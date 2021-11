Luís Simões na estrada da sustentabilidade e digitalização de processos

Desde o início da pandemia que o setor logístico vive um período particularmente desafiante, em que teve de assegurar o transporte de bens em todos os momentos desta crise, independentemente das suas próprias oscilações de atividade.





A empresa está centrada em manter a excelência do serviço e em dar resposta a outros grandes desafios do setor, como a urgência da sustentabilidade e a digitalização de processos.

Quais os principais desafios de negócio que se colocam à Luís Simões?

A sustentabilidade e a inovação são dois pilares essenciais na história da Luís Simões (LS). Estamos comprometidos com a oferta de um modelo logístico e de transporte mais sustentável, que garanta a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, contribua para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse caminho passa pela adaptação da nossa frota, mas também dos nossos centros de operações. É um trabalho contínuo e que consideramos prioritário.





Relativamente à digitalização e à modernização de processos, acreditamos que o futuro do setor passa pela automatização, pelo que temos vindo a apostar nesse modelo. Implementá-la nos nossos armazéns é estratégico, aumenta a segurança das nossas pessoas e gera valor para os nossos clientes, permitindo tirar o máximo partido da tecnologia para assegurar operações mais eficazes. Graças à automatização, podemos lidar da melhor forma com os grandes volumes de pedidos e garantir também a diferenciação dos nossos serviços.



Finalmente, referir também o e-commerce, um modelo de negócios que veio para ficar e que a pandemia fez crescer exponencialmente, e lhe acrescentou desafios. Na LS temos vindo a especializar-nos neste segmento da logística desde 2013.

Quais os pontos fortes da Luís Simões?

Sem dúvida a construção permanente de soluções com os nossos clientes para superar os constrangimentos e reforçar a diferenciação competitiva de cada um deles, e assim darmos continuidade aos respetivos negócios.

A atitude da equipa LS sempre foi também um ponto diferenciador, mas nesta pandemia as nossas pessoas quebraram todas as barreiras e, juntos, sacrificámos muito para conseguir vencer. Sete décadas mostram a importância da cultura de uma empresa, e a nossa provou que, quando é posta à prova, se supera e impulsiona os demais a fazê-lo.



Em mais de 70 anos no mercado temos sabido manter-nos em constante adaptação à mudança, tendo como pilares, como referi anteriormente, a inovação e a sustentabilidade. Acreditamos que é por isso que hoje somos um operador logístico de referência a nível ibérico, líder no mercado de fluxos rodoviários entre Portugal e Espanha.

Que oportunidades há no mercado?

No rescaldo da pandemia, o setor no qual nos movemos fica marcado inúmeros desafios (que já pude referir), mas também diversas oportunidades. A Sustentabilidade é, sem dúvida, um enorme desafio, mas também uma oportunidade na mesma proporção. E estamos todos – operadores logísticos, clientes, fornecedores – no mesmo barco. Todos temos como guia os ODS. Todos queremos maior eficácia/eficiência e menor desperdício. Isso tornou evidente que, em colaboração, conseguimos dar passos mais consistentes e conseguimos ir mais longe.



Por outro lado, o 5G, a IoT, o Big Data, a IA e o Machine Learning (entre outros) apresentam-se hoje como ferramentas de trabalho que não podem ser ignoradas, e das quais – se queremos manter-nos no mercado a longo prazo – temos obrigação de tirar partido. Para além de promoverem a eficiência, representam também uma oportunidade para implementar uma estratégia logística mais sustentável.

Como as estão a trabalhar?

A nível operacional, estamos a trabalhar em distintos projetos para a automatização dos movimentos que se produzem no interior dos armazéns automáticos, através da utilização de sistemas AGV (veículos sem condutor) conectados diretamente ao nosso software de gestão. Assim conseguimos uma gestão automática da mercadoria com base nas prioridades e rotas de distribuição dos pedidos, por exemplo.



Ao nível da gestão, destacamos um novo modelo de reporting que desenvolvemos para dar suporte às nossas equipas de gestão e operações, suportado no Power BI, que permite o acesso a informação online e on time sobre as diversas operações, facilitando o seguimento das mesmas e a tomada de decisões atempada.



Face ao mercado, continuamos a trabalhar os nossos segmentos preferenciais – FMCG, com especial enfoque nas Bebidas, Produtos Alimentares, Higiene e Limpeza, e também o setor da Celulose, Pasta de Papel e Cartão. Estamos a desenvolver ainda novos segmentos e setores, especialmente o e-Commerce e também os Produtos Hospitalares e Dispositivos Médicos.



No caso da Logística, oferecemos ao mercado os nossos Centros de Operações Logísticas Multicliente, com uma ênfase muito especial na automatização, tal como se verifica na nossa última plataforma de Guadalajara.



No caso dos Transportes a nossa aposta é cada vez mais em veículos Euromodulares, como forma de solucionar os desafios que se nos colocam hoje em dia: a falta de recursos e em matéria de sustentabilidade.

Que serviços comercializam?

Atualmente contamos com cerca de 2.500 colaboradores diretos e prestamos serviços integrados de logística em toda a Península Ibérica, operando em mais de 25 armazéns que superam os 400.000m2 de capacidade instalada em 10 regiões diferentes da Península. Fazemos a gestão de uma frota de 2.100 viaturas (próprias e subcontratadas) e percorremos 200 milhões de quilómetros por ano. Produzimos 4.5 milhões de unidades de picking/mês, realizamos 840 rotas de distribuição/dia, preparamos 27 milhões de unidades de copacking/ano e transportamos anualmente mais de 7 milhões de toneladas.





Na última década, investimos 100 milhões de euros em inovação logística e o nosso volume de negócios cresceu 50%. Uma grande parte deste investimento foi dedicada à renovação e automatização dos nossos centros de operações logísticas. Em 2018, ano de celebração do nosso 70º aniversário, a logística promocional e a logística para o e-commerce consolidaram-se no nosso negócio: apostamos nestes serviços como elementos diferenciadores.





Entre as soluções que oferecemos, destacam-se o armazenamento, a preparação de pedidos por unidade, picking, packaging e a gestão administrativa, que ajustamos às necessidades de cada operação e cliente. Contamos também com instalações preparadas especialmente para logística Pharma nos nossos centros de Vila Nova de Gaia e Cabanillas del Campo; e com instalações preparadas para logística de frio também em Gaia e em Guadalajara.

O que os diferencia da concorrência?

Como referi antes, e em primeiro lugar, a atitude da nossa Equipa, das nossas Pessoas. Também a cultura da empresa – somos uma empresa familiar, nascida há mais de 70 anos numa pequena aldeia nos arredores de Lisboa com o propósito de criar valor para todos, para que houvesse comida, trabalho e futuro. Ao longo destas décadas crescemos, internacionalizámo-nos e tornámo-nos líderes do setor, mas os nossos valores e a nossa cultura são os mesmos do primeiro dia. Também destacaria a nossa constante capacidade de adaptação à mudança, e a Inovação e a Sustentabilidade como pilares.

Qual a importância deste selo de idoneidade atribuído pelo Negócios e a Informa D&B?

O Certificado Negócios+ é um reconhecimento da robustez e resiliência da Luís Simões nesta época de adversidades sem precedentes que vivemos recentemente. Tal como o Estatuto Inovadora COTEC (que reconhece as boas práticas em matéria de inovação), ambas as distinções contribuem para atestar a nossa criação de valor para o tecido empresarial português, que para nós é motivo de muito orgulho e representa, acima de tudo, a confirmação de que estamos no bom caminho.

Como se pode definir o seu perfil profissional? Como evoluiu a sua liderança e responsabilidade na empresa nos últimos anos?

Integrei o Grupo Luís Simões há mais de 20 anos, em 1997. Comecei o meu percurso na área das Vendas, sendo Diretor Comercial da Região Norte para o negócio da Logística; em 2000 ascendi a Diretor Comercial para o território português e em 2002 a Diretor Comercial Ibérico, sempre nesta divisão da Logística. Entre 2005 e 2015 desempenhei as funções de Diretor Geral do Negócio da Logística. Em 2016 tornei-me Diretor Geral Ibérico de Business Development das áreas de Transportes e Logística, assumindo um papel mais transversal no desenvolvimento dos nossos negócios em toda a Península Ibérica.



Detenho uma licenciatura em Gestão de Empresas, duplo Master ADECA em Alta Dirección de Empresas de la Cadena AgroAlimentaria, concedido pelo Instituto Internacional San Telmo de Sevilha, e ainda PDE pela AESE Business School.

Sempre mantive uma atuação muito próxima do desenvolvimento do Negócio em todas as funções anteriores, nomeadamente no Negócio da Logística, em que foi necessário fazer crescer o Negócio e nomeadamente com a implantação no mercado espanhol desde 2001.



Nas atuais funções, mais especializadas no Business Development e abrangendo os dois Negócios, é-me permitida uma maior amplitude de atuação e "atacar" negócios mais estruturais com soluções de Transporte FTL e Logística.





Grupo Luís Simões Presidente / CEO: José Luís Simões

Volume de negócios em 2020: 226 milhões de euros

Previsão do volume de negócios em 2021: Não disponível

Áreas de atuação: Logística & Transportes

N.º de clientes: > 2.000 clientes ativos

Ano de fundação da empresa: 1948

Países com presença direta: Portugal e Espanha

Morada: Estrada Quinta dos Cónegos, nº 2, 2580-465 Carregado