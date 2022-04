Pensar Maior Saúde: da sustentabilidade à longevidade com qualidade de vida

No âmbito do evento Pensar Maior Saúde, falámos com personalidades do setor da saúde sobre as linhas de atuação dos vários atores e a sustentabilidade do setor no pós-pandemia, face à conjuntura económica. Outros temas foram o desafio da longevidade com qualidade de vida e os avanços da medicina.