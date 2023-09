Via Verde vai continuar a inovar com sustentabilidade

Com o setor dos transportes a ser ainda responsável por 28% das emissões de CO2 em Portugal, a transição energética e a mudança para a mobilidade elétrica vão continuar a ser uma prioridade para a Via Verde e para o Grupo Brisa. Recorde-se que, de certa forma, a Via Verde já nasceu ‘verde’. Com os identificadores e as portagens sem barreiras, a Via Verde permitiu, desde o seu início, uma mobilidade mais sustentável ao evitar muitas emissões de CO2 do pára-arranca nas filas e para pagar a portagem.





Dentro desta missão de simplificação das viagens e da vida das pessoas e das empresas, nos últimos anos o Grupo Brisa fez um grande investimento para dotar a sua rede de autoestradas com postos de carregamento rápidos e ultrarrápidos. Neste momento, a rede Brisa tem já 86 postos de carregamento disponíveis, ou seja, já é possível ir de norte a sul do país na rede Brisa num veículo elétrico sem quaisquer preocupações de carregamento.





Via Verde inova com Electric

Estes postos de carregamento da Brisa integram a rede pública nacional, uma rede em que os clientes Via Verde Electric podem usar qualquer posto, controlando todo o processo de carregamento através da App Via Verde, sem necessitar de qualquer cartão. Na App Via Verde é igualmente possível saber quais os postos de carregamento que estão mais perto, com indicação da potência, tipo de tomada e nível de ocupação. E é também possível aceder ao histórico de carregamentos e saber quanto se gastou até ao momento, sem ter de esperar por uma fatura no final do mês.





Segundo Eduardo Ramos, administrador do Grupo Brisa e CEO da Via Verde, "o Grupo tem feito um enorme investimento na oferta de postos de carregamento para acompanhar o aumento de veículos elétricos em circulação". No entanto, refere o CEO, "este esforço tem de ser acompanhado por políticas públicas que promovam e apoiem a transição elétrica". "Neste momento são ainda menos de 1% do total os veículos 100% elétricos que circulam em Portugal, estando os postos de carregamento concentrados, essencialmente, no litoral e nas grandes cidades". Para Eduardo Ramos, é preciso aumentar rapidamente estes números. "Na Via Verde, estamos comprometidos em encontrar soluções que contribuam para uma mobilidade mais sustentável. Queremos continuar a aumentar a nossa oferta e estamos a trabalhar com os nossos parceiros nesta área", refere.





Aposta na digitalização

É de facto uma preocupação central da Via Verde disponibilizar aos seus clientes soluções inovadoras de mobilidade, que facilitem a sua vida e garantam uma jornada simples e conveniente. "Nos últimos anos, a Via Verde tem estado muito atenta às mudanças nos comportamentos das pessoas e às alterações nos padrões de mobilidade das cidades e por isso é natural que as próximas propostas da marca respondam a um consumidor cada vez mais atento e exigente", diz Eduardo Ramos.





No desenvolvimento de novas soluções e serviços para os clientes, a Via Verde tem apostado essencialmente na digitalização. "Estas inovações, exatamente por serem digitais, são soluções e serviços que vivem com menos papel e com menos moedas em circulação, dois aspetos que contribuem para uma maior sustentabilidade ambiental", nota o CEO. E a tecnologia vai continuar a ser essencial no desenvolvimento de novos serviços. Segundo Eduardo Ramos, aos identificadores foram acrescentadas já "aplicações informáticas para outros serviços, e está-se a estudar novas soluções de mobilidade". "A inovação faz parte da Via Verde, e procuramos constantemente formas de melhorar os nossos serviços, obviamente com o princípio da sustentabilidade presente desde a sua génese", conclui.





"O Grupo tem feito um enorme investimento na oferta de postos de carregamento para acompanhar o aumento de veículos elétricos em circulação" Eduardo Ramos, administrador do Grupo Brisa e CEO da Via Verde

Nascida para simplificar

A missão da Via Verde é, desde que nasceu, em 1991, simplificar a mobilidade das pessoas, qualquer que seja a sua jornada. Na altura, na década de 90 do século passado, a Via Verde revolucionou a forma como se pagavam as portagens. Através de um pequeno identificador, colocado no para-brisas, passou a ser possível passar nas portagens sem parar para pagar.





Esta foi uma solução inovadora e um caso de sucesso mundial que conquistou múltiplos prémios. Hoje, em Portugal, 85% dos clientes das autoestradas são clientes Via Verde. Nos últimos anos, a Via Verde tem vindo a acrescentar serviços ao seu portefólio de mobilidade e, além do pagamento de portagens, é possível, através da aplicação da Via Verde, pagar o estacionamento de rua ou em parques, fazer carregamentos de veículos elétricos, usar ferries, drive-throughs ou pagar combustíveis, sendo que os clientes usufruem ainda de uma larga rede de descontos.