Um parceiro de valor

O que é a Yunit, qual o seu objetivo e onde opera?

A nossa visão é sermos o principal parceiro das empresas, do pensamento estratégico à implementação da mudança. Com isto, o que pretendemos afirmar é que reunimos um conjunto alargado de competências e que combinamos de forma a podermos ser relevantes para as empresas nos seus momentos de transformação. Atuando como consultora de apoio à gestão, procuramos estar junto das empresas quando urge trabalhar a mudança: um novo mercado, um novo investimento, na melhoria de performance financeira, operacional ou de gestão.

O mercado português tem centenas de milhares de empresas neste grande oceano que são as PME. As PME são o nosso segmento natural. Seja pela importância que têm no panorama nacional, seja pelas características destas empresas: cariz altamente familiar em que o apoio especializado nas diferentes áreas da gestão das empresas é crítico. Da estratégia ao planeamento, da área financeira ao MKT e comunicação, da gestão da inovação à internacionalização, os desafios de sobrevivência e de expansão das nossas PME são elevados e permanentes. São empresas que têm uma estrutura desenhada para dar resposta aos desafios diários da operação, com elevado know-how e tecnicamente muito competentes, e o nosso papel visa acrescentar competências específicas para que o salto pretendido com a mudança seja conseguido.

A nossa visão, experiência e complementaridade inspiradas no que de melhor se faz permitem que os gestores continuem focados no seu negócio, deixando para nós a gestão destes projetos especiais. O caminho da retoma do investimento privado em Portugal exige às empresas um trabalho prévio a dois níveis: perceber o que mudou na economia e no contexto específico do seu mercado e mudar, alterar ou reforçar a sua estrutura. Hoje, somos envolvidos cada vez mais cedo nos projetos de investimento e expansão dos nossos clientes seja na reflexão estratégica e análise dos mercados, seja na afinação e melhoria de performance financeira. Se nos últimos anos o foco estava na preparação e financiamento dos investimentos, hoje este passo exige perceber o que mudou, onde estamos e um reforço na capacidade financeira para dar este salto.

O que distingue a Yunit?

Queremos acreditar que atuamos, de facto, como um parceiro que acrescenta valor onde as empresas precisam de ser complementadas com uma equipa experiente e dedicada. A nossa proposta de valor passa por uma abordagem holística, numa lógica de one-stop-shop naquilo que são os serviços de apoio à gestão. Temo-nos distinguido por privilegiarmos as parcerias no desenvolvimento do nosso negócio e com isso levar soluções mais robustas e competentes às empresas. Isto traz um outro desafio ao nível das pessoas. Estarmos sempre atualizados e preparados para dar resposta aos desafios constantes e diferentes a que nos vamos dedicando obriga a um nível muito elevado de exigência interna, mas também no desenvolvimento constante das competências das nossas pessoas e reforçando a qualidade da nossa equipa com novos recursos.



Uma das regras que temos no board da Yunit é tentar sempre melhorar a qualidade média das nossas pessoas, seja por exigência de evolução constante, seja contratando com qualidade, tentando que quem entra acrescente valor ao grupo e consequentemente no cliente. Temos mais de dez anos de experiência em todas estas áreas de que falamos, estivemos presentes ao lado das empresas na última crise na mudança de década, apoiámos o grande salto no investimento que a economia portuguesa deu nos últimos anos, seja em candidaturas a fundos comunitários, seja a estabelecer a ponte entre as empresas e a banca, mas também no apoio à inovação, à I&D e à internacionalização. Só no âmbito do Portugal 2020, passou por nós cerca de 700 milhões de euros de investimento e financiamento. O facto de trabalharmos projetos e apoiarmos empresas em quase todos os distritos do país, mais de uma centena de municípios, permite-nos uma visão bastante profunda dos diferentes setores de atividade e diferentes contextos regionais. A elevada capilaridade geográfica e setorial dos nossos clientes, a heterogeneidade das competências técnicas das nossas pessoas, a valorização das parcerias para chegar mais longe e a forma cúmplice e solidária com que atuamos junto dos nossos clientes deixam uma marca própria no mercado do que é a Yunit e o que esperar do nosso trabalho.

Fale-me um pouco das soluções e serviços que oferecem aos vossos clientes? Quer destacar alguma destas soluções ou serviços?

O nosso principal desafio na construção da oferta é conseguirmos estar sempre atentos e atualizados em três níveis:

1) Quais as principais preocupações e necessidades das empresas portuguesas;

2) Que tendências observamos no mercado e na economia que podem impactar as PME;

3) Como estar preparado ao nível das competências necessárias e reunir as nossas pessoas para darmos a melhor e mais competente resposta ao mercado.



Como referi, servir o mercado numa lógica de one-stop-shop em que disponibilizamos competências que sirvam as empresas de forma integral e holística em todas as frentes no apoio à gestão: do corporate finance ao apoio ao investimento e ao financiamento, mas também na fiscalidade e na gestão de projetos, sempre com o foco na melhoria da performance e criar valor nos nossos clientes.

Não nos cansamos de referir que esta abordagem holística faz toda a diferença. Se o apoio ao investimento e fiscalidade é uma exigência que há muito o mercado nos coloca e que temos respondido cabalmente, hoje, os desafios das empresas pedem mais. Reforçámos a equipa na consultoria financeira para melhor respondermos às necessidades de melhor performance e robustez financeira. O impacto da pandemia obriga muito e rapidamente que as empresas estejam ao nível dos capitais mais sólidas e saudáveis no balanço e estrutura da dívida. A aposta no corporate finance permite na nossa atuação dar soluções quando o caminho aponta para a compra ou venda de empresas ou de partes de capital. E a nossa capacidade de trabalhar em rede e parcerias dá respostas mais eficazes às suas necessidades. Conseguimos, hoje, de forma multidisciplinar, assegurar os pilares mais críticos no apoio às empresas.

Como pode a Yunit fazer a diferença e auxiliar as PME portuguesas neste período de pandemia?

As empresas portuguesas têm, por ADN, uma elevada capacidade de adaptação aos diferentes desafios que as diferentes conjunturas ao longo da história nos têm trazido.

Nos últimos anos, e até ao início da pandemia, as PME têm vindo num ritmo muito interessante de crescimento nas áreas da Inovação e Investigação e Desenvolvimento (I+ID), muito provocado pela necessidade de dar resposta a um mercado internacional cada vez mais exigente na seleção de fornecedores. Este crescimento sustentado é ainda mais relevante quando verificamos que se tem refletido em diferentes setores e com elevada tradição em Portugal: moldes, metalomecânica, têxtil, calçado, mas também na saúde, farmacêutica e nas TI. Por outro lado, continuam genericamente com fragilidades ao nível da sua sustentabilidade financeira, com balanços frágeis, um nível elevado de endividamento e capitais próprios insuficientes.

A pandemia trouxe, entre outras, uma exigência grande ao nível da liquidez dada a queda abrupta das transações comerciais a nível mundial, colocando pressão na tesouraria para resposta imediata aos custos correntes, mas também dificuldades no planeamento de novos investimentos por insuficiência de capital. Esta questão, associada à dificuldade no acesso ao crédito bancário, exigiu um trabalho profundo de reestruturação financeira. Na Yunit, temos dedicado uma parte considerável do nosso trabalho a este serviço nos nossos clientes, por um lado apoiando a reestruturação e o equilíbrio financeiro, por outro, trabalhando com as empresas no fundraising necessário para o investimento. Aqui, e para além dos instrumentos clássicos (banca e fundos comunitários), começa a ser relevante a utilização de outros até há pouco com pouca dimensão, como os fundos de investimento e os private equity.

Neste contexto, e para dar a melhor resposta às necessidades das empresas portuguesas, qual é o vosso grande desafio nestes próximos dois anos?

Este período fica fortemente marcado pelo impacto da pandemia em termos sociais, mas também ao nível económico e empresarial. Se ao nível da saúde pública demos passos significativos como o progresso verificado após o início da vacinação, na ótica económica e empresarial o cenário é diferente.

No contexto que falamos, temos de ser capazes de dar resposta eficaz às necessidades das empresas e para isso reunir recursos competentes, preparados e organizados. Só teremos sucesso se conseguirmos melhorar a performance dos nossos clientes e ajudá-los a criar valor. É desta forma que medimos o nosso êxito.

O contexto atual criou um novo cenário no ambiente empresarial, desde mudanças nas tendências de consumo, passando pela alteração das cadeias de fornecimento e na tónica constante que hoje permite vingar no mercado, que é a procura constante da inovação. Só conseguiremos ser competentes se formos capazes de responder com qualidade a este novo paradigma, mas também conseguirmos ter a ousadia e capacidade de desafiar as empresas a fazê-lo. Hoje, as necessidades das PME nesta área do apoio à gestão são cada vez mais abrangentes e só com uma oferta diversificada e completa é possível cumprir esta missão.

Na Yunit, entendemos que só através de uma lógica integral e integrada de serviços é possível construir nas empresas o valor que procuram para triunfar nos mercados em que atuam. O domínio dos diferentes instrumentos de financiamento, mas também da fiscalidade e dos incentivos associados ao investimento, é crítico para aconselhar e apoiar as empresas. Mas também é particularmente relevante o conhecimento do seu negócio, conseguindo apoiar as empresas na gestão da inovação e na investigação e desenvolvimento. Porque o sucesso das empresas mede-se, sobretudo, pela qualidade na execução dos seus projetos. A capacidade de termos equipas competentes na gestão de projetos completa o quadro global de soluções que teremos de ter para enfrentar este novo quadro económico.

Sendo a mudança a palavra-chave no contexto atual, conseguir passá-la para o dia a dia é também imperativo. Só organizações preparadas para permanentemente se terem de adaptar a desafios que a economia e o mundo nos vão lançando conseguirão vencer. O mesmo é válido para as consultoras. Ter equipas ágeis, com competências complementares e combinadas eficazmente de acordo com o cliente e o projeto, é crítico.

Por último, acreditamos que o nosso ADN faz também a diferença. Ser um valor acrescentado para as PME passa por saber o que é viver como PME. Ter as mesmas dificuldades e desafios faz-nos estar mais próximos de sermos relevantes nos nossos clientes. É fundamental percebermos que a estrela no nosso trabalho é o cliente e que só somos relevantes e bem-sucedidos se formos um complemento competente do empresário na gestão do seu negócio, conseguirmos desafiá-lo a pensar e a planear cada vez melhor e apoiá-lo na execução dos seus diferentes projetos.

Hoje, mais do que nunca, os nossos desafios são cada vez mais os dos nossos clientes.