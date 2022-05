Yunit Consulting: o apoio decisivo no crescimento das PME

A Yunit Consulting vai prosseguir a sua missão de apoiar as pequenas e médias empresas (PME), focando a sua oferta no apoio à capitalização e ao investimento. Propõe-se consegui-lo através de incentivos financeiros e fiscais, mas também na gestão da inovação, eficiência operacional e consultoria financeira.

Com sede em Lisboa e outro escritório no Porto, esta empresa procura “reunir competências o mais complementares possível para ajustar a resposta às necessidades das PME”, afiança o seu CEO, Bernardo Maciel. Esse repto é almejado através do recrutamento de profissionais com origem nas mais diferentes áreas de conhecimento, como sejam a economia, as finanças, a gestão ou as engenharias biomédica, mecânica, física ou eletrónica, entre outras. Adicionalmente, a Yunit Consulting dispõe de uma equipa especializada em corporate finance, com serviços que vão desde a avaliação de empresas às fusões e aquisições.

O propósito maior da Yunit Consulting é que as empresas tomem decisões que lhes catapultem para um salto qualitativo em termos de crescimento. E, este ano, uma das suas principais apostas será “reforçar a proposta de valor” para as PME. “Vamos fazê-lo através da criação de ecossistemas integrados de gestão para melhor entrega e diferenciação no mercado, bem como a adoção de sistemas que se ajustem ao contexto dos clientes e demais ‘players’ – isso passa por incorporar pessoas, tecnologia e processos.”

Outro dos principais eixos de atuação junto das empresas tem sido o apoio à capitalização. Bernardo Maciel observa que, “devido à descapitalização histórica das empresas portuguesas, mas também como consequência do contexto dos últimos dois anos, tem havido uma preocupação dos empresários em melhorar os seus rácios económico-financeiros por forma a fazer face a um novo ciclo económico que estamos a iniciar”.

"Reunimos competências o mais complementares possível para ajustar a resposta às necessidades das PME." Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting



Prémios Heróis PME: mais valor e novas dinâmicas

Foi em 2016 que a Yunit Consulting começou a divulgar e premiar os mais inovadores projetos de empreendedorismo em Portugal à escala PME. E, depois de um interregno motivado pela pandemia, este concurso nacional está de volta, com a sua 4.ª edição, para distinguir as PME que “atravessaram este período desafiante e continuam a inspirar pela sua força e capacidade de adaptação à mudança”. Por isso mesmo, Bernardo Maciel considera que esta edição revestir-se-á de uma “importância especial”.

E se especial será pelo momento que atravessamos, a Yunit Consulting também sentiu a necessidade de acrescentar valor e novas dinâmicas à edição deste ano, tendo desenhado duas grandes novidades. Uma delas diz respeito ao lançamento do Barómetro Heróis PME, “o primeiro estudo realizado no âmbito da categoria Heróis PME, o qual tem como objetivo apresentar indicadores de recuperação, perceber como as empresas se adaptaram ao contexto desafiante que atravessamos e traçar uma visão sobre o futuro próximo”, explica Bernardo Maciel. Os resultados serão apresentados no dia 11 de maio.

Outra novidade diz respeito a duas novas categorias que foram inseridas: Fator S (sustentabilidade) e Transformação Digital. Aqui, de acordo com o CEO da Yunit Consulting, a ideia foi “destacar a sustentabilidade e a transformação digital como fatores diferenciadores na competitividade das empresas”.

Para este ano, a Yunit Consulting recebeu um número recorde de mais de 100 candidaturas, tendo sido apuradas as 61 melhores histórias de superação e capacidade de inovação. Os finalistas nas três categorias – Geral Heróis PME; Fator S (Sustentabilidade); e Transformação Digital – já são conhecidos. As histórias vencedoras serão divulgadas no dia 25 de maio.