado à qual estamos atentos. Isto na medida em que, o nosso line up tem evoluído nesse sentido, pelo que conseguiremos oferecer propostas que se adequam ao perfil de uma mobilidade em transformação." Para o diretor "é um facto que cada vez mais compras, concursos e oportunidades surgem dos crescentes condicionalismos que cada vez mais entidades assumem no sentido da eletrificação das suas frotas, e sobre estas oportunidades, a Maxus terá uma resposta a dar".

No entanto, Francisco Morais reconhece que existem desafios no mercado do ponto de vista da utilização: "Temos de conseguir explicar cabalmente as vantagens da utilização de viaturas elétricas que obrigam a mudar o conceito de utilização e a mentalidade dos condutores, para tirar o melhor partido dos novos veículos." Para o responsável, "os preconceitos sobre carregamentos, seus modos e tempos são variáveis que devem ser tidas em conta no processo negocial, para passar a mensagem adequada e desmistificar supostas desvantagens e inconvenientes". No entanto, e segundo Francisco Morais, "a Maxus pretende estar na vanguarda e preparada para responder aos crescentes desafios de mobilidade que cada vez mais se verificam, tanto dentro como fora das cidades, e oferecer soluções capazes de responder às necessidades que essa transformação aportará aos nossos clientes".