O setor da construção tem revelado enorme resiliência. Foi assim durante a pandemia, período em que as áreas da reabilitação e da construção nova estiveram sempre ativas, e assim se manteve em 2022, apesar dos eventos globais que tiveram impactos profundos na economia portuguesa, com a invasão da Rússia à Ucrânia à cabeça.





Este ano, mantém-se o otimismo para este mercado. Isto mesmo é revelado pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), que estima que o valor bruto da produção registe um crescimento real entre 2,4% e 4,4% no setor da construção (e também do imobiliário). No segmento da engenharia civil, por exemplo, prevê-se um crescimento entre 4% e 6% do valor bruto da produção.





É neste setor sólido no presente e que olha para o futuro com otimismo, apesar da consciência que existe dos desafios que se tem pela frente, que opera, há 18 anos, a Domarsa Construções, Lda., empresa que presta serviços de construção civil, desde alvenarias, rebocos, cerâmicos, e não só. Quase duas décadas de trabalho e de êxitos, pelo que o balanço que Mário Reis, CEO da Domarsa, faz destes 18 anos "é positivo, na medida em que a empresa superou vários obstáculos e evoluiu favoravelmente".





Por isso, a Domarsa recebeu o Certificado Negócios + atribuído pelo Jornal de Negócios e Informa D&B, cujo objetivo é reconhecer e dar visibilidade às empresas que se distinguem pelo seu desempenho, resiliência e pelas características únicas a nível nacional, regional e setorial. "Este certificado é a confirmação de que estamos a desenvolver um bom trabalho e estamos no bom caminho", sublinha o responsável da empresa.





Ir ao encontro das exigências

Mas o que diferencia a Domarsa de outras empresas do setor? "A nossa postura no mercado. Oferecemos serviços que se adaptam às expectativas dos clientes e tentamos sempre melhorar a qualidade nas obras. Também nos esforçamos por manter todos os colaboradores motivados e felizes", explica Mário Reis. Este comportamento faz com que a Domarsa continue a ser opção para os clientes que já os conhecem, trazendo igualmente novos clientes.





No que diz respeito à equipa, Mário Reis descreve-a como sendo "multifacetada". "Temos colaboradores aptos a qualquer tipo de trabalho na área." O ideal, portanto, para trabalhar em qualquer empreitada. Refira-se, a propósito, que, neste momento, a Domarsa está envolvida em 12 obras. Além das empreitadas em curso, estão previstas, para este mês "mais cinco obras de grande vulto".





Mão de obra qualificada é escassa

Mário Reis olha com confiança para o momento atual do setor da reabilitação urbana, construção civil e obras públicas em Portugal, descrevendo esta área como estando "numa fase boa na medida em que existe muito trabalho". Não obstante, deixa um alerta para o facto de a mão de obra qualificada ser "escassa", o que "dificulta a resposta das empresas às exigências dos clientes".

Presidente/CEO da Domarsa Construções, Lda.: Mário Reis





Volume de negócios em 2022: 2.400.000.00 euros





Previsão do volume de negócios em 2023: As expetativas são de ter um volume de negócios superior a 2022





Área de negócio: Construção civil





Ano de fundação da empresa: 2004





Países com presença direta: Portugal





Morada: Rua Mestre Clara, 629 4470 – 587, Maia