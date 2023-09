Uma marca verde e em crescimento

A história da CUPRA é recente, mas repleta de êxito. Isso mesmo revela os resultados alcançados em Portugal pela marca, os quais lhe conferem notoriedade e relevância. "Em 2022 multiplicámos por três o volume do ano anterior e este ano a marca regista um crescimento acumulado de 62%, com uma quota de mercado de 1,2%", começa por nos dizer João Borrego, diretor de vendas SEAT e CUPRA Portugal, prosseguindo: "Os números alcançados são uma consequência da excelente gama de produtos que a CUPRA dispõe e da rede de concessionários que abraçou com enorme dedicação este projeto desde o primeiro dia. São já oito os parceiros, distribuídos por 12 pontos de venda, sendo que a mais recente abertura teve lugar em Ponta Delgada, nos Açores."





No que diz respeito à forma como a Cupra se posiciona perante os desafios da mobilidade sustentável, o responsável da SIVA, recorda que a CUPRA nasce num período em que a eletrificação é já uma realidade e a sustentabilidade tem sido, desde o início, "um dos eixos de desenvolvimento e crescimento da marca". "Na nossa oferta comercial dispomos de uma oferta abrangente de soluções pensadas em garantir um baixo nível de emissões poluentes e na otimização de recursos energéticos, através da disponibilização de soluções eletrificadas".





Análise do TCO a ter em consideração

Questionado sobre como é que uma pessoa ou empresa pode determinar se um veículo elétrico e híbrido é a melhor opção para si ou para o seu negócio, João Borrego responde que "são muitas as variáveis a considerar no momento de compra de um veículo novo, a nível profissional e pessoal sendo que, num contexto empresarial, considerando que a compra de uma viatura nova tem por base critérios mais objetivos que subjetivos, a análise do TCO é um dos primeiros fatores a ter em consideração".





Neste caso – prossegue João Borrego – umas das variáveis de maior relevância é "a componente fiscal, que nos últimos anos tem privilegiado fortemente as viaturas eletrificadas com inúmeras vantagens para as empresas". Também na escolha da frota "o aconselhamento especializado é a melhor opção" e, neste sentido, cada Concessionário CUPRA tem "uma equipa de CUPRA Masters disponíveis para apoiar cada cliente, particular ou empresa, no momento da escolha do seu caro novo". A consequência deste apoio central é que as vendas de viaturas 100% elétricas representam já "16% do total de matrículas de veículos de passageiros no mercado nacional", realça.





"Na nossa oferta comercial dispomos de uma oferta abrangente de soluções pensadas em garantir um baixo nível de emissões poluentes e na otimização de recursos energéticos, através da disponibilização de soluções eletrificadas." João Borrego, diretor de vendas SEAT e CUPRA Portugal

Em relação ao que considera serem as principais oportunidades e desafios que se colocam em Portugal ao desenvolvimento da mobilidade sustentável, o diretor de vendas SEAT e CUPRA Portugal afirma que se está a "trabalhar o futuro das novas gerações", que a aposta na mobilidade sustentável "já não é uma moda" e as que as marcas têm feito "um caminho muito importante para garantir a descarbonização do setor".





Não obstante, João Borrego alerta que este caminho terá de ser acompanhado por medidas de apoio ao setor, "nomeadamente na componente fiscal que como já referido é talvez uma das maiores condicionantes ao desenvolvimento da mobilidade sustentável, tais como – apoios à renovação do parque circulante (a idade média do parque automóvel em Portugal é de 15 anos, mais três que a idade média do parque automóvel Europeu) e aumento da infraestrutura pública de carregamento".







Em breve, dois novos modelos "ecológicos"

A oferta da CUPRA está a evoluir para aproveitar as oportunidades criadas pela adoção crescente de veículos elétricos e híbridos pelos particulares e pelas empresas quer em produtos quer em serviços, estando totalmente ajustada às necessidades da generalidade dos clientes. "Em termos de produto temos disponíveis motores 100% elétricos e híbridos plug-in e no próximo ano reforçamos a nossa oferta comercial com novos dois modelos, o CUPRA Tavascan 100% elétrico e o CUPRA Terramar, equipado com motor Plug-in com níveis de autonomia na ordem dos 100 quilómetros", conta João Borrego.





"Do ponto de vista comercial temos trabalhado para proporcionar aos nossos clientes soluções financeiras e de mobilidade, conjugando a experiência da nossa rede de concessionários com a competitividade da nossa financeira de marca – a Volkswagen Financial Services". Procura-se assim que estas soluções sejam "o mais abrangente possível e ajustadas à realidade do mercado, como é o exemplo da campanha financeira de oferta de um produto 0% juros ou da recente campanha de oferta de quatro anos de eletricidade no CUPRA Born".