Portugal Digital Awards distingue melhores projetos digitais do ano

Foram mais de 300 candidaturas, das quais saíram 36 finalistas, que, ao longo das últimas semanas, apresentaram os seus "pitch" e defenderam os projetos de transformação digital que representavam. Destes, saíram os 19 vencedores dos Portugal Digital Awards (ver caixa), uma iniciativa da IDC Portugal em parceria com a Axians Portugal que vai já na sua sexta edição e que visa distinguir as organizações que mais se destacaram na transformação dos processos, equipas e organizações.

Na abertura da sessão, Gabriel Coimbra, group vice president e country manager da IDC Portugal, recordou que "são já mais de mil os projetos analisados desde o primeiro ano". Mas, num ano atípico como foi este último, Gabriel Coimbra não deixa de destacar a resiliência de quem continua a trabalhar: "Este último ano e meio pareceram 10 anos no mercado tal foi a aceleração, mas, pela primeira vez na história verificamos uma correlação inversa entre as TI e a economia, ou seja, mesmo com uma das maiores quebras da história no PIB, o mercado de TI continuou a crescer." A verdade é que, segundo dados avançados pela IDC, "o mercado mundial de TI decresceu mais do que a economia, e no ano passado, apesar da quebra de quase 5% do PIB, o mercado de TI mundial cresceu quase 3%. Em Portugal, onde a quebra do PIB foi maior, quase 10%, o mercado de TI cresceu quase 2%".

Contas feitas, Gabriel Coimbra recorda que este foi, em matéria de Digital Awards, "mais um ano fantástico, no qual contamos com candidaturas, representativas de todos os setores da nossa economia".

Lembrando que "há 6 anos iniciámos este projeto com algumas dezenas de candidaturas", a verdade é que, hoje em dia, "o Portugal Digital Awards é o principal prémio de Transformação Digital em Portugal, um prémio fundamental, principalmente no atual contexto". Face a esta realidade, os projetos apresentados são a prova final de que "vivemos um momento de viragem em que o digital é cada vez mais relevante para a sociedade e a economia". Os 38 finalistas e, de entre eles, os 19 vencedores, refletiram "projetos muito sofisticados relacionados com novos modelos de trabalho, novos modelos de relacionamento com clientes, novos modelos de negócio e com tecnologias disruptivas como AI, IoT, AR/VR", disse ainda o responsável da IDC Portugal.

Também Carmo Palma, managing director na Axians Portugal, faz "um balanço muito positivo" dos Portugal Digital Awards "desde o seu lançamento" há seis anos. Este programa "é uma plataforma muito importante de reflexão, reconhecimento e divulgação da transformação digital em Portugal".

Na verdade, "a qualidade dos Digital Labs que promovemos, o painel de notáveis no júri e observadores que nos ajudam a desenvolver o concurso e a manifesta energia que se sente na cerimónia final são dimensões com um valor imenso", sublinha ainda.

A tecnologia, e o Portugal Digital Awards, tem e continuará a ter um papel fundamental para um Portugal mais competitivo e sustentável Gabriel Coimbra, group vice president e coountry manager da IDC Portugal

Destacar pela positiva

Carmo Palma acredita que "premiar, valorizar e destacar é muito importante para todos" num momento em que estamos "cada vez mais no mercado global de trabalho e em que a inovação digital é tema central no negócio".

A managing director da Axians Portugal lembra que, "de ano para ano, o número de projetos submetidos é cada vez maior e com uma grande qualidade". Uma certeza que vai não apenas para os trabalhos finalistas, "mas para todos os projetos submetidos a concurso". Carmo Palma explica que "há projetos de vários setores de atividade e com impacto relevante em diversas áreas como, por exemplo, a melhoria de experiência dos clientes ou cidadãos, aumento da produtividade da organização ou melhoria do serviço prestado. Também há exemplos de projetos em que a tecnologia surge como a base da criação de um novo negócio". E, embora de ano para ano a adesão tenha sido "assinalável", Carmo Palma prefere destacar "a qualidade e diversidade dos projetos". Na verdade, "este espaço tornou-se por mérito próprio numa montra de inovação e talento nacionais ao serviço da economia e sociedade em Portugal, das nossas empresas e das nossas pessoas", disse.

Trata-se de um prémio que permite "premiar e destacar projetos de referência", algo que "é sempre inspirador", no entender de Carmo Palma. As equipas que os desenvolvem "sentem reconhecimento, e cria um efeito mobilizador no geral", sendo também "importante na atração e retenção de talento nacional divulgar o que de mais inovador e transformacional se faz em Portugal", diz a mesma responsável.

Este espaço tornou-se por mérito próprio numa montra de inovação e talento nacionais ao serviço da economia e sociedade em Portugal, das nossas empresas e das nossas pessoas Carmo Palma, managing director na Axians Portugal

Já Gabriel Coimbra fala num "contexto desafiante, no qual precisamos de um mundo mais sustentável, não só a nível económico, mas a nível ambiental e social", pelo que "a tecnologia, e o Portugal Digital Awards, tem e continuará a ter um papel fundamental para um Portugal mais competitivo e sustentável". Sendo a "principal empresa global e independente de research e advisory em Portugal, traz para este projeto as frameworks para definir as categorias de prémios, assim como garante a credibilidade do processo".

Do lado da Axians Portugal, sendo uma "organização de pessoas para pessoas", encara "a tecnologia como um meio para evoluirmos enquanto sociedade, mudando para melhor o paradigma de muitos serviços críticos para o nosso dia a dia". Neste programa, "aproveitamos essencialmente para aprofundar a nossa visão, confrontar ideias e debater o futuro hoje" sendo que, nas votações "não interferimos, somos meros observadores ou coanfitriões" e o júri, "repleto de organizações e personalidades de créditos firmados, é definitivamente soberano". O ponto de honra "é mesmo o da valorização das equipas, dos projetos e do empreendedorismo nacional, de forma imparcial e justa".

E, embora todas as categorias sejam relevantes, Carmo Palma explica que, os vencedores dos Digital Grand Awards, "o projeto SenseGlove da Glooma, a Loja Continente Labs da Sonae MC e José Ferrari Careto, CEO da E-Redes, mereceram totalmente o protagonismo desta edição". Diz esta responsável que "são enormes ‘cartões de visita’ que se juntam agora a um rol de projetos e personalidade notáveis, que – com coragem e competência – ajudaram a elevar a maturidade digital das suas organizações, e, no fim do dia, da qualidade de produtos e serviços hoje ao dispor da sociedade portuguesa".

Um Portugal mais digital

A entrega de prémios contou ainda com a presença de André de Aragão Azevedo. O secretário de Estado para a Transição Digital sublinha a relevância da iniciativa e lembra que "é importante distinguir as boas práticas num país onde estamos mais habituados a criticar". O governante deixou ainda um balanço de dois anos do plano de Ação para a Transição Digital, período em que se verificou "uma diminuição do número de infoexcluídos em Portugal de 22% em 2019 para 18% em 2021". Por seu lado, "temos também mais empresas com presença digital, de 40% em 2019 para 60% em 2020".

O secretário de Estado explica que Portugal está, portanto, no bom caminho e prova disso é o facto de "este ano termos subido três posições no ranking que avalia a digitalização da sociedade". Entre as iniciativas já em marcha estão a marca Portugal Digital e também uma nova plataforma "que avalia a transparência e ajuda a prestar contas públicas no âmbito da digitalização".

É importante distinguir as boas práticas num país onde estamos mais habituados a criticar André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição digital

André de Aragão Azevedo falou ainda da tarifa social de Internet, "em que as famílias mais carenciadas pagam apenas 5 euros por mês", e da European Startup Nation Alliance, "estrutura que Portugal conseguiu trazer para o país durante a presidência portuguesa da União Europeia". No entender deste governante, será um importante espaço de trabalho e suporte no mercado nacional e comunitário, para um país "que conta já seis unicórnios com um valor global de 34 mil milhões de euros em estrutura bolsista".

O trabalho ainda não está terminado, diz o secretário de Estado para a Transição Digital, prometendo "trazer mais mulheres para o mundo digital e das tecnologias" e apostar na melhoria "das competências digitais da população portuguesa numa altura em que 48% não apresentam competências básicas neste campo". Números "preocupantes" quando se sabe que, "num futuro próximo, 90% das vagas de trabalho a nível mundial vão exigir já efetivas competências digitais".