EGITRON é sinónimo de revolução

Fundada em 1991, a EGITRON surge como uma empresa especializada em controlo da qualidade de produtos e processos industriais, apresentando soluções, integrando hardware e software. A atividade tecnológica da EGITRON está fortemente marcada pela inovação, como foi reconhecido pelo Prémio Nacional de Inovação que lhe foi recentemente atribuído, na categoria "Inovação PME".

O objetivo da empresa é apoiar as diferentes indústrias durante todo o seu processo produtivo, com soluções inovadoras, de valor acrescentado e adaptadas à realidade de cada empresa. "A inovação é uma prática recorrente e que nos permite caminhar no sentido evolutivo, formando parcerias em consórcio, quer com empresas privadas parceiras, quer com as mais diversas entidades do sistema científico e tecnológico, com o intuito de entregar as melhores soluções possíveis ao mercado", explica Tiago Leandro, CEO da EGITRON, acrescentando: "Operamos no sentido de aportar elementos diferenciadores e de cariz inovador aos nossos clientes, soluções que vão trazer melhoria efetiva à sua produção e real valor acrescentado."

As primeiras soluções

A EGITRON trabalha a par com empresas de várias indústrias e dimensões, o que permite "ter uma visão alargada das necessidades de cada empresa em cada patamar de evolução, quer seja em Portugal ou no estrangeiro", conta Tiago Leandro. No entanto, a EGITRON teve um início fortemente marcado pela sua atuação na indústria da cortiça, "tendo desenvolvido soluções que elevaram o setor, mais concretamente a rolha de cortiça, para um nível que não existia", recorda o CEO. A EGITRON surge para esta indústria num momento em que não havia oferta especializada de equipamentos e software para o controlo da qualidade e em que o setor sofreu uma enorme concorrência das rolhas sintéticas, nomeadamente de plástico. Neste contexto, "a EGITRON, em parceria com os players do setor, inovou e permitiu ao setor evidenciar que a rolha de cortiça é o melhor e mais nobre vedante da garrafa de vinho, de espumante ou de bebidas espirituosas", assegura Tiago Leandro.

A EGITRON orgulha-se de manter parcerias de desenvolvimento contínuo no setor da cortiça com a Corticeira Amorim, no setor do plástico de embalagem com a Logoplaste, no setor do vidro de embalagem com a Owens-Illinois (O-I Glass), no setor vitivinícola com a Symington, no setor automóvel com a Tear 2 Microplásticos, no setor alimentar com a Sumol+Compal e, mais recentemente, no têxtil com o Citeve.

"Estas parcerias são fruto desta posição de inovação, constante provocação e construção de relações duradouras", afirma o CEO. Paralelamente, a empresa mantém relações de grande cooperação com instituições do sistema científico e tecnológico, desenvolvendo projetos conjuntos com o CTCOR (Centro Tecnológico da Cortiça), CATIM (Centro de Apoio à Indústria Metalomecânica), INESC TEC, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa, FEUP, Universidade Fernando Pessoa e outras "de forma a conseguir integrar a investigação desenvolvida por estas instituições do saber científico e tecnológico", explica o responsável da empresa.



Colaboração com sistema científico e tecnológico

Neste momento, a EGITRON foca-se em três áreas principais: hardware, nomeadamente equipamentos de controlo da qualidade e sistemas de visão artificial para a produção e produto final; software, o que inclui produtos para controlo de produto acabado, controlo estatístico do processo, aquisição automática de dados e gestão automática de calibrações; e representação de marcas de renome para o tecido industrial. Atualmente, os setores de intervenção da EGITRON são mais diferenciados, servindo empresas de diferentes setores, como o plástico, dispositivos médicos, alimentar, automóvel, bebidas, vidro de embalagem, farmacêutica, têxtil, entre outras, já que as soluções desenvolvidas são transversais a múltiplos setores de atividade.

No que diz respeito às necessidades das PME, Tiago Leandro é muito claro: "Sendo nós próprios uma PME, temos a perfeita noção das dificuldades que se enfrenta nos dias de hoje em Portugal. Na EGITRON, a solução de crescimento passa, na sua grande maioria, pelos projetos de inovação, pela procura incessante da melhoria dos processos e produtos dos nossos clientes." Para o CEO, "esta posição passa por, a cada momento e em íntima colaboração com os clientes, identificar as suas necessidades e desafios de crescimento e contribuir com soluções inovadoras". "Somos capazes de identificar no mercado as necessidades evolutivas, os ‘calcanhares de Aquiles’ de uma indústria e desenvolver uma solução tecnológica que suprima o problema", afirma.

Elevar a qualidade dos produtos é fundamental

Na sua visão, "a digitalização e a globalização tornaram os mercados extremamente exigentes, o próprio consumidor final tem acesso a um vastíssimo leque de informação que pode ditar a prevalência no mercado de um determinado produto". Ora, refere Tiago Leandro, "a EGITRON dedica-se a elevar a qualidade dos produtos e processos de fabrico, em qualquer estado da sua produção, para que se aprimorem a cada fase. Este passo e este serviço são fulcrais para qualquer indústria e, em suma, podem efetivamente ditar o caminho económico de uma indústria."

A palavra de ordem da EGITRON é "Empower all companies to produce better products every day", um mote que procura inspirar princípios intrínsecos da empresa e da própria atividade em si. "Trabalhamos com a ambição de ser reconhecidos como uma empresa de referência para as indústrias, no que diz respeito ao controlo da qualidade", conclui o CEO.