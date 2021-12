Indústria portuguesa diz sim à digitalização

A sexta edição dos Portugal Digital Awards, organizada pela IDC Portugal em parceria com a Axians Portugal, premiou diferentes projetos considerados pelo júri como exemplares no âmbito da categoria Digital Industry Awards. Ficamos hoje a conhecer mais cinco.

Best Consumer & Professional Services Project:

Recycle BinGo, EGF

Deixe-se apanhar pelo bichinho da reciclagem! Eis o convite lançado pela EGF em forma de aplicação e que pretende levar cada vez mais famílias aos ecopontos, recompensando-as por esta sua opção através da atribuição de bons prémios a quem recicla.

Na realidade, "o jogo que dá prémios a quem recicla", conforme refere Ana Loureiro, diretora de comunicação da EGF, vai já na sua segunda versão e permite aos utilizadores serem mais amigos do planeta. Para isso, basta instalar a aplicação e entrar no jogo mais desafiante, divertido e completo da reciclagem. O Recycle BinGo 2 junta gamificação, georreferenciação, um sistema de prémios, realidade aumentada e uma família irresistível de bichinhos. "É uma aplicação que permite fomentar a ida ao ecoponto e beneficiar essa ida com prémios. Mas também é um momento lúdico em que podemos capturar bichinhos, ou aprender novidades sobre a reciclagem e sobre como separar os nossos resíduos, seja no ecoponto amarelo, verde, azul ou no lixo indiferenciado", explica ainda Ana Loureiro.

A aplicação recorre "a um conjunto de sistemas de BackOffice que permitem realizar toda a operação de recolha de resíduos" e "transformar o processo de reciclagem em algo divertido". O jogo conta já mais de 20 mil utilizadores do Algarve a Trás-os-Montes que "se deixaram apanhar pelo bichinho da reciclagem".

Ana Loureiro refere que "o prémio representa um reconhecimento do trabalho de uma equipa do qual somos apenas representantes". Esta responsável considera que é um grato prazer vencer numa altura em que saímos da nossa "área de conforto para uma área completamente diferente".

Best Healthcare Project:

Certificado Digital COVID da UE, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Eis um serviço que não tem segredos para ninguém e que mereceu também a distinção nos Portugal Digital Awards deste ano. A disponibilização do Certificado Digital Covid é um requisito da União Europeia que permite viajar entre países sem restrições de maior. Permite também a entrada em eventos, hospitais e outros locais com elevado número de pessoas tentando-se, desta forma, reduzir o risco de contágio na comunidade. Tirar o certificado é fácil e rápido por via da aplicação desenvolvida pelos SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, bastando para tanto aceder à app SNS24 ou ao Portal SNS24 e fazer o respetivo pedido, seguindo os passos apresentados.

O certificado apresenta um QR Code com as informações essenciais e uma assinatura digital que garante a sua autenticidade – fornecida pelos mesmos mecanismos que assinam o passaporte digital. Desde 16 de junho foram consultados 7.147.103 certificados de vacinação, 260.361 certificação de testagem e 227.940 certificados de recuperação.

Bruno Trigo, Diretor de Sistemas de Informação dos SPMS explica que o prémio "é um reconhecimento do esforço desenvolvido a todos os níveis pela SPMS e pelas suas equipas". Trata-se de um projeto que "chegou a envolver mais de 50 pessoas e que reconhece o trabalho que foi feito ao longo de seis meses", mas que não terminou. Diz Bruno Trigo que "se continua a trabalhar no Certificado, demonstrando a capacidade de implementação e de liderança organizacional da entidade SPMS".

Best Education Project:

UC Teacher, Universidade de Coimbra

Trata-se de facilitar a vida académica na Universidade de Coimbra (UC) através da UC Teacher. Esta plataforma académica online, desenvolvida pela UC e a UC Framework, uma empresa da Universidade de Coimbra, disponibiliza salas virtuais, grupos, chat, gestão de ficheiros, exames, gravações e gestão de presenças e sumários, de uma forma integrada para professores e estudantes.

Luís Neves, vice-reitor da UC, refere que a plataforma está ligada ao sistema académico da instituição "e sabe sempre o evento que se vai realizar, quem são os alunos, quem é o docente, tudo isso gerido automaticamente para o universo global da universidade de Coimbra", ou seja, "cerca de 24 mil alunos e respetivos docentes".

Valentim Branquinho, diretor técnico da UC Framework, adianta que o projeto é o trabalho de resposta à pandemia, tendo-se optado por criar esta solução interna que vai ao encontro "de todas as necessidades digitais da UC, centralizando e controlando os dados e todas as questões da segurança". Por outro lado, está-se também "a dar aos professores e aos estudantes uma plataforma única onde eles se podem encontrar virtualmente, trocar ficheiros, trocar e-mails, etc., sem necessidade de andar em diferentes sistemas".

Luis Neves refere que "o prémio é extremamente reconfortante porque foi uma aposta de risco da Universidade que saiu vencedor". Do ponto de vista de decisão e da equipa técnica, "em seis meses quisemos ter tudo a funcionar" e "é fantástico conseguirmos chegar a esse objetivo com esta qualidade" pelo que "este prémio reconhece o esforço que foi feito num tempo extremamente curto".

Best Transportation Project:

Sistema de Acompanhamento de Ocorrências, Carris

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa reduziu em 30% o tempo de gestão de ocorrências e em 5% os custos de manutenção através do seu sistema de acompanhamento de ocorrências. Falamos de um conjunto de novas aplicações integradas, todas elas alojadas em ambiente cloud e que permitem a digitalização de processos na Carris. A empresa consegue assim poupar tempo, manter uma maior eficiência na gestão da frota e aceder a dados mais fidedignos.

António Pires, CTO da Carris, afirma que "o projeto de gestão de ocorrências levou à digitalização de todo o processo de ocorrências que acontecem na rua". Falamos aqui "tanto na gestão de uma ocorrência particular – pode ser um acidente, um evento de manutenção, etc. – como depois a passagem desse sistema para o de manutenção, fazendo com que isso melhorasse a produtividade e a capacidade de manter mais autocarros ainda mais operacionais". Desta forma, a Carris conseguiu que a sua resposta às ocorrências "acontecesse mais rapidamente, melhorando o serviço ao cliente".

Miguel Brito da Silva, diretor de Tecnologias de Informação, disse ainda que este "não é apenas um projeto das TI porque teve de existir aqui uma grande recetividade das outras áreas que, se não tivessem olhado para nós como transformadores dentro da organização, podiam não aceitar os projetos".

António Pires explica que o prémio "é muito importante" porque "representa uma fatia pequena do trabalho que temos vindo a fazer em termos de digitalização de processos, tanto internos, mas sobretudo daqueles que veem depois a ter impacto no cliente e no nosso serviço". Este prémio "é um reconhecimento à equipa de Tecnologias de Informação, mas também a todas as equipas da Carris que estão muito envolvidas na utilização das ferramentas digitais". Na Carris, "temos um grande foco no cliente que tem arrastado a empresa toda para se envolver muito no processo de digitalização".

Best Cultural & Media Project:

OPTO, SIC

Desenvolvida pela SIC, a OPTO é uma plataforma de streaming pioneira em Portugal. Com mais de 4000 horas de conteúdos e com claro destaque para séries exclusivas portuguesas, a OPTO dá aos utilizadores a possibilidade de visualizarem o que querem, quando e onde querem.

Disponível em opto.sic.pt e na aplicação OPTO SIC (para smartphones, tablets Android e Apple, smart TV), a SIC considera a OPTO uma nova forma de ver televisão.

Luís Fonseca, diretor de Distribuição, Venda de Conteúdos e Novas Fontes de Receita do Grupo Impresa, lembra que o objetivo da SIC passou por "desenvolver novas fontes de receita, diversificar a oferta e dar ao consumidor/espectador a possibilidade de escolher os conteúdos que pretende ver, quando e como mais lhe interessar". A OPTO passa também "pela produção de conteúdos exclusivos, pensados apenas para a plataforma e que acabou por se revelar a parte mais difícil de assegurar durante a pandemia".

Com a OPTO, o Grupo Impresa procurou "dar uma tradição de continuidade da SIC que foi o primeiro canal privado português, o primeiro canal de notícias de cabo e que tem sido sempre uma marca de inovação". O responsável do Grupo Impresa diz estarem "muito felizes e honrados" com o prémio "que dá uma responsabilidade de fazer mais e melhor no futuro".