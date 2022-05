Queremos ser líderes também em Portugal

O grupo Lyreco, fundado em 1926 e presente no mercado português desde 2011, é o distribuidor líder europeu de todo o tipo de produtos e serviços para ambientes de trabalho. O grupo opera diretamente em 25 países da Europa e da Ásia. Os 10.000 colaboradores da Lyreco partilham uma missão comum: serem pioneiros em fornecer de forma sustentável tudo o que um ambiente de trabalho precisa, para que os seus clientes se possam concentrar no que mais importa. Foi a primeira empresa do setor a nível europeu a desenvolver uma plataforma de e-commerce para a venda de produtos para ambientes de trabalho a outras empresas (B2B).

Como especialistas em ambientes laborais, a Lyreco preocupa-se em ampliar continuamente a sua oferta de forma a cobrir todas as necessidades de qualquer espaço de trabalho, independentemente da dimensão da empresa. No seu leque de oferta, dispõe de 16 categorias de produtos, entre elas material de escritório, equipamentos de proteção individual (EPI), higiene, soluções de impressão, packaging, produtos tecnológicos ou catering. A Lyreco destaca-se pelas suas entregas em 24 horas, seja em casa ou no escritório, e pelos seus mais de 11.000 produtos em stock. Mais de 50% dos seus pedidos em 2021 incluíam produtos verdes, sendo que 25% das vendas em unidades são já em produtos ecológicos – um número que tem vindo a crescer ano após ano e demonstra o compromisso do grupo com a sustentabilidade.

Compromisso com a economia circular

Focados em ser pioneiros e em oferecer de forma sustentável tudo o que seja necessário para o desenvolvimento da atividade profissional, a Lyreco tem o objetivo de ter um impacto positivo nos países onde está presente.

Neste sentido, em 2021, lançou o Compromisso 2025 Economia Circular, que está centrado em cinco grandes objetivos: 1) aumentar a recolha de produtos em fim de vida para serem devolvidos ao processo de produção; 2) oferecer cada vez mais alternativas de artigos reciclados; 3) promover a utilização de embalagens 100% recicláveis e reutilizáveis; 4) eliminar os plásticos de utilização única nas suas instalações; 5) colaborar no desenvolvimento de normas de economia circular no setor juntamente com parceiros europeus. Apesar de este compromisso ter sido lançado em 2021, a preocupação perante o ambiente não é recente e, na última década – entre 2010 e 2020 –, o grupo Lyreco reduziu em 28% as suas emissões de CO 2 .

No âmbito da RSC, o projeto principal do grupo é o “Lyreco for Education” (LFE), cujo objetivo é dar acesso à educação a crianças de países em vias de desenvolvimento. Através deste projeto, entre 2008 e 2019, o apoio da Lyreco foi feito em cinco países: Bangladesh, Vietname, Brasil, Togo e Madagáscar; desde 2019 e até ao final deste ano, encontra-se a apoiar a Camboja. Até ao momento, a Lyreco já contribuiu para o acesso à educação de 115.000 crianças em condições de pobreza em vários países em desenvolvimento, reabilitou 328 escolas, formou 498 professores e construiu 60 novos centros escolares.

"No seu leque de oferta, a Lyreco dispõe de 16 categorias de produtos, entre elas material de escritório, equipamentos de proteção individual (EPI), higiene, soluções de impressão, packaging, produtos tecnológicos ou catering." Rui Simões, country manager da Lyreco Portugal



Investimento em serviços e recursos humanos

Em Portugal, a Lyreco pretende aproximar-se da liderança no setor, tal como se sucede em vários outros mercados. Para tal, a marca tem investido tanto em serviços como em recursos humanos. É de destacar a recente aposta da Lyreco numa frota própria (nas áreas de Lisboa e Porto), a ampliação da equipa de atendimento ao cliente e o estabelecimento de parcerias locais e nacionais para uma oferta de produtos e serviços cada vez mais adaptada à realidade portuguesa.

Adicionalmente, com o objetivo de reforçar o atendimento e assessoria personalizados que distinguem a Lyreco, a marca contratou recentemente um especialista em EPI para apoiar os gestores comerciais numa linha de negócio na qual pretende crescer nos próximos anos. Para impulsionar o negócio, a equipa comercial tem aumentado ano após ano, havendo um reforço nas áreas geográficas mais populacionais e uma constante aproximação a regiões interiores.

Dirigida por Rui Simões desde o início deste ano, a Lyreco pretende agora acelerar o crescimento, orgânica e inorganicamente, duplicando o volume de negócios nos próximos anos. Nas palavras do recente country manager, “a Lyreco é uma marca líder em diversos mercados europeus e mundiais, mas em Portugal o seu percurso ainda é relativamente recente”. “Durante os próximos anos, queremos acrescentar valor ao negócio da Lyreco em Portugal, elevando-o a um patamar semelhante ao de outros mercados. Conheço os desafios, mas encaro-os com entusiasmo”, garante o responsável.