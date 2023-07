Os melhores distinguem-se

O estatuto PME Líder foi lançado pelo IAPMEI em 2008, com o objetivo de distinguir empresas com perfis de desempenho superiores, conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva.





Em 2022 foram 10.239 as empresas distinguidas "com base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro", refere a instituição em comunicado. Segundo os dados divulgados pelo IAPMEI, estas empresas tiveram um volume de negócios superior a 45 mil milhões de euros, são responsáveis por exportações no valor de oito mil milhões de euros e representam cerca de 327 mil de postos de trabalho.





Comércio e Norte dominam

Em termos de distribuição setorial, "esta seguiu a tendência dos anos anteriores", com o setor do comércio a liderar (36%), seguindo-se a Indústria extrativa e transformadora (25,3%), a construção e imobiliário (12%) e o turismo (11,1%). Ainda segundo a mesma fonte, continuam a predominar as pequenas empresas, com 70,9% do total das PME Líder 2022, seguidas das médias empresas, com 22,7%, e das microempresas, com 6,3%. Numa perspetiva de distribuição geográfica, é no distrito do Porto que estão sediadas a maioria das PME Líder (19,4%), seguido dos distritos de Lisboa (18,0%), Braga (11%) e Aveiro (10,1%).





Em termos económicos, as PME Líder 2022 apresentam taxas de crescimento das vendas e das exportações de 17,8% e 22,2%, respetivamente. No que se refere ao desempenho económico, o EBITDA atinge 6,2 mil milhões de euros (+32%) e os resultados líquidos superam os 3,8 mil milhões de euros (+43,5%). A Autonomia Financeira média destas empresas é de 58,6%.





Recorde-se que, segundo o IAPMEI, "o Estatuto PME Líder é um selo de reputação criado para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenho económico-financeiro superior. É atribuído em parceria com o Turismo de Portugal (no caso das empresas do setor do Turismo), um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros. As PME Líder têm acesso a um conjunto de benefícios, como condições especiais a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e o prestígio associado à marca PME Líder na relação com os seus stakeholders".





Ser PME Líder

De entre as 10.239 empresas agora distinguidas com o Estatuto PME Líder, "serão em breve apuradas as que se destaquem pelo seu melhor desempenho, sendo-lhes atribuído o Estatuto PME Excelência, criando condições acrescidas de visibilidade para estas empresas", refere a instituição em comunicado. Mas como podem as empresas aceder a este estatuto de PME Líder? Antes de mais, é necessário que cumpra com alguns requisitos, tais como ser uma pequena ou média empresa, de acordo com as definições estabelecidas pela Comissão Europeia (volume de negócios não superior a 50 milhões e menos de 250 colaboradores) e ter a sua situação regularizada em termos fiscais e contributivos.





Além disso, a candidata a PME Líder deverá apresentar um desempenho económico e financeiro sólido e sustentável, com uma taxa de rentabilidade adequada e uma situação financeira equilibrada, um histórico de implementação de boas práticas de gestão, nomeadamente em áreas como a inovação, a internacionalização, a formação e a qualificação dos colaboradores, entre outras, e ter uma visão estratégica clara e ambiciosa, com planos de investimento e crescimento bem definidos. Cumpridos estes requisitos-base, a atribuição do estatuto de PME Líder estará sujeita a uma análise e avaliação do desempenho da empresa por parte do IAPMEI, que gere o programa em Portugal. Esta avaliação pode ter em conta outros fatores relevantes para a avaliação da qualidade e competitividade da empresa como, por exemplo, a sua capacidade de adaptação a novos contextos e desafios.