Portugal Digital Awards: candidaturas para a 6ª edição estão a terminar

Até 8 de outubro estão ainda abertas as candidaturas para a 6ª edição do Portugal Digital Awards, organizados pela IDC Portugal em parceria com a Axians. O evento assume-se como a principal iniciativa do setor e visa premiar os projetos de transformação digital das empresas e organizações públicas do país, distinguindo a excelência de organizações, as suas equipas e líderes empresariais que conduzem à transformação digital dos seus negócios, processos, produtos ou serviços e, consequentemente, da sociedade como a conhecemos.





Trata-se de um conjunto de projetos de transformação e não propriamente de projetos de inovação, sendo que os prémios foram desenvolvidos com base naquilo que é a visão da IDC para as organizações e a sua framework Future Enterprise, que identifica os aspetos mais relevantes de uma organização do futuro. Entre esses aspetos, destaque para a capacidade de resiliência, agilidade e inovação de uma forma contínua, numa economia cada vez mais digital.



E depois de em 2020 os Portugal Digital Awards terem batido todos os recordes em termos de candidaturas, com um total de 350 projetos, este ano os prémios contam com uma nova categoria que promete distinguir as iniciativas de transformação digital mais sustentáveis. Foi igualmente criado um canal de candidaturas para start-ups, iniciativa que se junta a outras que têm vindo a ser desenvolvidas pela IDC neste campo. Contas feitas, este ano estão a concurso um total de 22 categorias, a saber:

Grupo 1: Digital Transformation Awards | Categorias por tipo de transformação

Best Future of Intelligence Project (melhor projeto relacionado com analytics, big data e data monetization) Best Future of Customer & Consumers Project (melhor projeto relacionado com a criação de novos produtos/serviços e/ou melhoria da experiência do cliente) Best Future of Work Project (melhor projeto relacionado com a produtividade e efetividade dos colaboradores) Best Future of Operations Project (melhor projeto relacionado com a melhoria e otimização de processos de negócio) Best Future of Digital Infrastructure Project (melhor projeto relacionado com a infraestrutura tecnológica para suportar a transformação digital)

Grupo 2: Digital Industry Awards | Categorias por segmentos de mercado

Best Government Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Administração Pública) Best Banking Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Banca) Best Insurance Project (melhor projeto de transformação digital no setor dos Seguros) Best Manufacturing Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Indústria) Best Energy & Utilities Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Energia & Utilities) Best Retail & Distribution Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Distribuição e Retalho) Best Consumer & Professional Services Project (melhor projeto de transformação digital no setor dos Serviços) Best Health Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Saúde) Best Education Project (melhor projeto de transformação digital no setor da Educação)

Best SME Project (melhor projeto de transformação digital no segmento das PME)

Best Cultural & Media Project (melhor projeto de transformação digital no setor de Media e Cultura)

Grupo 3: Digital Grand Awards | Categorias Especiais

Best Digital Transformation Project (o projeto de Transformação Digital com maior impacto) Best Digital Transformation Idea (a melhor start-up B2B) Best Digital Leader (a personalidade que mais se distinguiu na transformação digital no território nacional)

Grupo 4: Sustainability Awards | Categorias de iniciativa sustentável

Best Digital Environmental Sustainability Initiative (a iniciativa de Transformação Digital com maior impacto potencial na Sustentabilidade Ambiental) Best Digital Social Sustainability Initiative (a iniciativa de Transformação Digital com maior impacto potencial na sociedade portuguesa) Best Digital Economic Sustainability Initiative (a iniciativa de Transformação Digital com maior impacto potencial na economia portuguesa)

Os Portugal Digital Awards são uma iniciativa transversal, não só pelos prémios, mas também pelas ações que desenvolvem, pelas reflexões e pelos painéis de debate que abordam temas atuais e permitem ainda preparar o futuro. Entre estes temas, contam-se a Inovação, a Educação e a Sustentabilidade, consubstanciados nos Digital Labs, espaço de conversa que reúne várias personalidades de impacto da sociedade em cada uma das áreas em análise.

Perspetivas para 2021

Este ano, Gabriel Coimbra, group vice president e country manager da IDC Portugal, espera assegurar um crescimento no número de candidaturas, mas também contar com "projetos completamente disruptivos, uma vez que as mais recentes previsões da IDC apontam para que 65% da economia esteja digitalizada já em 2022". O mesmo será dizer que cada vez mais organizações "terão a sua cultura centrada nos clientes e nos dados, em que a experiência digital será fundamental nos modelos de trabalho e nas relações com clientes e consumidores".





Para Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, "o Portugal Digital Awards ocupa um espaço único de destaque dos profissionais e das organizações que estão a fazer acontecer a economia digital no nosso país". Assim sendo, também esta responsável se mostra convicta de que "as candidaturas este ano nos vão surpreender, pois vivemos num ano disruptivo com muitas mudanças, nas empresas e nas organizações públicas".



Este evento "será uma excelente oportunidade de partilha e de inspiração. Conhecer e premiar "o que se transformou em Portugal, num ano particularmente desafiante, será um momento de grande orgulho para todos nós", refere ainda a mesma responsável. E se ainda não enviou a sua candidatura, saiba que pode fazê-lo, mas apresse-se. O tempo está a esgotar-se.