Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola

O Crédito Agrícola continua comprometido com a inovação e com os empreendedores nacionais que semeiam ideias inovadoras para sustentar a produtividade agrícola do futuro.

No rescaldo da 5.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola, Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola, reconhece que com este prémio o Crédito Agrícola tem dado um importante contributo para promover a inovação no sector agrícola nacional, partilhando com os empreendedores as dificuldades e as preocupações de sustentabilidade.

Passadas cinco edições de Prémio CA, há um sentimento de dever cumprido?

Temos o sentimento de termos contribuído para o sucesso de muitas iniciativas empreendedoras. É certo que daremos continuidade a esta iniciativa porque o empreendedorismo é uma inovação constante.

Sente que há mais empreendedores a interessarem-se por estas áreas ligadas à agricultura?

A sociedade está em grande transformação e a tecnologia e a inovação na agricultura têm vindo a crescer tal como a sua própria actividade. Nos últimos anos, o sector agrícola tem despertado a atenção de muitos que o viam como um sector menos digno.

Na qualidade de presidente do júri, foi difícil escolher os projectos apresentados nesta 5.ª edição?

Sim, foi difícil porque, à imagem do que já aconteceu em anteriores edições, a qualidade das candidaturas permitia que todas elas fossem premiadas. Mas, como os recursos são limitados, tivemos de fazer opções e escolher os cinco projectos que saíram vencedores.

Que recomendação faz o júri aos projectos que não foram premiados nesta edição?

A recomendação que podemos fazer é de que não desistam e se candidatem à 6.ª edição do Prémio.

Continuam a acompanhar os projectos que apoiaram desde a primeira edição do Prémio CA?

Mais do que a atribuição dos prémios é fundamental que os projectos tenham sucesso e ganhem escala para se tornarem rentáveis. Esse trabalho de acompanhamento é feito pelo Crédito Agrícola em parceria com os promotores do Prémio Empreendedorismo e Inovação.

Este ano associaram-se à Cimeira Nacional Inovação na Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. É importante este tipo de parcerias?

Sim. A Rede Rural Nacional foi um excelente parceiro. O Crédito Agrícola tem como missão o desenvolvimento das economias locais e faz todo o sentido esta parceria porque os objectivos são comuns.





Esta associação é de alguma forma um novo estímulo para expandirem o Prémio CA a novos patamares de financiamento e de projectos nestas áreas da agricultura?

É fundamentalmente uma parceria natural, um estímulo para continuar e uma alavanca para os projectos apresentados.