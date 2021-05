A CESCE é uma companhia de seguros de crédito e de caução espanhola que opera no mercado há quase 50 anos e em Portugal há 18. A maioria do seu capital pertence ao Estado espanhol, sendo a Agência espanhola de Crédito à Exportação (ECA), e tem filiais no Brasil, Peru, Colômbia, Chile e México.

É uma companhia especializada em seguros de crédito, indispensável para dar segurança e apoio às operações comerciais nacionais e internacionais. O seguro de crédito cobre os riscos de não pagamento das empresas, derivados das vendas de produtos e serviços nos mercados interno e externo. A sua missão é assegurar a cobrança das vendas a crédito quando ocorrem incumprimentos de pagamento. Este seguro cobre a insolvência de facto, mora prolongada, e a insolvência de direito, falências, PER ou suspensão de pagamentos.

É um instrumento que ajuda as empresas a competirem nos mercados nacionais e internacionais, potenciando as suas vendas, permitindo que se movimentem com segurança em todas as fases do negócio.

O que distingue a CESCE é ter "um historial de solvência inquestionável". "Em 2020, registou 12 anos consecutivos de lucros, chegando a um resultado líquido de 21,1 milhões de euros, apesar da pandemia. Ao longo da sua história, a seguradora tem mantido uma política conservadora, afastada de posições especulativas no que respeita aos seus investimentos e coberturas, o que traz estabilidade e segurança às suas operações em todo o mundo e daí esta boa saúde financeira", explica Rita Lacerda, diretora-geral da CESCE Portugal.

Registe-se que a Standard & Poor’s ratings mantém a classificação da CESCE em A- com uma perspetiva estável a longo prazo. A Fitch também dá uma classificação A- graças a essa solvência.

A CESCE é conhecida por ter "produtos diferenciados e várias soluções adaptáveis a qualquer empresa", e por ser a seguradora que aceita mais limites de crédito aos clientes dos seus segurados. A prioridade é o serviço ao cliente e conta com uma equipa experiente.

Produtos a ter em conta

Pedimos então a Rita Lacerda que nos falasse um pouco das soluções e produtos que oferecem aos clientes.

"Os nossos produtos oferecem a cobertura de risco de crédito, apoiam a tomada de decisões de venda, a introdução em novos mercados e facilitam o acesso ao financiamento. A solução mais completa que temos é a CESCE Master Ouro Full Cover, que cobre o risco de crédito e monitorização de toda a carteira de clientes, com uma cobertura de 95% das faturas, pagamento das indemnizações em dois meses e sem limite máximo de indemnização anual", conta a responsável da seguradora.

Já a CESCE Master Ouro Pay Per Cover é mais flexível, permitindo aos segurados selecionar os clientes e riscos que querem ou não segurar, não sendo obrigatório colocar no seguro a totalidade de clientes a crédito.

O produto CESCE Fácil é dirigido às PME que "queiram segurar vendas até cinco milhões de euros e fazer toda a gestão integralmente online, de forma simples e com menos carga administrativa de gestão". "A apólice é gerida através da CESNET, a nossa plataforma online, tem um prémio fixo ajustado ao volume de faturação e incorpora o serviço de gestão de recuperação da dívida."

A CESCE também oferece risk management, serviços de prospeção de mercado e análise de risco-país, para conhecer os riscos políticos e económicos a nível internacional.

Rita Lacerda acrescenta ainda que a CESCE celebrou dois acordos com o Estado português para garantir linhas de apoio às vendas no mercado interno e às exportações, subscrevendo os Protocolos "Mercado Doméstico Seguro 2021" e "Exportação Segura 2021". Os segurados poderão beneficiar de uma cobertura de risco de crédito adicional, garantido pelo Estado português, para vendas no mercado interno e externo, nos casos em que a CESCE não tenha concedido classificação pela totalidade do valor solicitado.

Auxílio precioso na crise

Questionada sobre como pode a CESCE auxiliar as PME nacionais neste período de pandemia, relembra que hoje a necessidade do seguro de crédito é ainda maior, pois as empresas têm dúvidas sobre a verdadeira situação financeira dos seus clientes.

"Cada vez mais as empresas sem seguro de crédito procuram a CESCE e os nossos clientes pedem-nos maiores e melhores coberturas. Há uma grande perceção de risco no mercado, as empresas não querem estar sozinhas no seu processo de venda e cobrança e procuram a análise de risco de uma seguradora especializada", recorda.

A CESCE teve um posicionamento desde o início da crise de manutenção do apoio aos seus clientes, sendo reconhecida no mercado como a seguradora que atribui mais limites de risco às empresas. "Temos estado muito atentos às empresas risco, aos setores mais críticos, atuamos onde temos de atuar, anulamos riscos, reduzimos outros, mas não fazemos cortes radicais.

Esta característica da CESCE foi de tal maneira evidente que no ano de 2020 crescemos em Portugal 21,84%, num mercado de seguros de crédito que apenas cresceu 1,72%.

A pandemia afetou extraordinariamente as empresas, que têm vindo a assistir ao colapso das suas vendas, à interrupção da sua cadeia de fornecimentos e dos seus canais comerciais – feiras, viagens, congressos, etc.

Por isso, as empresas devem analisar a situação financeira dos seus clientes e assegurar as suas vendas. Particularmente as PME, que, logicamente, são mais afetadas pelos incumprimentos dos seus clientes, dada a menor robustez financeira.



A pandemia e a operação em Portugal

Indagada se a CESCE Portugal foi afetada pela pandemia e como se encontra, neste momento, a operação portuguesa, Rita Lacerda responde que a pandemia atingiu a todos, em maior ou menor grau, e tem servido sobretudo para reforçar o trabalho de equipa. "Estivemos envolvidos em vários projetos de solidariedade, destacando o projeto da associação COMVidas, contribuindo com meios para a segurança dos profissionais de saúde que têm trabalhado na linha da frente".

Foi adotado desde o início o teletrabalho protegendo a saúde dos colaboradores. A CESCE estava preparada, uma vez que dispunha de boas ferramentas digitais para este trabalho à distância. Foram descobertas novas formas de trabalhar, fazem-se reuniões internas e externas por videoconferência e com a vantagem de poderem estar presentes pessoas que se encontram em distintas geografias.

"A pandemia não afetou negativamente o nosso negócio, antes pelo contrário, e, como já referi, crescemos e conseguimos concretizar mais negócio novo. No entanto, falta-nos o contacto pessoal com as pessoas. Faz muita falta o relacionamento presencial entre colaboradores para desenvolver a filosofia e a forma de estar de uma empresa".

Quanto aos desafios para o futuro, a CESCE está a trabalhar para impulsionar o crescimento, a eficiência e a orientação ao cliente, de acordo com o seu Plano Estratégico 2021-2024.





