Os Portugal Digital Awards são uma iniciativa conjunta da Axians e da IDC Portugal desde a sua primeira edição. Em entrevista, Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, fala da importância do evento, da excelência das organizações nacionais e dos progressos que o país tem assegurado em matéria de transformação digital.

Como vê os Portugal Digital Awards?

Os Portugal Digital Awards são hoje incontornáveis no reconhecimento da transformação digital em Portugal. Este programa pretende, desde o seu lançamento reconhecer os protagonistas da grande transformação em curso, e também inspirar líderes e empresas a estimularem novas ideias e abordagens ao seu negócio, alavancadas pela tecnologia. É difícil encontrar outro fórum com tamanha expressão e envolvimento continuado que premeie o que de mais inovador e mais transformacional se faz em Portugal.

Qual a importância que os prémios têm atualmente?

Este programa ocupa um espaço único de destaque dos profissionais e das organizações que estão a fazer acontecer a economia digital no nosso país. Estamos convictos de que as candidaturas deste ano nos vão surpreender ainda mais, pois vivemos num ano particularmente disruptivo com muitas mudanças em curso, nas empresas e nas organizações públicas. Este evento será uma excelente oportunidade de partilha e de inspiração. Conhecer e premiar "o que" se transformou em Portugal, num ano tão desafiante, será um momento de grande orgulho para todos nós.

Qual o envolvimento da marca com os Portugal Digital Awards?

É total. Esta é uma iniciativa verdadeiramente conjunta da Axians e da IDC desde a primeira edição. Trabalhamos juntos para ver reconhecida e premiada a excelência de organizações, suas equipas e líderes empresariais, que, com visão e audácia, conduzem a transformação digital dos seus negócios, processos, produtos ou serviços e, consequentemente, da sociedade como a conhecemos.

Numa nota mais técnica – e isto é importante que fique claro – não interferimos nas votações. O júri, com dignos representantes de inúmeras organizações, públicas e privadas, académicas, associativas e empresariais, é soberano na sua apreciação final.

Estão com os Portugal Digital Awards desde sempre?

Estamos com a IDC, a promover esta iniciativa, desde 2016. O programa tem vindo a ser transformado continuamente em diversas dimensões, tornando-o naquilo que conhecemos hoje, com mais cobertura, representatividade, projeção e reconhecimento. No ano passado – na edição mais concorrida de sempre, mesmo sob estado de pandemia –, tivemos mais de 350 candidaturas, 46 projetos finalistas e 19 projetos e personalidades premiadas, que se destacaram ao nível da transformação digital.





Este ano, não deixando de acompanhar a transformação em curso, mantivemos no essencial as mesmas categorias e prémios, mas incorporámos uma novidade: uma nova categoria, o grande tema da Sustentabilidade. Avaliada em três ângulos – social, ambiental e económico – com a curadoria da Planetiers World Gathering – quisemos deliberadamente afirmar que a transformação digital deve aportar valor e trazer impacto positivo também nestas dimensões críticas.

Notam uma evolução na qualidade dos projetos que se candidatam em cada ano?

Sem dúvida. E o último ano é disso prova, como já referi. O desenvolvimento em quantidade, diversidade e qualidade tem sido de facto assinalável. Este não é mais um movimento de apenas algumas grandes marcas historicamente mais capacitadas para esta "aceleração", mas um movimento cada vez mais transversal a vários setores, independentemente da sua natureza ou dimensão.

A evolução desta adesão, com o merecido reconhecimento, é para nós motivo de orgulho. Encontrar Portugal com capital de inovação – de forma recorrente e crescente – em tantos setores críticos para a sociedade motiva-nos a fazer ainda mais e melhor.

Como encara a Axians a transformação digital?

A abordagem é holística, isto é, uma transformação ocorre para trazer impacto positivo ao negócio, à sociedade e ao ambiente. Por outro lado, a transformação pode ser incremental, recorrendo ao que a tecnologia nos oferece hoje, para apoiarmos os nossos clientes a redesenharem processos e serviços, ou pode ser mais disruptiva, utilizando o digital e ecossistemas criativos, para criarmos novos serviços, processos ou linhas de negócio. Melhorar o presente para preparar melhor uma organização para o futuro e inventar o futuro. Esta é a nossa ambição e promessa mais recorrente.

Que soluções disponibilizam?

Trabalhamos em projetos digitais com grandes clientes que querem superar os maiores desafios do nosso tempo. Assumimos o compromisso de transformar os principais setores com responsabilidade. Temos reconhecida core expertise em business applications, data analytics, cloud e datacenters, enterprise networks, cybersecurity, digital workspace e telecoms infrastructures.