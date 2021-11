Conheça os finalistas do Portugal Digital Awards 2021

A 6ª edição do Portugal Digital Awards já tem projetos finalistas, 38 no total. A iniciativa, organizada pela IDC Portugal em conjunto com a Axians, registou mais uma vez um enorme sucesso em termos de candidaturas, tendo sido recebidos mais de 300 projetos diferentes a concurso. Números que destacam bem o forte investimento das organizações na transformação digital de processos, equipas e líderes!





Nesta edição, a equipa de research da IDC Portugal selecionou então 38 finalistas, entre os que considerou mais disruptivos e inovadores com uma representatividade de todos os setores da economia nacional.

Projeto 1: Caixa Geral de Depósitos apresenta assistente digital

A Caixa é a primeira assistente digital transacional no mercado português, que permite aos clientes gerir o seu dia a dia financeiro através da voz. Basta clicar no ícone da assistente que aparece no rodapé da app e o utilizador fica automaticamente em contacto com a sua assistente digital. A Caixa é ativada por comandos por voz, em português e inglês, e está em constante aprendizagem.

Projeto 2: Novo Banco lança NB Smarter

NB Smarter é a mobile app bancária de última geração do Novo Banco que se adapta e antecipa às necessidades dos clientes com base em tecnologia de inteligência artificial. A NB Smarter disponibiliza um amplo leque de serviços e soluções, incluindo toda a oferta existente nas anteriores apps do banco e também novas possibilidades como ver saldos e movimentos de todas as contas, independentemente do banco em que estão sediadas.

Projeto 3: BPI melhora experiência do cliente

O BPI reinventou-se para criar experiências disruptivas para os clientes, tornando-se num banco mais focado no cliente. Apostou na transformação digital, na reorganização das equipas e direções e na inovação das jornadas digitais dos clientes. Numa primeira fase, a reorganização do IT em metodologias Agile permitiu ao BPI ser reconhecido nacional e internacionalmente. Destaque para a certificação CMMI L.3 e para a criação de uma equipa multidisciplinar que lidera uma espécie de fábrica de transformação digital. O banco reorganizou a sua oferta em cinco conceitos-chave, o que permite melhorar a experiência do cliente além de alinhar objetivos e desenvolvimentos entre equipas.

Projeto 4: Millennium bcp apresenta Digital Way

O projeto Digital Way fez o seu caminho e construiu as fundações que permitiram ao Millennium bcp olhar para o futuro e, em vez de esperar que ele chegasse, começar imediatamente a construí-lo e a partilhá-lo. O projeto insere-se no plano estratégico que o banco lançou há três anos e que visa mudar a forma de estar do Millennium bcp. O Digital Way abordou a parte técnica, mas também as áreas da cultura e das pessoas e atingiu os resultados pretendidos.

O Millennium bcp ouviu os clientes e contou com a sua participação nas jornadas de transformação ao mesmo tempo que promovia o lançamento de 12 Labs diferentes com metodologias Agile.

Projeto 5: SIBS desenvolve Plataforma de Gestão de Contas e Clientes

A SIBS Processos desenvolveu a Plataforma de Gestão de Contas e Clientes que permite, por exemplo, abrir uma conta bancária, em qualquer lugar, de forma rápida e segura. Trata-se de trabalhar no sentido de automatizar serviços ainda muito manuais, sendo que esta plataforma procura endereçar a jornada inicial de um potencial cliente que queira aderir e subscrever uma conta bancária. A tecnologia desenvolvida pela SIBS Processos é operada de forma complementar por equipas especializadas e assegura todas as regras de compliance de acordo com as orientações globais.

A solução permite 50 a 60% de redução dos custos unitários e também do tempo de tratamento da informação, bem assim como um maior controlo operacional com recurso a dashboards em tempo real.

Projeto 6: Recycle BinGo: deixe-se apanhar pelo bichinho da reciclagem

Levar mais famílias aos ecopontos e recompensá-las por isso dando bons prémios a quem recicla; disponibilizar jogos e diversões sobre o tema da reciclagem; são algumas das valências da app desenvolvida pela EGF e que vai já na sua segunda versão. A Recycle BinGo permite aos utilizadores serem amigos do planeta e ainda ganhar prémios. Basta instalar a aplicação e entrar no jogo mais desafiante e divertido e completo da reciclagem. O Recycle BinGo 2 junta gamificação, georreferenciação, um sistema de prémios, realidade aumentada e uma família irresistível de bichinhos. Tudo para ajudar a reduzir, reutilizar e reciclar.

Projeto 7: ADVNCE eleva os videojogos a um novo nível

A ADVNCE é uma oferta multiplataforma especializada em esports e gaming, no contexto dos videojogos, desenvolvida pela SIC e que incorpora vários conteúdos com uma forte presença audiovisual na SIC e SIC Radical. A ADVNCE conta ainda com um site especializado e está disponível em advnce.sic.pt, no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch e Discord. Basta juntar a família em torno do gaming e entrar no mundo ADVNCE.

Projeto 8: Opto por uma nova forma de ver a SIC

Desenvolvida pela SIC, a opto tem como grande mais-valia a aposta nas plataformas de streaming em Portugal. Com mais de 4000 horas de conteúdos, e com claro destaque para séries exclusivas portuguesas, a opto dá aos utilizadores a possibilidade de visualizarem o que querem, quando e onde querem. Disponível em opto SIC (smartphones, tablets Android e Apple, smart TV), a opto é uma nova forma de ver televisão.

Projeto 9: UC Teacher facilita a vida académica na Universidade de Coimbra

A UC Teacher é uma plataforma académica online, desenvolvida pela Universidade de Coimbra, que disponibiliza salas virtuais, grupos, chat, gestão de ficheiros, exames, gravações e gestão de presenças e sumários, de uma forma integrada para professores e estudantes.

Projeto 10: NAU – Sempre a Aprender é a plataforma online da FCCN|FCT

A Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCCN|FCT) trabalhou no desenvolvimento da Nau - Sempre a Aprender. Trata-se de uma plataforma de educação e formação online em conceito MOOC (Massive Open Online Courses). O objetivo da plataforma passa por contribuir de forma significativa para a promoção da língua portuguesa como veículo de transmissão do conhecimento.

Projeto 11: Field Remote Support reforça suporte às equipas no terreno

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade trabalhou no desenvolvimento da app Field Remote Support, uma ferramenta que permite suporte direto e diário a 3500 equipas no terreno. A plataforma acompanha o esforço de modernização da rede nacional de distribuição e facilita o dia a dia das equipas no terreno. Desde o processo de requisição dos equipamentos de proteção individual ao suporte de trabalho no local, o novo sistema Field Remote Support apoia os técnicos EDP e disponibiliza ainda meios digitais para a formação de novos técnicos ou sobre novas funcionalidades ativas no terreno e em tempo real.

Projeto 12: LiveGRID permite melhor gestão de ocorrências

Previsão de trovoadas ou rajadas de vento fortes? Risco de incêndio onde vive? Todas as ocorrências da rede elétrica em tempo real estão no LiveGRID assegurando uma gestão preventiva e eficiente, essencial à transformação do setor. A E-REDES trabalhou numa aplicação que assegura ferramentas de supervisão inovadoras e preparadas para o futuro, garantindo resposta imediata e eficaz mesmo em cenários adversos. O LiveGRID disponibiliza a consulta de informação em tempo real sobre o estado da rede e permite controlar a região de Portugal continental de forma efetiva, verificando incidentes ativos e facilitando decisões operacionais.

Projeto 13: PREDIS facilita gestão energética

Facilitar a transição energética recorrendo a poderosos algoritmos de machine learning para reduzir as perdas e maximizar a capacidade da rede é o objetivo principal do PREDIS. Desenvolvido pela E-REDES – Distribuição de Eletricidade, trata-se de uma plataforma suportada por uma arquitetura de big data, que estima o consumo de eletricidade dos clientes e a sua geração para os dias seguintes de forma a manter a operação da rede segura. Os algoritmos são treinados com anos de histórico do comportamento dos clientes e previsões meteorológicas, sendo que o PREDIS foi totalmente desenvolvido em plataforma Azure DataBricks e tem capacidade para 100 mil estimativas por dia.

Projeto 14: ELFOS prevê energia a disponibilizar diariamente

O ELFOS é um serviço de previsão de consumo com base em dados reais das instalações, desenvolvido pela Elergone Energia e baseado em inteligência artificial. O sistema recolhe informação ao nível das cargas e também da produção das centrais fotovoltaicas e, a partir daí, consegue prever o consumo a disponibilizar no dia seguinte. O ELFOS substitui a necessidade de intervenção humana, sendo que os primeiros resultados apontam para uma redução dos desvios na ordem dos 50% e diminuição dos custos também na mesma ordem.

Projeto 15: Águas do Norte apresenta Plataforma de Gestão de Alarmes e Eventos

A Águas do Norte desenvolveu uma plataforma inovadora para a gestão operacional das suas infraestruturas, suportada em inteligência artificial. A Plataforma de Gestão de Alarmes e Eventos permite prever eventos anómalos em toda a rede da Águas do Norte e antecipar cenários através da aprendizagem de determinados padrões. A empresa explora 1750 infraestruturas de água e saneamento no Norte de Portugal e a maior dificuldade era conseguir monitorizar os alarmes em tempo real.

Projeto 16: SEF Mobile torna as fronteiras mais seguras

O SEF desenvolveu um sistema pioneiro em Portugal que permite efetuar controlos de fronteira e ações de fiscalização de forma mais rápida e segura. Realiza um controlo fronteiriço online e offline, sendo possível visualizar o documento sem contacto físico. A app utiliza equipamento móvel e foi totalmente desenvolvida pelo SEF, visando dar resposta às novas exigências dos mecanismos de controlo de fronteiras propostos pela entrada em vigor da legislação europeia. A SEF Mobile conta com um leitor de certificado covid, mas faz ainda a leitura de documentos com validação de segurança do chip e verificação de alertas bem como a pesquisa biométrica, entre outras funcionalidades. A aplicação SEF Mobile, durante o fecho de fronteiras, controlou mais de 700 mil pessoas.

Projeto 17: Portal Mais Transparência aproxima cidadão da AP

No Portal Mais Transparência, disponível em transparencia.gov.pt, o cidadão poderá aceder a informação disponibilizada pelo Estado, de forma clara e acessível, reforçando a sua relação de confiança com a Administração Pública (AP), apresentando informação clara e entendível que estimule o exercício da cidadania. A plataforma está preparada para crescer e evoluir, ganhando novas funcionalidades e áreas temáticas com informação relevante. Arranca com uma área temática que são os fundos europeus, terá ainda o Orçamento do Estado e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.

Projeto 18: Pensão na Hora à distância de um clique

Eis uma nova forma de pedir a pensão, agora mais rápida, mais simples e sem sair de casa. Com a Pensão na Hora, disponível no portal da Segurança Social Direta é possível efetuar o pedido, respondendo apenas a umas breves perguntas, registar o IBAN para receber através da conta bancária e ainda efetuar um cálculo provisório do valor a receber. A resposta, em menos de 24 horas, chega via email, com o valor final da pensão a receber e a data a partir da qual começa a ser paga. O serviço foi desenvolvido pelo Instituto de Informática, I.P. e Instituto de Segurança Social I.P. e torna todo o processo mais simples e mais transparente.

Projeto 19: TD@CEGER: um mapa abrangente de transformação digital

Se procura inspiração para conceber e realizar uma ambiciosa jornada de transformação digital no seu organismo, atreva-se a conhecer o TD@CEGER do CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo. O trabalho foi desenvolvido no âmbito de quatro pontos essenciais – comunicações e infraestruturas, sistemas de informação, certificação eletrónica, pessoas e funções de trabalho das pessoas – considerados o core para o mapa estratégico de todo o trabalho.

Entre as diferentes medidas levadas a cabo neste projeto, contam-se o desinvestimento em datacenters, a transformação da arquitetura de segurança da rede core com mais indicadores de gestão e o robustecimento das condições de telecomunicações e alojamento dos equipamentos ainda in-house.

Projeto 20: SIMPL4CERT facilita a certificação digital

O CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo mostra-nos de que forma uma ambiciosa jornada de transformação digital pode revitalizar serviços críticos e aumentar a resiliência digital da Administração Pública. O projeto SIMPL4CERT assegurou a transformação digital no âmbito da certificação eletrónica do Estado, levando a repensar a maneira como o serviço era prestado, percebendo as suas fragilidades e aproveitando as oportunidades.

Os serviços disponibilizados na certificação eletrónica são de quatro tipos: assinatura digital para o utilizador; selo eletrónico, um certificado digital para pessoas coletivas; selos temporais para garantir a autenticidade da data do documento e os certificados para sites web.

Projeto 21: Videoatendimento melhora atendimento na Segurança Social

A chegada do covid-19 veio atrasar ainda mais o atendimento nos diferentes serviços da Segurança Social, nomeadamente nos grandes centros urbanos. Percebendo aí uma oportunidade para melhorar, o Instituto da Segurança Social, I.P. implementou o videoatendimento para diminuir esses tempos de espera. Tirando partido de locais com menor fluxo de cidadãos para agendamento e do facto de os cidadãos estarem mais predispostos para o uso destas tecnologias, nasceu o serviço de Videoatendimento. Trata-se de um novo canal de relacionamento que proporciona segurança e credibilidade, acesso rápido e evita deslocações. As metas passavam por reduzir o tempo para agendamento em grandes centros urbanos, otimizar a gestão da capacidade de atendimento, tornar acessível e simples o atendimento remoto e tirar partido de ferramentas de vídeo para atendimento online assistido assegurando a promoção de uma segurança social inovadora, ágil e mais próxima dos seus clientes e das suas necessidades.

Projeto 22: Desmaterialização do atendimento telefónico nos CSP

Os SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguraram a desmaterialização do atendimento telefónico nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), através de um projeto IVR, potenciando um SNS com serviço de atendimento telefónico contextualizado ao cidadão. Trata-se de uma plataforma, clara, intuitiva e amigável, tanto para o utente como para o agente administrativo das unidades de saúde, facilitando o processo de marcação de consultas, mas também de disponibilização de medicação. O facto de evitar deslocações do utente ao centro de saúde é outra das mais-valias da plataforma, que é ainda de fácil utilização.

Projeto 23: Certificado Digital Covid da UE na vanguarda da inovação

A disponibilização do Certificado Digital Covid é um requisito da União Europeia que permite viajar entre países, mas também a entrada em eventos, hospitais e outros locais com elevado número de pessoas. Tirar o certificado é fácil e rápido por via da aplicação desenvolvida pelos SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Basta aceder à app SNS24 ou ao Portal SNS24 e fazer o respetivo pedido.

O certificado apresenta um QR Code com as informações essenciais e uma assinatura digital que garante a sua autenticidade – fornecida pelos mesmos mecanismos que assinam o passaporte digital. Desde 16 de junho foram consultados 7.147.103 certificados de vacinação, 260.361 certificação de testagem e 227.940 certificados de recuperação.

Projeto 24: Repositório Clínico Digital integra transformação digital do CHUSJ

O Centro Hospitalar Universitário de São João desenvolveu uma solução de preservação digital disruptiva na gestão da documentação clínica. Trata-se de garantir a produção de indicadores de nível de desmaterialização dos diferentes circuitos, alicerçando o desenvolvimento de uma estratégia de transformação digital de toda a organização.

O CHUSJ tem armazenados em papel e para consulta todos os registos clínicos dos seus doentes, desde a data de fundação, em 1959. O projeto agora desenvolvido é da responsabilidade do Centro de Gestão de Informação do Hospital e, entre outros dados, foram já armazenados e classificados mais de 2 milhões e quinhentos mil ficheiros e duas mil caixas, equivalentes a 10 TB de espaço de armazenamento digital.

Projeto 25: GENTIL é a nova ferramenta do IPO do Porto

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil desenvolveu o GENTIL, uma ferramenta para suporte à tomada de decisão clínica, em contexto oncológico. Porque a informação no hospital encontra-se dispersa sem obedecerem a uma sistematização específica.

O GENTIL é uma ferramenta que utiliza text mining e processamento de linguagem natural, sobre registos clínicos em "texto livre", com o objetivo de disponibilizar a informação através de um resumo estruturado. A solução permitiu já uma redução de 25 mil horas/ano no tempo das consultas dos doentes oncológicos e de 20% no tempo de diagnóstico e tratamento.

Projeto 26: Maria: a nova assistente de contact center da Fidelidade

A Maria é a nova assistente virtual telefónica, a primeira

speechbot da Fidelidade, dotada de inteligência artificial a falar português de Portugal. É uma solução totalmente desenvolvida pelas equipas internas da Fidelidade, que recorre a tecnologia natural language processing e que, com a ajuda de cloud, trabalha atualmente no contact center da empresa. A Maria é totalmente escalável e permite assegurar melhor o serviço ao cliente em todo o tipo de serviços de assistência automóvel.

Projeto 27: App MyMulticare: pensada à medida da sua saúde

Com a nova app MyMulticare, desenvolvida pela Fidelidade ficou mais rápido agir nos momentos em que não há tempo a perder. Porque agora as soluções estão apenas a alguns cliques de distância e a saúde sempre em primeiro lugar, torna-se possível agendar videoconsultas e realizá-las por telefone de forma imediata. A app MyMulticare permite ainda submeter pedidos de reembolso, pesquisar prestadores perto do cliente e acompanhar o estado dos pedidos de autorização. Toda a informação disponível a apenas alguns cliques de distância.

Projeto 28: Sistema de inspeção de controlo de qualidade na Neutroplast

O sistema de inspeção de controlo de qualidade existente na Neutroplast conta com uma máquina que faz toda a análise de forma automática. Trata-se de garantir a análise inteligente de embalagens baseada em sistema SAS e assim também uma melhoria da eficácia e eficiência ao longo de todo o processo de produção.

Projeto 29: Somelos DIGI inova no mundo da moda

Pouco tempo depois da covid, o mundo parou, mas a Somelos Tecidos não. A empresa continuou a sua produção e, paralelamente, desenvolveu a aplicação Somelos DIGI que aproximou a marca dos seus clientes.

Manter o foco na tendência que quer seguir nunca foi tão fácil como agora. Sem necessidade de deslocações, no conforto do escritório ou do lar, torna-se possível ver e escolher os artigos de uma coleção, reunir virtualmente com vendedores da marca e encomendar. Uma experiência única e inovadora no mundo da moda.

Projeto 30: Site Continente Online

A Sonae MC desenvolveu o novo site do Continente Online. Trata-se de uma loja com imagem renovada e novas funcionalidades para compras, onde e quando o cliente quiser, seja no site ou na app. O Continente online permite, entre outras coisas, efetuar pesquisa por código de barras, substituir produtos ou adicionar observações. Poderá ainda pagar rapidamente na app e aproveitar que o Continente faz as compras por si.

Projeto 31: Continente Labs: a loja do futuro

Desenvolvida pela Sonae MC, o Continente Labs é o primeiro supermercado aberto por uma marca europeia, onde não pára para pagar. Para entrar, basta passar o QR Code do Continente Labs no leitor e pode começar a comprar; tudo o que o cliente escolher é automaticamente adicionado ao carrinho virtual. E no final, só tem mesmo de sair, já que na loja Continente Labs o cliente não sabe o que são caixas nem tão-pouco filas. Nem dinheiro ou cartões físicos. Tudo sem paragens e com toda a segurança. Parar para pagar? Isso era dantes.

Projeto 32: Agile Way entra na Sonae MC

A Sonae MC adotou um programa transformacional em Agile Way: um novo nível de modelo operativo com uma nova plataforma tecnológica.

O projeto, que integrou a evolução do modelo operativo assente numa mudança de mentalidade conjunta, permite, por exemplo, aumentar a capacidade de resposta e encurtar os ciclos de entrega. O projeto integrou ainda uma outra dimensão direcionada à evolução da arquitetura em que a Sonae MC promoveu uma aceleração através da criação de um roadmap transformacional.

Projeto 33: Magic Boxes contra o desperdício alimentar

Com a Too Good To Go e as suas Magic Boxes, de uma forma simples e acessível todos têm nas mãos o poder de "salvar" comida de qualidade. Por outro lado, com apenas alguns cliques ajudam também a preservar o planeta, reduzindo o desperdício alimentar e as emissões de CO2. Todos juntos contra o desperdício alimentar.

Projeto 34: Plataforma de acesso a produtos industriais

Quer mais por menos? A Inokem Biotech Solutions dá uma ajuda já que apenas um dos seus produtos vale por muitos. A marca desenvolveu uma oferta semelhante à dos produtos industriais, mas direcionada para o mercado doméstico. E promete mais eficácia, mais poupança, mais ambiente e menos plástico com a utilização de produtos ultraconcentrados que duram mais tempo. Tudo isto, só possível pelo recurso às mais recentes tecnologias com apoio e venda online.

Projeto 35: A MDS app sintoniza todos os seus seguros

Desenvolvida pelo MDS Group, a app assume-se como pioneira na gestão de seguros e património. O cliente evita assim perder o ritmo do que acontece na sua carteira de seguros e património, organizando ativos e acompanhando o ritmo das apólices ao pormenor.

Projeto 36: Sistema de acompanhamento de ocorrências da Carris

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa reduziu em 30% o tempo de gestão de ocorrências e em 5% os custos de manutenção através do seu sistema de acompanhamento de ocorrências. Trata-se de um conjunto de novas aplicações, integradas, todas elas alojadas em ambiente cloud e que permitem a clara digitalização de processos na Carris.

A empresa consegue assim poupar tempo, manter uma maior eficiência na gestão da frota e aceder a dados mais fidedignos. Acima de tudo, o sistema garante um melhor serviço ao cliente e uma operação mais sustentável.

Projeto 37: DX Carris avança a todo o gás

A Carris transforma o conceito de posto de trabalho desde 2019. A empresa virtualizou o seu datacenter e transferiu a estrutura para cloud, tornando-se ainda a primeira empresa do setor público com SAP-HEC em Portugal. O projeto "No Limits for Digital Transformation" deu o mote para todo o programa de transformação da Carris, levando a uma reformulação da sua infraestrutura tecnológica. Atualmente, realizaram-se já mais de 100k sessões SAP em Cloud e trabalha-se com mais flexibilidade, mais eficácia e mais sustentabilidade.

Projeto 38: A Viagem pela estratégia digital da Carris

Uma aposta da Carris na tecnologia e inovação que permite melhorar a experiência do cliente e quebrar barreiras para incentivar o uso do transporte público em Lisboa.

Toda a estratégia digital da Carris está já em marcha, verificando-se mais de 250 mil utilizações mensais do novo site, a disponibilização de novos validadores e de novas tecnologias de acompanhamento, em tempo real, da viagem dentro do veículo. Mobilidade a pedido; expansão de rede de vendas; novas formas de pagamento; app; site; 5G; são outras marcas a ter em conta.