“Temos carisma, identidade e gestão familiar”

O Ciprotur Hotel Group está a celebrar 30 anos de operação turística nos Açores, que têm sido "um desafio constante num sistema integrado e interdependente, em que as flutuações do mercado, da procura, da oferta e dos recursos oscilam a cada momento". "É essa a realidade da nossa atividade", começa por explicar Cláudia Faias, diretora executiva deste "grupo familiar", que está sempre a "antecipar e a inovar nas várias fases do ciclo de vida" em que se encontra.

Este ano, a operação do Ciprotur Hotel Group está a correr bem. A CEO conta que a evolução da procura foi "muito positiva, as receitas totais aumentaram cerca de 25% em São Miguel e 35% em Santa Maria, não tendo o RevPAR acompanhado a evolução da procura". O RevPAR é uma das métricas mais comuns no setor da hotelaria, que permite saber rapidamente o número de quartos que estão vendidos e qual a receita gerada a partir dessas reservas. Cláudia Faias acrescenta que o quadro de pessoal "aumentou 20%, o que significa um investimento no crescimento sustentável da organização com efeitos diretos, indiretos e induzidos na economia regional".

Em contrapartida, o OPEX (as despesas operacionais, como salários, contratação de serviços e não só) "registou um aumento médio de 24%, o que impactou nos resultados operacionais".

O que distingue o Ciprotur Hotel Group, com as suas três décadas de sucesso, de outros grupos hoteleiros é "o carisma, a identidade e a gestão familiar com foco nas expetativas dos clientes e na qualidade de vida dos colaboradores".

Em expansão, mas sem sair dos Açores

Em relação ao futuro da operação, passa pela expansão de quatro para cinco unidades hoteleiras. "Está em projeto o primeiro cinco estrelas do Grupo Ciprotur, em frente ao mar, na marginal de Ponta Delgada", informa a responsável da marca. No entanto, a expansão não sai do arquipélago na direção do continente. "Não faz parte do nosso projeto, o nosso CAPEX (despesas de capital ou investimentos de bens de capital) está focado no crescimento, inovação e melhoria contínua da nossa oferta hoteleira nos Açores", esclarece Cláudia Faias.

Questionada sobre como se encontra o turismo nos Açores, está "a crescer positivamente e focado na sustentabilidade do destino". Quanto aos desafios do arquipélago, a CEO do Ciprotur Hotel Group começa por apontar "as acessibilidades aéreas e marítimas". E prossegue: "Somos nove ilhas, o que implica uma logística desafiante de passageiros e carga. O grupo oriental, composto por São Miguel e Santa Maria, é o único que não tem entre ilhas transporte marítimo de passageiros. No caso dos transportes aéreos, em épocas de maior procura, a oferta de lugares não é suficiente e o valor das tarifas excede o valor do preço médio para a acessibilidade a outros destinos que integram a oferta em território nacional."

Sobre a importância que teve para o Ciprotur Hotel Group a atribuição do certificado empresarial Negócios +/Informa D&B, Cláudia Faias diz tratar-se de "um importante reconhecimento nacional, dado o conjunto de indicadores em que se baseia". "Reforça a confiança dos nossos clientes e fornecedores e demonstra a consolidação da empresa na economia regional e nacional", conclui.





"Está em projeto o primeiro cinco estrelas do Grupo Ciprotur, em frente ao mar, na marginal de Ponta Delgada." Cláudia Faias, diretora executiva do Ciprotut Hotel Group

De São Miguel a Santa Maria

O Ciprotur Hotel Group tem quatro unidades hoteleiras. Cláudia Faias descreveu um pouco cada um dos hotéis.

Em São Miguel…

O Hotel Ponta Delgada, focado no segmento de negócios, fez este ano 30 anos, mas tem vindo a renovar-se continuamente. Além do alojamento, piscina interior, jacuzzi, sauna, banho turco e salão de beleza, tem o bar Portas da Cidade com muita luz natural e área exterior e o restaurante O Baco, com cozinha de autor, que ostenta a Marca Açores e que se orgulha dos seus pratos km zero, com produtos 100% do arquipélago.

Ainda em Ponta Delgada, o Hotel Antillia, que se foca no segmento famílias e lazer, é um oásis no centro da cidade, com quartos e apartamentos T0, T1 e T2, piscina interior e exterior, ginásio, jacuzzi, spa com sauna, banho turco e diversas salas que oferecem tratamentos inovadores e de relaxamento, jardins, espaço de restauração para eventos e bar com ampla esplanada na piscina exterior.

Na vila da Povoação, a 12 quilómetros da freguesia das Furnas, está o Boutique Hotel, Hotel do Mar, inspirado em Gaudí, em frente ao mar, com quartos e varandas amplas sob o tema do mar e da natureza, piscina exterior e bar, onde a luz natural ilumina todas as áreas. A ampliação desta unidade em mais 12 quartos vista mar está em estudo.

Em Santa Maria…

O Hotel Colombo, em homenagem a Cristóvão Colombo, que esteve de passagem na ilha de Santa Maria em 1493, tem à disposição quartos, apartamentos T1, amplos jardins e piscina exterior, bar com esplanada, coffee shop, espaço de restauração para eventos, salas de conferência e ginásio. Um local para recuperar a energia e um ponto de partida para muitas atividades, como mergulhar com mantas e tubarões-baleia e descobrir as jazidas fósseis de Santa Maria.