Competência e disponibilidade no apoio ao investimento

O apoio às PME tem sido um eixo estruturante da atividade da Yunit Consulting, uma consultora de gestão especializada no apoio ao investimento e à capitalização das empresas através de incentivos financeiros e fiscais. "O nosso valor acrescentado passa sobretudo por potenciar a aprovação dos projetos de investimento e a otimização fiscal dos investimentos, de forma a reduzir a carga fiscal a que estão sujeitas e, deste modo, aumentar a liquidez das empresas", afirma Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting.

A oferta da Yunit está focada no apoio, sobretudo através de incentivos financeiros (PT2030, PRR, entre outros) e fiscais (SIFIDE, RFAI, etc.), a projetos de investimento que podem visar aumentar a capacidade produtiva, adquirir novos equipamentos, expandir a atividade nos mercados internacionais ou apostar na conceção e criação de novos produtos, bem como no investimento em inovação e I&D.

A partir deste posicionamento, a Yunit reúne amplas competências, numa lógica de complementaridade, para ajustar a sua capacidade de resposta às necessidades das empresas. "Temos por isso pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento: economia, finanças e gestão, assim como das mais diversas especialidades da engenharia", afirma Bernardo Maciel. "Adicionalmente, temos uma equipa especializada em corporate finance, com serviços que vão desde a avaliação de empresas à assessoria no âmbito das fusões e aquisições", sublinha o CEO da Yunit.

No caso da preparação dos projetos de investimento, o apoio da Yunit "concretiza-se na definição da melhor estratégia, de acordo com os objetivos da empresa, bem como no suporte a todo o processo, reduzindo o esforço exigido durante a execução e até à implementação", explica o responsável. Na avaliação da Yunit, os fundos comunitários têm apresentado desafios crescentes ao longo dos anos, com sucessivas alterações dos critérios do mérito. "O que tem levado as nossas equipas a fazer um esforço de adaptação para continuar a dar uma resposta eficaz e criar valor nos nossos clientes. Esse esforço tem sido bem-sucedido e não é por acaso que temos uma taxa média de sucesso de 76% nos projetos que acompanhamos", afirma Bernardo Maciel.

Potenciar investimento e otimizar fiscalidade

No que toca à fiscalidade, a Yunit tem "apoiado empresas que pretendem otimizar fiscalmente a sua gestão financeira, mas que necessitam de aconselhamento sobre quais as melhores oportunidades, de entre os vários benefícios fiscais disponíveis". "Temos ajudado muitas empresas a tirar partido desses instrumentos, com uma taxa de sucesso de cerca de 100%", sublinha o CEO. Também a procura de investidores, a abertura de capital ou o olhar para o crescimento através da aquisição de outras sociedades passaram a marcar presença, de forma significativa, nas opções dos gestores e empresários portugueses. Segundo Bernardo Maciel, esta tem sido uma área em que a empresa tem apoiado os gestores. "Não só no aconselhamento e estruturação das operações, com preparação das empresas para os processos de compra ou venda, e com a previsão de cenários pós-transação, como na promoção ativa e divulgação do negócio."

Num universo empresarial com tão grande diversidade de desafios e oportunidades, "o maior desafio da Yunit é conseguir ser relevante para as empresas e acompanhá-las na sua exigência de ter um parceiro com as competências certas, e disponível para estar ao seu lado em todos os momentos-chave de tomada de decisões. Esta tem sido a nossa principal diferenciação e, mais do que isso, o nosso compromisso", assume Bernardo Maciel.

Uma PME que entende as PME

Mais: "O facto de sermos uma PME e termos lógicas e desafios semelhantes aos dos nossos clientes coloca-nos numa posição privilegiada e de proximidade para identificar e diagnosticar as mudanças no mercado, traduzi-las para o contexto de cada um dos nossos clientes, e apoiar a sua mudança e adaptação para que consigam dar a melhor resposta e continuar a criar valor."





A Yunit também procura ter a mesma lógica de relação na criação de valor através de sinergias na oferta e promoção de negócio. A consultora é parceira de referência das principais instituições financeiras em Portugal, no que diz respeito ao apoio ao investimento (CGD, Millennium BCP, Santander e Novobanco) e das Câmaras de Comércio, no suporte às PME e às soluções para o crescimento (CCIP e CCILE).

Afirmação na consultoria financeira

Em 2023, a Yunit tem continuado a aumentar a sua capacidade de resposta aos desafios que as PME portuguesas enfrentam. "Por um lado, acrescentar valor ao nível do negócio, no que à capitalização e ao investimento diz respeito. Por outro, mais do ponto de vista estratégico, a afirmação no mercado dos nossos serviços de corporate finance e o lançamento de soluções customizadas no âmbito da consultoria financeira", explica o CEO. Este ano a Yunit está também a celebrar o quinto aniversário da iniciativa Heróis PME (www.heroispme.pt) e vai lançar em breve a segunda edição do Barómetro HPME.